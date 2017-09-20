Сегодня в Мексике произошло мощное землетрясение. Погибло как минимум 149 человек, в том числе 22 ребенка в разрушенной школе. Жительница Мексики Елена Сазыкина рассказала о произошедшем.

Нет рая на земле. А вот ад есть. Сегодня его филиал – в Мексике.

Всем друзьям, кто утром проснулся и посмотрел новости, сообщаю: наша семья, наши знакомые и друзья – все живы, здоровы, свои дома не потеряли.

Однако страна слушает и смотрит страшные новости, в которых рассказывают, как растет число жертв землетрясения – самого жуткого после незабываемого 1985. По адову совпадению, случилось оно аккурат в день годовщины той ужасной трагедии. 19 сентября.

Страх – не то слово. Смертельный (в прямом смысле) ужас, и даже эти слова не передают того, что испытываешь. Осознание, что это – ВСЕ. Без дураков. Без надежды. Рок как он есть – бессмысленный и беспощадный.

Мы находились в офисе на 7 этаже старого здания в одном из центральных районов города. Амплитуда, с которой зашатался дом, составила несколько метров. Я видела, как сужались и расширялись углы между потолком и стенами. Треск и грохот не поддается описанию. Упала вся мебель: шкафы и даже стулья, холодильник и тумбочки, спорхнули чашки и бумаги со стола. Папки и ключи тоже все упали. Грохотали двери, отваливалась штукатурка, вода выплескивалась из унитаза и раковин.

Потом сильно и внезапно запахло газом, и вот тут-то мы побежали по лестнице вниз вместе с другими людьми. К этому времени уже не трясло…

На улицах толпы обезумевших, рыдающих людей, пыль столбом, от газа невозможно дышать. Бежим в сторону сквера – там вроде как безопаснее. Женщины и нянечки с младенцами (детей постарше практически нет – они в школах), с инвалидами в колясках, с котами на руках, с собаками на поводках и без. Валяются деревья и ветки. У котов, как и у людей, глаза выпучены, зрачки расширены. Все куда-то бегут, что-то кричат в мегафоны про газ и вообще, по улицам не пройти из-за завалов, разбитых стекол, столпившихся людей.

Ничего не соображая, двигаюсь в сторону клиники, где сейчас мой муж. Она в нескольких кварталах от офиса. Вообще, попытки связи с родными удаются через раз – мобильные сети перегружены, связь появляется на несколько секунд и тут же пропадает на несколько минут, электричества нет. Но из долетевших сообщений я уже знаю, что старший сын (он дома) в порядке, младший (он в школе) – тоже.

Путь мне преграждают разрушенные дома, уже работают спасатели, все оцеплено, приходится идти в обход. Отпрыгиваю от падающей на голову ветки дерева, начинаю тихо (а может, и громко) подвывать.

Тем временем мой муж вместе с другими вытаскивает послеоперационных больных на улицу. Доктор-анестезиолог невдалеке бьется в истерике (у нее сегодня день рождения, и засыпанный пылью огромный букет я позже замечаю в вестибюле): ровно 32 года назад в этот же день ей исполнялось 20 лет, тогда погибли многие ее друзья и родные. И вот сегодня – страшное повторение того, что, казалось бы, может случиться лишь раз. Мы сидим с ней на тротуаре в обнимку и вместе плачем.

На соседних улицах – оцепления: где-то придавило машину куском упавшей стены, где-то упал дом, высыпались стекла из окон, отвалилась часть балкона, штукатурка, камни. И полный транспортный коллапс. И вертолеты, и сирены скорых. И никак не оседающая пыль, и запах газа в воздухе – он то ослабевает, то снова усиливается…

Короче, то, что мы живы и здоровы, – это даже не чудо, это выигрыш в лотерею, билеты которой никто даже и не собирался покупать.

Теперь, через несколько часов, страх отступил, сидим оглушенные. Завтра будем думать, что делать дальше.

А вы, пожалуйста, молитесь за Мексику.

Источник – Фейсбук Елены Сазыкиной