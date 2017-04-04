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Я опять пошел писать в сети, что мы живы

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Илья Аронович Забежинский - из оглушенного трагедией Санкт-Петербурга
Я опять пошел писать в сети, что мы живы
Фото: Сергей Коньков/dp.ru
Илья Аронович Забежинский

Илья Аронович Забежинский

Я попробую рассказать, как мы живем тут после взрыва. Много чего  не знаю, так, разговоры и события в одной отдельно взятой семье на Васильевском острове.

Я был дома. Около трех часов дня заглянул в фейсбук и увидел, что одна знакомая москвичка отметила меня и еще кого-то и спрашивает как, мол, вы там, в Питере.

Еще через три минуты прибежала наша няня с кухни с выпученными глазами:

– По телику сказали, что взорвали метро на Сенной специально к приезду Путина.

Полез в сеть и увидел про взрывы.

Тут же  из своей музыкальной школы позвонила жена:

– Ты слышал?

Еще через пять минут позвонил старший сын из Москвы и стал орать:

– Почему у мамы и Вани не работают телефоны?! Я не могу ни до кого дозвониться!!!

Успокоил его, говорю, все в порядке, Ваня здесь, рядом. Мама на работе. Бабушка с дедушкой дома.

И вообще, почему взрослые дети всегда орут на своих стареющих родителей, когда о них беспокоятся?

Повесил трубку.

Мама потребовала срочно сообщить, что со мной.

Сообщил.

За ней – невестка.

Ответил.

Сел и срочно написал в сети, что жив сам и все наши.

Посмотрел на время. Ваня как раз должен был в это время ехать из школы и как раз именно с Сенной. Но Ваня не ехал сегодня с Сенной.

Вчера мы поздно вернулись из Москвы и решили дать ему денек на акклиматизацию, оставили дома.

Позвал Ваньку к себе, он воевал в это время с алгеброй. Обсудили хронометраж.

Да-да, все именно так. Шестой урок оканчивается у него в 14:20. Потом они одеваются и вместе с другом Федей идут в метро. До метро – 12-15 минут не торопясь. В 14:40 – самое время сесть именно в тот поезд.

Отправил:

– Беги скорей, звони, как там Федя?!

Федя сразу нашелся и был не в курсе, он уехал по другой линии (Сенная – она пересадочная).

Фото: universe-tss.su

Фото: universe-tss.su

Ванька развил деятельность и стал выяснять, кто там, в классе, еще ездит с Сенной. Оказалось, мальчик Боря уехал с Сенной за 5 минут до взрыва. А девочка Даша – ей стало почему-то плохо на последнем уроке, она отпросилась, и ее отпустили домой раньше.

Потом классный руководитель, Александр Николаевич, стал собирать их всех в социальной сети, выяснять кто где. Собрал. Все живы, здоровы.

Я опять пошел что-то писать в сети, что мы живы.

Вспомнил, что когда моя младшая сестра жила в городе Иерусалиме, ее телефонные звонки обычно звучали так:

– Привет, Илюша, вам сейчас расскажут по телевизору, что у нас смертник взорвал себя и еще 40 человек в кафе, так вот, все в порядке, меня там не было, я из этого кафе ушла за десять минут до взрыва.

Обнял Ваньку и подумал:

«Час назад дедушка отругал его по телефону, что он школу прогуливает. Шутка сквозь слезы: родители, не пускайте детей в школу! Пускай неученый, но живой».

Потом стал приближаться вечер. Стало понятно, что погибло десять человек, из них троих «не довезли». Из тех троих – двое молодых – студенты. Среди раненых, а их под пятьдесят, вообще множество молодых. Сенная – самое студенческое место в городе – пять огромных многофакультетных ВУЗов расположены поблизости. А в Питере метро глубокое, станций мало, они редкие, поэтому студенты всех пяти пользуются именно Сенной.

Потом стала понятна новая проблема. Сначала закрыли голубую ветку метро, на которой была авария. Потом обнаружили взрывное устройство на красной ветке и ее тоже закрыли. Потом закрыли ВСЕ МЕТРО  в городе. Пятимиллионный город, где расстояния из конца в конец достигают тридцати километров, остался без метро вообще.

Конечно, власти сделали, наверное, все, что смогли. Что вообще можно сделать, когда тебе ничего, никакие средства не принадлежат и не подчиняются – весь транспорт в частных руках. Они объявили весь общественный транспорт бесплатным. Они открыли шлагбаумы на платном новеньком Западном Скоростном Диаметре и стали пускать через него все машины бесплатно.  Они пустили дублирующие линии метро автобусные маршруты…

Фото: ntv.ru

Фото: ntv.ru

Но если одна линия метро имеет длину 30 километров и по ней каждые полторы минуты сигают набитые битком многовагонные поезда, то сколько нужно автобусов, чтобы все их заменить? А чтобы продублировать пять линий?

