Выйти к доске через аватар и напечатать на принтере сердце лягушки

Завтра – первое сентября. И это – достойный повод поговорить и немного пофантазировать на тему, какие технологии изменят образование в ближайшем будущем. А быть может, кое-где и начали изменять его уже сейчас. Научный журналист Алексей Паевский составил свой список технологий, которые придут в школы уже завтра.

Дополненная реальность

Здесь ключевое слово – «дополненная». Вероятно, полный уход в виртуальную реальность не одобрят неврологи. Дело в том, что уже сейчас появляются работы, которые говорят о том, что в виртуальной реальности неправильно работают некоторые области гиппокампа, отвечающие за ориентацию в пространстве – даже у мышей. Что тут говорить о человеке.

А вот «дополнение» реальности специальными очками будет очень кстати. Чего, например, стоит поход классом в зоопарк, где очки AR (augmented reality) будут сами подписывать все растения и животных в нем и рассказывать о том, как они живут и как устроены. Да и, скажем, виртуальная прогулка по обсерватории Параналь в Чили с рассказом о том, как работают астрономы, обойдется классу намного дешевле реального путешествия.

Аватар и другие трансформации класса

Помните голографическую связь из «Звездных войн»? На самом деле такие технологии уже появляются. А это значит, что при необходимости ученик, уехав из города – с родителями, на соревнования, еще куда, сможет не только присутствовать на уроке, но и «выйти к доске» – при необходимости.

Вообще, образование будет постепенно уходить из школ. Особенно в старших классах – дистанционные курсы и прочие варианты онлайн-образования открывают школьнику огромный диапазон возможностей.

А вот традиционная парта и школьная доска превратятся в огромные интерактивные панели, которые будут откликаться на прикосновение и иметь доступ в интернет.

Надо ли говорить, что школьные учебники станут цифровыми, что позволит им успевать за обновлением человеческих знаний в режиме онлайн. Ну и, конечно, все дневники-журналы-оценки-домашние работы будут храниться в облаке. А школьники-двоечники будут осваивать хакерские навыки для того, чтобы заменить двойку на пятерку.

3D-принтер

Вообще-то, это будущее уже наступило. Такой принтер может позволить себе почти каждый, а это значит, что фантазия учителя на занятиях уже не будет ограничена теми наглядными пособиями, что есть у школы. Достаточно будет скачать из базы или «написать» самому цифровую модель и запастись нужным количеством расходников.

Но это можно применить в школе уже сейчас – была бы добрая воля директоров и отсутствие лени у учителей.

3D-принтеры смогут помочь и на уроках биологии – и не только в печатании моделей сердца и почечной лоханки.

Уже сейчас активно разрабатываются технологии, которые позволят напечатать пациенту из собственных клеток новый работающий орган.

После того, как 3D-биопринтеры придут в клиническую медицину, они придут и в школу.

Гораздо интереснее показывать работу сердца на реальном сердце лягушки, не убивая животных для этого.

Прокачанный мозг

Главные достоинства хорошего ученика – прекрасные память и внимание. Не у всех они работают одинаково хорошо. Уже сейчас есть данные о том, что магнитная или электрическая транскраниальная (то есть – сквозь череп, без трепанации) стимуляция мозга может улучшить память и внимание.

Остаются этические вопросы, совершенствование технологии и проблема потенциальных отсроченных побочных эффектов.

Плюс то, что стимуляция будет проводиться детям. Тем не менее, можно не сомневаться, рано или поздно инструментальная стимуляция мозга в том или ином виде все равно придет в школу.