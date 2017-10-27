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«Я люблю тебя 80 лет»

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Американец Артур Джейкобс женат уже 80 лет, и даже сейчас, когда его жена практически не может общаться, он готов признаваться ей в любви. Эта и другие хорошие новости – в подборке «Правмира».
«Я люблю тебя 80 лет»
Артур Джейкобс и его жена Марсия

Настоящая любовь должна жить долго!

Американец Гейб Джейкобс снял трогательное видео со своими бабушкой и дедушкой накануне их восьмидесятой годовщины свадьбы.

«Я люблю тебя 80 лет, это очень долго», – говорит Артур Джейкобс, которому сейчас 105 лет.

Его жена Марсия немного моложе, ей 100 лет. Она может сказать только «Привет! Привет!», но, по словам близких, все понимает.

«Артур прекрасный человек, он очень любит свою жену и грустит, что она теперь не совсем здесь», – рассказал внук пары в подписи к видео. «Я горжусь, что я их внук».

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Парализованная женщина финишировала в престижном забеге

Англичанке Клэр Ломас понадобилось 24 часа, чтобы завершить один из самых престижных забегов Великобритании Great South Run. Дистанция составляет всего 10 миль (около 16 километров), но для женщины, которая парализована последние 10 лет, это настоящее достижение.

Клэр упала с лошади и повредила спину в 2007 году. После травмы женщина оказалась прикована к инвалидному креслу. Она не смирилась с таким положением и стала принимать участие в благотворительных мероприятиях, помогая таким образом собирать деньги для людей с травмами спины.

Она стала первым человеком в Великобритании, который завершил марафон в революционном костюме Rewalk Suit – роботизированном экзоскелете, позволяющем ей ходить. Суммарно женщина помогла собрать более 575 тысяч фунтов стерлингов на благотворительные цели.

Фото: Great Run/PA

Последний забег стал для нее особенным – Клэр впервые проходила трассу день и ночь без сна и отдыха, поэтому «многое было неизвестно». Женщина призналась, что ближе к финишу она очень устала. Ее усилия не пропали даром: фонду поддержки людей с травмами позвоночника было пожертвовано более 4000 фунтов стерлингов.

Кроме того, Клэр замужем и воспитывает двух дочерей, младшей из которых всего 9 месяцев. Обе девочки родились уже после травмы.

«Я получила травму 10 лет назад. Я бы хотела, чтобы в первые год или два кто-нибудь сказал мне, какое будущее меня ждет. Тогда все выглядело очень мрачно», – рассказала она.

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Родилась с ростом чуть больше шариковой ручки

Малышка Мила, которая родилась весом всего 592 грамма, наконец готова вернуться домой к своим родителям и брату-близнецу.

Мила с братом Каем

Дети родились раньше срока, в 29 недель. Кай, брат Милы, весил 1,5 кг и вскоре вернулся домой к родителям.

Ситуация с девочкой была сложнее. Ее рост при рождении был чуть больше шариковой ручки, весила она меньше 600 грамм, у нее были проблемы с легкими. Сразу после рождения ее поместили в отделение интенсивной терапии, там за жизнь девочки врачи боролись 10 месяцев.

Отец девочки Питер рассказал, что их предупредили: с вероятностью 40% Мила не вернется домой. Но девочка оказалась настоящим бойцом.

Сейчас она весит больше 6 кг и готова впервые поехать домой.

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«Сегодня я тебя буду возить»

Александр Газарян рассказал в своем Фейсбуке о молодом парне-инвалиде, который встречал его за рулем машины.

«Приезжаю я однажды в Пензу, выхожу из поезда, и знаете, кто меня встречает? Ваня, студент нашего “Квартала Луи” (театр, в котором играют молодые люди с ограниченными возможностями. – Прим. “Правмира”), за рулем своей машины. “Сегодня я тебя буду возить”. Обалдеть!

Ваня, кстати, водит куда аккуратнее многих пензенских таксистов. Ездил уже в Нижний Ломов и даже Саранск. Говорит, что теперь странно себя чувствует без авто.

А вы говорите – “ограничения”».

Татьяна Белянина поделилась в комментариях своим опытом.

«Когда ездим за границу в партнерские реабилитационные центры, нас часто возят и встречают в аэропорту ребята-участники реабилитационной программы на авто. Интересно, как реагируют наши ребята (мы всегда ездим вместе – наша реабилитационная программа строится на партнерских отношениях с участниками программы, проходящими реабилитацию).

Так вот, наши ребята сначала думают, что это «здоровые», хотя глаза им говорят обратное. Потом пугаются: «А мы не попадем в аварию?» Потом удивляются, потом задумываются, а смогли бы они сами? Мотивирует такой пример хорошо».

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