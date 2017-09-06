XX век в цвете (ФОТО)

Колорист Ольга Ширнина дает новую жизнь старым черно-белым фотографиям. На ее странице во Flickr более 2,5 тысяч «раскрасок» - раскрашенных фотографий начала и середины XX века. Среди сюжетов – обе мировые войны, царская семья, Россия до и после революции.

Источник – Flickr Ольги Ширниной