И если на Диаметр вы сделали только один заезд из центра города и тот с Васильевского острова, на который можно въехать, минуя не самые широкие питерские мосты, то сколько машин таким образом и в какие сроки на тот Диаметр попадут?

Я это пишу не для того, чтобы поругать власти, а чтобы мы все поняли масштабы происходящего. В сутки в Петербургском метрополитене проезжает 2 (ДВА) миллиона пассажиров. Так вот все эти пассажиры как-то должны были добираться по городу теперь без метро.

Подключились службы такси. Теперь такси у нас в больших городах – это большой бизнес. Это большие деньги и крупные компании. В отличие от того, что, говорят, происходило в Москве, после терактов в Домодедово, когда цены подскакивали до 10 тысяч рублей, они сделали все, чтобы проявить и простую человечность, и социальную ответственность, и хороший добрый пиар, и вполне даже такой ненавязчивый джиар. Они повезли пассажиров из эпицентров бедствия бесплатно, а на многих направлениях снизили цены. Занятно было наблюдать, как у одного из крупнейших операторов цена на поездки сразу же взлетела в два раза (понятно, что цену там поднимает компьютер в зависимости от роста или падения числа обращений), и как когда по всем телеканалам уже рассказали про их конкурентов, что они резко снизили цену на перевозки, рука менеджера вырубила компьютер, и цены упали.

Я бы, конечно, воспел хвалу своим петербургским землякам-таксистам, мол, что они не такие, как всякие прочии москвичи. Но кажется, что и все остальные люди не хуже. Мы знаем, как парижские таксисты когда-то подвозили защитников своего города на фронт. Несколько недель назад мне рассказывали, как Харьковские таксисты объединились и бесплатно, просто за бензин, вывозили людей из зоны вокруг загоревшегося склада с боеприпасами.

Что было дальше?

Дальше окончился рабочий день, и петербуржцы начали свое многочасовое пешее путешествие с работы домой.

Оказалось, что знание географии и топографии – полезная штука, мне рассказывали о бедненьких узбеках, которые много лет одним и тем же маршрутом ездили с метро Чкаловская на Ленинский проспект и обратно. А теперь стояли и глядели на запертые двери родной станции, и на все советы идти пешком, пускай даже и очень далеко, отвечали ласковыми беспомощными взглядами своих восточных глаз. Надеюсь, у кого-нибудь из них все же обнаружился навигатор. Или хотя бы добрый попутчик.

Что еще могу рассказать?

Что появилось такое понятие за один день, как «Петербургские разговорчики». Кто не знает, это “Яндекс-разговорчики” на карте. Обычно водители пишут о происшествиях, о гаишных засадах, комментарии какие-то дают. На карте появляется значок. Кликаешь по нему и читаешь, что написано.

Сегодня эти разговорчики были – предложения добросить людей по пути, с номерами телефонов.

Бесплатно.

Например «Довезу до угла Просвещения и Светлановского, тел. Такой-то, БЕСПЛАТНО». Или «Через пятнадцать минут поеду с Кантемировского на Ваську. Тел…. БЕСПЛАТНО»

Весь город был сегодня в этих разговорчиках.

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Что еще?

Батюшка знакомый поехал на своей машине на Черную речку. Там народ толпами валил пешком  по Каменноостровскому проспекту. Оттуда он возил целый вечер людей бесплатно по спальным районам на Севере. Говорит, что таких добровольцев на своих машинах было очень много.

Вот наше, еще, домашнее:

Жена притащила из школы (в смысле, что она упиралась и хотела идти домой пешком) Ванину учительницу музыки, притащила ночевать к нам, так как она на другом конце города живет – 15 километров по навигатору. Учительница ночевать отказалась наотрез, собралась все-таки идти пешком. Напоили чаем, посмотрели, вроде пробки подрассасываются, жена повезла на машине. Надеюсь, к утру вернется.

(Вернулась через два с половиной часа).

Я все это слушал, читал, наблюдал, думал:

«Двести-триста грамм взрывчатки в вагоне метро парализуют жизнь огромного пятимиллионного города.  Это ли не гимн прогрессу и цивилизации? О, Цивилизация, ты делаешь нашу кожу тонкой и нежной, слава Тебе!»

Еще впечатления?

Настоятель наш, а храм наш как раз на Каменноостровском находится, по которому как раз и шли толпы петербуржцев из центра в северные спальные районы, отец настоятель говорит, что много-много-много людей заходили в храм, ставили свечи и молились. Давно не было столько людей в храме.

«Господи! Какой же страшной ценой Тебе приходится напоминать нам о том, что мы – люди».

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