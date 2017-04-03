Взрывы в Петербургском метро: куда звонить?

3 апреля около 14:30 в метрополитене Санкт-Петербурга, на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в вагонах метро прогремели взрывы. Куда звонить, если пострадали вы или ваши близкие?

Телефоны экстренных служб +7 (812) 299-99-99 Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу +7 (495) 983-79-01 Справочная МЧС РФ +7 (499) 216-99-99 Единый телефон доверия МЧС РФ Санкт-Петербургский метрополитен (812) 251‑66-68, 8 800 350‑11-55 Региональная Служба Спасения Телефоны Дежурной части (круглосуточно): (812) 380-91-19 (многоканальный), 545-47-45, 545-35-18 МЧС — 112 — единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в экстренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона) Епархиальный телефон доверия, Санкт-Петербург Служба экстренной психологической помощи: Телефон: (812) 644-70-82 (с 16:00 до 20:00) Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга Горячая линия Комитета по здравоохранению (812) 635-55-77 Единая информационно-справочная служба: (812) 63-555-64 Приемная: (812) 571-3406 Дежурный врач-инспектор: (812) 571-09-06 Городская справочная служба «Здоровье города» Многоканальный (812) 635-55-63 – информация об адресах, телефонах лечебно-профилактических медицинских учреждений города Санкт-Петербурга и о медицинских услугах, предоставляемых этими учреждениями