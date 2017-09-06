XX век в цвете (ФОТО)

Источник – Flickr Ольги Ширниной
Источник – Flickr Ольги Ширниной
О новом творческом проекте Издательского совета «Литературной газете» рассказал его председатель митрополит Калужский и Боровский Климент.…
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