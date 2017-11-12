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“Я муж, значит главный!” – “А ты докажи!”

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«Все поправимо, проблемы в семье разрешимы» – вот основная мысль книги практикующего психолога с тридцатилетним стажем Ирины Рахимовой «Ошибки семейной жизни. Понять и исправить», вышедшей недавно в издательстве “Никея”.
“Я муж, значит главный!” – “А ты докажи!”

Об авторе: Ирина Рахимова – практикующий психолог, семейный консультант.  Автор курса «Как найти свою половинку». Директор социально-психологического объединения «Православная семья».

Каждому – своя роль

Чем различаются роли мужа и жены в браке? Существуют две точки зрения. Согласно первой, у мужа есть своя определенная роль, а у жены – своя, причем во всем, чем живет семья. Сторонники второй считают, что каждый из супругов вносит свой вклад по способностям. Предположим, жена больше зарабатывает, значит, она будет добытчиком, а муж пусть займется детьми, если у него это лучше получается. Как найти гармонию между этими крайностями? В чем истина?

Сегодня ролевые отношения между мужчиной и женщиной тяготеют к равенству в супружеской паре. Редко в какой семье работает один мужчина, поэтому в какой-то мере традиционная модель взаимоотношений меняется, побуждая супругов перейти от жесткого патриархального уклада к новому стилю отношений – сотрудничеству. Однако есть очень тонкая грань, переходить которую не стоит, потому что различие полов и их предназначений все же существует.

При всем том, что мужчина и женщина имеют равные права перед законом, реализуются эти права по-разному. Хорошо, когда муж осознает, что он глава семьи, у него есть преимущество в принятии решений, соответственно – жена уважает в нем эту силу. Он принимает ее равенство с ним в обсуждении разных вопросов, видит, насколько тоньше она чувствует людей, умеет быть покладистой, дипломатичной, заботливой. Он уважает ее за то, что она ценит его главенство. Скорее всего, такой разумный подход к выстраиванию зрелых отношений раскроет немало жизненных ресурсов для реализации обоих супругов и в отношениях друг с другом, и в работе, даже если они многодетны, и тому есть примеры.

Муж – глава семьи во всем. Он – главный управляющий этого «предприятия». Вся жизнь семьи должна находиться в поле его зрения: не только материальный достаток, но и дети, и общение, и чередование работы и развлечений. А у нас часто бывает, что главная во всем женщина. При этом муж считает, что он заработал деньги – и все, достаточно. Слава Богу, если он еще зарабатывает…

 

Докажи, что ты главный

Некоторые мужчины рассуждают так: вот, я мужчина, значит, жена должна меня слушаться. А она всем своим поведением как бы намекает ему: «А ты докажи, что ты главный». Мужчина должен убедить ее в этом своими умениями, действиями, а не только словами. Как на предприятии работник становится управляющим? Он проходит все должностные ступени – с низшего уровня до высшего. «Я с нуля начинал», – с гордостью говорят многие успешные люди, когда хотят подчеркнуть свои достижения. Свой авторитет они завоевывали постепенно, делом.

 

Во многих семьях первые годы совместной жизни уходят на выяснение того, кто главный. Эта борьба часто бывает вызвана неконтролируемыми импульсами, соревновательностью, в которых мы себе или не хотим, или не можем признаться. Так глубоко сидит в нас ветхий человек – страстный, греховный. В любом коллективе, куда бы мы ни пришли, начиная с детского сада, нас ждут такие же проверки. Женщина в большинстве случаев будет бессознательно провоцировать мужчину, испытывать его. Она должна понять: кто рядом с ней, борец или слабак, а если борец, то какой весовой категории? Она хочет убедиться в том, что он действительно главный, что он сильный, умный, надежный, что он сумеет быть достойным мужем и отцом семейства. Это для нее важно.

Мужчина рискует быть непонятым в будущем, если с самого начала не заявит о своем статусе, не сможет утвердиться, отстоять свою позицию. Кому понравится, если муж колеблется, как маятник, когда речь заходит о его обязанностях, если он не хочет брать на себя никакой ответственности! Жена будет уважать его силу, когда видит его уверенность и твердость, особенно если дело касается принятия решений, важных для всей семьи, защиты интересов женщины или детей. Тогда слабая половина не боится быть слабой и не пускает в ход оружие защиты: конкурирование, борьбу за власть или нападки. Ей удобнее и выгоднее подчиняться сильному мужчине. Мужчина, которому свойственна мужественность, может помочь женщине обрести женственность. Хотя часто говорят об обратном – о том, что женщина помогает мужчине стать более мужественным. Рядом с ней он превращается в настоящего мужчину.

На самом деле важным условием в этом вопросе будет взаимное влияние. Женщина помогает мужчине стать сильным, стимулируя в нем уверенность в себе, подчеркивая его природные способности, поощряя его, ведь похвала – это язык общения с мужчиной. В свою очередь, мужчина обращает внимание на внешность женщины, на ее доброту и душевную красоту. Так они будут дополнять друг друга. Конечно, многое закладывается еще в детстве, зависит от воспитания, традиций, перенятых от родителей. И от того, насколько сознательно к этому вопросу подходят супруги. Ведь именно родители воспитывают в мальчике будущего мужчину, а в девочке – женщину. Но и сам человек, осознав, как он далек от идеала и каким несовершенным было его воспитание, может многое в себе исправить.

