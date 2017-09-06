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XX век в цвете (ФОТО)

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Колорист Ольга Ширнина дает новую жизнь старым черно-белым фотографиям. На ее странице во Flickr более 2,5 тысяч «раскрасок» - раскрашенных фотографий начала и середины XX века. Среди сюжетов – обе мировые войны, царская семья, Россия до и после революции.
XX век в цвете (ФОТО)

Семья Николая II, 1914 год

Алексей Николаевич Романов — Наследник Цесаревич и Великий Князь, пятый ребёнок и единственный сын Николая II и Александры Фёдоровны

Николай II и Александра Фёдоровна, ~ 1899

Ольга и Татьяна Романовы в военном госпитале

Императорская яхта “Штандарт”

Храм св. Николая Чудотворца в Хамовниках, сентябрь 1856 года

Сергей Прокофьев

Святитель Тихон, патриарх Московский

Анна Павлова – “Умирающий лебедь”

Первая мировая война, 1915

Российский Красный Крест

Пасха на фронте, 1916 год

Центр Сталинграда, 1943 год

Британский (слева), советский (в центре) и американский (справа) солдаты пожимают руки на руинах Рейхсканцелярии в Берлине почти через год после прекращения боевых действий

9 мая 1945 года в Москве

Источник –  Flickr Ольги Ширниной

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