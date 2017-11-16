Выжившую в авиакатастрофе под Нельканом девочку закрыла собой ее крестная

16 ноября. ПРАВМИР. Крестная мать выжившей в авиакатастрофе в Хабаровском крае девочки во время крушения самолета закрыла ребенка собой.

Трехлетняя девочка Жасмин – единственная из выживших пассажиров при крушении самолета L-410 под поселком Нелькан. Она летела к своей бабушке в сопровождении крестной матери – Ольги Лапонниковой, которая работала в нельканской школе учителем. Как рассказала «КП-Хабаровск» местная жительница Татьяна Фролова, именно крестная ценой своей жизни спасла ребенка во время катастрофы.

«Я слышала со слов нельканцев о том, что когда они прибежали на место катастрофы, увидели, что Оля накрыла собой эту девочку. Я уверена, что Оля закрыла ребенка собой, иначе бы девочка получила серьезнейшие травмы, – это сто процентов. Она просто такой удивительный человек», – рассказала Татьяна Фролова.

Женщина также отметила, что случившее является «для каждого без исключения жителя Нелькана невероятной трагедией». По ее словам, практически все жители поселка когда-нибудь летали на этом самолете.

Жители села Нелькан уже обратились в администрацию и к губернатору региона с предложением наградить погибшую Ольгу Лапонникову посмертно, сообщает Interfax. В администрации поселка рассказали, что она была замечательным человеком и ответственным работником, а также активно занималась общественной работой.

Ольга Лапонникова была классным руководителем девятого класса единственной в Нелькане школы. Сегодня там по инициативе учеников организован поминальный уголок, пишет “КП-Хабаровск”.

” Дети ее очень любили. Мы сейчас находимся все время в школе – хлопот хватает, готовимся к похоронам, собираем деньги, готовим венки, организуем поминки. Наше стояние сейчас не описать словами горе не только у нас, горе у всей деревни”, – рассказала завуч средней школы села Нелькан Елена Петрова.

Самолет L-410 с пятью пассажирами и двумя членами экипажа на борту разбился под поселком Нелькан Хабаровского края 15 ноября. Все, кроме маленькой девочки Жасмин, погибли. Ребенок получил сотрясение головного мозга и перелом ноги. Как сообщает пресс-служба губернатора Хабаровского края, в ближайшее время Жасмин будет доставлена в Детскую краевую больницу им. Пиотровича города Хабаровска.

Губернатор региона Вячеслав Шпрот распорядился оказать семьям погибших и пострадавшей материальную помощь.

16 ноября объявлен в Хабаровском крае днем траура по погибшим.