Взрывы в Петербургском метро: куда звонить?

Телефоны экстренных служб
+7 (812) 299-99-99 Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу
+7 (495) 983-79-01 Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99 Единый телефон доверия МЧС РФ
Санкт-Петербургский метрополитен
(812) 251‑66-68, 8 800 350‑11-55
Региональная Служба Спасения
Телефоны Дежурной части (круглосуточно): (812) 380-91-19 (многоканальный), 545-47-45, 545-35-18
МЧС — 112 — единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в экстренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона)
Епархиальный телефон доверия, Санкт-Петербург
Служба экстренной психологической помощи:
Телефон: (812) 644-70-82 (с 16:00 до 20:00)
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Горячая линия Комитета по здравоохранению (812) 635-55-77
Единая информационно-справочная служба: (812) 63-555-64
Приемная: (812) 571-3406
Дежурный врач-инспектор: (812) 571-09-06
Городская справочная служба «Здоровье города»
Многоканальный (812) 635-55-63 – информация об адресах, телефонах лечебно-профилактических медицинских учреждений города Санкт-Петербурга и о медицинских услугах, предоставляемых этими учреждениями