О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

«Я словно боялась удара ремнем по спине»

|
Рассказ Олеси Павлюк занял третье место в конкурсе «Правмира». Поздравляем!
«Я словно боялась удара ремнем по спине»
Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Нашу семью (я имею в виду семью моих родителей) нельзя назвать набожной или религиозной. Скорее верующей.

В детстве моя бабушка Люба часто водила меня в рижский храм Благовещения Пресвятой Богородицы, что на улице Гоголя, на утренние службы. Она очень верила в Бога и Церковь. Она вообще безгранично верила людям, что уж тут говорить о вере во Всевышнего. Видимо, это я унаследовала от нее.

Я ходила в воскресную школу при церкви, и в каком-то конкурсе в одной из российских передач о православии по ТВ даже выиграла редкое тогда издание детской Библии, которую мне прислали аж из Москвы.

Сначала церковь меня забавляла – было интересно и волнительно. Потом со временем долгие службы стали утомлять. К тому же до исповеди и причастия не разрешалось кушать, а моему растущему организму утренний прием пищи был очень нужен. И так со временем я стала все более редким «гостем» в храме.

А после того, как однажды на меня там набросилась с проклятиями незнакомая женщина и мне стало плохо, я и вовсе боялась туда войти. Решила, что во мне что-то такое гадкое внутри сидит, раз, когда я вхожу в церковь, у меня тут же кружится голова и ноги становятся ватными. Мысль о том, что это всего лишь психосоматика на рефлекторные воспоминания об инциденте с проклятиями, пришла много позже.

Свой осознанный поход в храм я совершила пять лет назад. В тот период вообще многое как будто подводило меня к этому. Книги, которые попадались мне на прочтение, мысли, люди вокруг, события…

Я поняла, что живу в постоянном полусогнутом состоянии, словно боюсь удара ремнем по спине. Боюсь быть наказанной за свои грехи. Я пыталась прогнать свой страх перед Богом. Пыталась Ему понравиться. Заискивала. Делала хорошие добрые дела вроде бы и от сердца, но с оглядкой – мол, видишь, я не такая плохая, как Тебе может казаться.

Начинался Великий пост, и я четко поняла, что хочу поститься. И духовно, и физически, и гастрономически.

Было трудно.

Я читала много статей священнослужителей. Питалась теми продуктами, которые позволял устав. Жестко фильтровала все свои грешки и недочеты. В буквальном смысле обрубала все мысли и попытки совершить что-то недопустимое. Каждые выходные я ходила в церковь. Просто, чтобы посидеть там, постоять и послушать, впитать ту гармонию и тишину, которая там была в моменты литургий. Я не исповедовалась, не причащалась. Просто была там.

Фото: mr7.ru

Фото: mr7.ru

Сначала не было ни мыслей, ни эмоций, ни желаний. Только голый факт моего присутствия на службах. Я механически крестилась, когда это делали все. Я слушала песнопения, не зная слов и последовательности молитв. Наблюдала, как танцует пыль в солнечных лучах, проникающих в церковь. Разглядывала иконы. Дышала ладаном. Наблюдала за монахинями. Одним словом, ничего осознанного или целенаправленного я не делала.

Я просто была там. Каждые выходные, оставив мужа с маленькой дочкой дома.

Я была в ожидании и уверенности, что вот-вот что-то должно произойти.

Я ждала.

Я верила.

И произошло.

В один момент что-то во мне… по-настоящему «поклонилось». Вот прямо в середине церковной службы, с очередным не сильно осмысленным поклоном. Я впустила в себя Бога (это звучит жутко пафосно и по-идиотски, я знаю). Точнее, веру в то, что Он меня любит и слышит. И все, что со мной происходит – это из-за Его любви и желания меня уберечь, оградить, научить, но не наказать, запугать или оттолкнуть.

Переливистые голоса монахинь и послушниц, поющих на клиросе, словно током прошли сквозь меня, наполняя от пяток до ушей. И полились слезы. Печали, боли, страха, освобождения. Вперемешку с улыбкой и счастьем.

А потом стало светло, легко и празднично. Это было абсолютно волшебное, ни с чем не сравнимое чувство! Наверное, сродни тому чувству, с которым в годик ребенок качается на качелях в солнечный день.

Я долго думала потом – что это такое было со мной. А потом поняла – наверное, вот так по-настоящему проявляется вера человека. Он в ней – как в броне счастья и радости. И наступает просветление, в котором хочется дарить радость и добро всем людям. Просто так. Потому что мне хорошо! В моей душе свет, любовь и благость, и этим хочется делиться.

Это изумительное чувство, которое мне довелось познать уже в первый и, пожалуй, самый важный пост в моей духовной жизни. Потом были другие посты, испытания, преображения, муки и понимание. Но вот тот – первый раз, я вспоминаю как нечто особенное и трепетное.

Теги:
, , , , , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Три банки варенья и простой русский йог
Три банки варенья и простой русский йог
Священник Владислав Мишин

Господь может открыть Свою волю даже через сарацина

Победитель конкурса «Чудо-2016»: У меня все перевернулось в жизни
Победитель конкурса «Чудо-2016»: У меня все перевернулось в жизни
Оксана Головко

Награждение многодетной мамы Нины Александриковой и ее удивительная история

10 лет в ожидании Чуда
10 лет в ожидании Чуда
Юлия Савинова

Чудо-2016: Рассказы наших читателей

Благотворительный фонд
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
92% собрано / 30400 руб. осталось
Тимур, Серафима и Емилия: стипендии для одаренных детей из многодетных семей
Тимур, Серафима и Емилия: стипендии для одаренных детей из многодетных семей
65% собрано / 58630 руб. осталось
Статьи Дня
Недействительные свечи, психоустойчивые уборщики и другие церковные объявления
Редакция портала "Православие и мир"

Не спешите делать замечания разговаривающим. Особенно если вы женщина

Открытый урок
Татьяна Краснова

Учителя кричат "дебилы!", а дети продолжают снимать их из-под парты

«Я альпинист, но не могу без пива!»
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев

Зачем на пути в Царствие Небесное расставаться с грехом

самое читаемое

Открытый урок25,938

«В 12 лет так нанянчилась, что своих не хочу»23,302

6 претензий учителя к современным родителям19,587

Скажи мне, брате, что делать с «френдами»?18,075

Отец Анатолий, который хочет всех спасти10,357

«Сережа орал, бил меня по лицу и даже кричал “Помогите!”»10,103

Архимандрит Савва (Мажуко): «Мариино стояние» – путь от распутства к святости9,012

«Чтобы жить по порядку, его надо еще найти»7,424

“В тишине его безмолвного страдания мы учились прислушиваться к своему сердцу”5,247

Донести свой крест до Рая4,301

лучшие авторы

Татьяна Краснова26,028

Марина Солотова24,218

Ксения Кнорре Дмитриева19,632

Новостная служба19,288

Илья Аронович Забежинский18,082

Архимандрит Савва (Мажуко)16,445

Владимир Липилин10,825

Наталия Константинова9,840

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев7,232

Монахиня Евфимия (Аксаментова)5,250

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть