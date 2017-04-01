«Я словно боялась удара ремнем по спине»

Нашу семью (я имею в виду семью моих родителей) нельзя назвать набожной или религиозной. Скорее верующей.

В детстве моя бабушка Люба часто водила меня в рижский храм Благовещения Пресвятой Богородицы, что на улице Гоголя, на утренние службы. Она очень верила в Бога и Церковь. Она вообще безгранично верила людям, что уж тут говорить о вере во Всевышнего. Видимо, это я унаследовала от нее.

Я ходила в воскресную школу при церкви, и в каком-то конкурсе в одной из российских передач о православии по ТВ даже выиграла редкое тогда издание детской Библии, которую мне прислали аж из Москвы.

Сначала церковь меня забавляла – было интересно и волнительно. Потом со временем долгие службы стали утомлять. К тому же до исповеди и причастия не разрешалось кушать, а моему растущему организму утренний прием пищи был очень нужен. И так со временем я стала все более редким «гостем» в храме.

А после того, как однажды на меня там набросилась с проклятиями незнакомая женщина и мне стало плохо, я и вовсе боялась туда войти. Решила, что во мне что-то такое гадкое внутри сидит, раз, когда я вхожу в церковь, у меня тут же кружится голова и ноги становятся ватными. Мысль о том, что это всего лишь психосоматика на рефлекторные воспоминания об инциденте с проклятиями, пришла много позже.

Свой осознанный поход в храм я совершила пять лет назад. В тот период вообще многое как будто подводило меня к этому. Книги, которые попадались мне на прочтение, мысли, люди вокруг, события…

Я поняла, что живу в постоянном полусогнутом состоянии, словно боюсь удара ремнем по спине. Боюсь быть наказанной за свои грехи. Я пыталась прогнать свой страх перед Богом. Пыталась Ему понравиться. Заискивала. Делала хорошие добрые дела вроде бы и от сердца, но с оглядкой – мол, видишь, я не такая плохая, как Тебе может казаться.

Начинался Великий пост, и я четко поняла, что хочу поститься. И духовно, и физически, и гастрономически.

Было трудно.

Я читала много статей священнослужителей. Питалась теми продуктами, которые позволял устав. Жестко фильтровала все свои грешки и недочеты. В буквальном смысле обрубала все мысли и попытки совершить что-то недопустимое. Каждые выходные я ходила в церковь. Просто, чтобы посидеть там, постоять и послушать, впитать ту гармонию и тишину, которая там была в моменты литургий. Я не исповедовалась, не причащалась. Просто была там.

Сначала не было ни мыслей, ни эмоций, ни желаний. Только голый факт моего присутствия на службах. Я механически крестилась, когда это делали все. Я слушала песнопения, не зная слов и последовательности молитв. Наблюдала, как танцует пыль в солнечных лучах, проникающих в церковь. Разглядывала иконы. Дышала ладаном. Наблюдала за монахинями. Одним словом, ничего осознанного или целенаправленного я не делала.

Я просто была там. Каждые выходные, оставив мужа с маленькой дочкой дома.

Я была в ожидании и уверенности, что вот-вот что-то должно произойти.

Я ждала.

Я верила.

И произошло.

В один момент что-то во мне… по-настоящему «поклонилось». Вот прямо в середине церковной службы, с очередным не сильно осмысленным поклоном. Я впустила в себя Бога (это звучит жутко пафосно и по-идиотски, я знаю). Точнее, веру в то, что Он меня любит и слышит. И все, что со мной происходит – это из-за Его любви и желания меня уберечь, оградить, научить, но не наказать, запугать или оттолкнуть.

Переливистые голоса монахинь и послушниц, поющих на клиросе, словно током прошли сквозь меня, наполняя от пяток до ушей. И полились слезы. Печали, боли, страха, освобождения. Вперемешку с улыбкой и счастьем.

А потом стало светло, легко и празднично. Это было абсолютно волшебное, ни с чем не сравнимое чувство! Наверное, сродни тому чувству, с которым в годик ребенок качается на качелях в солнечный день.

Я долго думала потом – что это такое было со мной. А потом поняла – наверное, вот так по-настоящему проявляется вера человека. Он в ней – как в броне счастья и радости. И наступает просветление, в котором хочется дарить радость и добро всем людям. Просто так. Потому что мне хорошо! В моей душе свет, любовь и благость, и этим хочется делиться.

Это изумительное чувство, которое мне довелось познать уже в первый и, пожалуй, самый важный пост в моей духовной жизни. Потом были другие посты, испытания, преображения, муки и понимание. Но вот тот – первый раз, я вспоминаю как нечто особенное и трепетное.