Кто у нас будет мужчина?

Предположим, муж осознал свою роль добытчика и главы семьи. А какова роль жены? Она отвечает за «погоду в доме», подготавливает мужу условия для того, чтобы ему было комфортно, чтобы семья была для него отдушиной, тем местом, где он может спокойно набраться сил для того, чтобы идти дальше, во внешнюю, подчас агрессивную, среду. Но очень часто наши женщины не видят себя в такой роли или она дается им с большим трудом.

На групповом занятии по теме «Сильный мужчина, слабая женщина» кто-то предложил: «А давайте мы проиграем эти роли! Кто у нас будет мужчина?» Один мужчина сел в позе «Мыслителя» Родена и молчит. Другой примостился в сторонке, как бы вышел из кадра, чтобы его не было видно. А женщины обсуждают, кто же будет играть мужчину. Несколько участниц живо предлагают: «Давайте мы вот этого возьмем? А может, ты? А может, я? А что такое сильный мужчина?» Мужчины сидят, молчат. И вдруг женщины вспоминают, что психолог тоже присутствует на занятии, и бросаются за помощью: «Ну, кто, кто будет мужчиной, как мы дальше-то будем?» Приходится отвечать, что хорошо бы сейчас остановиться и подумать, что происходит. Ведь процесс уже идет. Они спохватываются: «Ой, ну надо же… Мы все поняли». Спрашиваю: «А что вы поняли?» Отвечают: «Вот ведь мужчины сидят, молчат! А мы, как всегда, на себя все берем и даже не подумали их спросить. Мы уже все решили, все постановили». Когда участники группы подводили итоги этого занятия, одна девушка сказала: «Я поняла: во взаимоотношениях с мужчинами я все время лидирую. Не дожидаясь, что он скажет, как он себя поведет, я уже поставила_вопрос и на него ответила, я уже все решила. А он остается в тени».

Понятно, что эта девушка торопится, берет все в свои руки. Но почему? Потому, что она видит, что партнер безынициативен, пассивен. Здесь видна проблема двоих. Женщина должна подождать, как бы отойти в тень и дать мужчине возможность проявить себя.

Когда я говорю об этом женщинам, они обычно отвечают: «Да вы что! Я ему даю день, два, три, жду от него решения. А он…» Мужчины, в свою очередь, делают вывод: да женщины и не дают им ничего решить! Поэтому первый рецепт для мужчины – брать инициативу в семейных отношениях на себя. Второй рецепт, вытекающий из первого, – брать на себя ответственность за последствия своих решений. Какие бы они ни были – плохие или хорошие. И еще: не нужно бояться ошибок.

Я же тебе говорила!

А мужчина еще как опасается потерять собственную непогрешимость, ведь женщина потом может сказать: «Я же тебе говорила! А ты не послушал!» Он опасается, что жена потом его развенчает, унизит, и предпочитает оставаться таким пассивным существом, лишь бы его не трогали. Самим женщинам обычно такой тип мужчины-«подкаблучника» не нравится, но с завидным упорством многие из них превращают нормальных мужей в безынициативных слабаков.

Рецепт для женщины – не торопиться. Нужно дать мужчине возможность принять решение и потом не упрекать его за результат. Мужчине важно еще иметь духовную силу. И самое главное, он должен быть лидером в любви. Как в любви, так и в смирении. Смирение и кротость – это не слабость, это сила и спокойствие. Христос говорит: …научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим (Мф. 11: 29). Женщина пойдет за мужчиной, который все время на высоте, всегда невозмутим. Высота мужчины – его спокойствие.

Мы знаем, что женщина бывает или кажется неукротимой, как Катарина в комедии Шекспира «Укрощение строптивой». Вспомним, у пьесы счастливый финал: Петруччо сумел вернуть Катарине женственность и обаяние кротости, доказав ей свою непреклонность.

Однако так бывает далеко не всегда. Часто муж после долгих попыток поставить жену на место и самому занять подобающее ему место понимает: это будет постоянная, бесконечная война. Тогда он просто отдает ей бразды правления, за которые она так цепляется, и как бы говорит: «Ну, раз ты так хочешь, сама управляй». Он сохраняет спокойствие, но теряет лидерство.

На самом деле он далеко не спокоен. В такой ситуации мужчина может выглядеть невозмутимым лишь внешне. Зато когда это чувство воцаряется у него внутри, женщина чувствует эту силу и подчиняется. Она скажет: «Да, я хочу за ним идти, потому что за ним я как за каменной стеной: мне комфортно, безопасно». Это дорогого стоит, но таких мужчин мало.

Многие считают, что в наше время прежний характер отношений между полами изжил себя. Но может ли прогресс изменить изначально сложившиеся поло-ролевые качества мужчины и женщины? Все в мироздании действует согласно определенным законам. Порядок – мера всего. В этом порядке есть своя иерархия и свои законы. Каждый человек сталкивается с этой иерархией в своей повседневной жизни: в школе, на работе, в кругу друзей – и вольно или невольно принимает правила поведения в обществе. Но лишь только дело касается семьи, почему-то начинаются споры.

 

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