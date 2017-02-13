“Я вложила в него душу, читала ему в утробе, а он пенек!”

Каждый родитель мечтает о читающем ребенке: вот он сидит, обложенный томами классики и читает, читает, читает...Однако, в отличие от старшего поколения у современных детей больше отвлекающих моментов – видео, интернет, игры... Свою версию о том, как приучить ребенка читать книги, предлагает писатель и многодетный отец Дмитрий Емец.

“Я в твои годы с книгой не расставался!”

Будем откровенны. Наши дети читают гораздо меньше, чем нам хотелось бы. Просто ужасаться или повторять: «Читай! Я в твои годы с книгой не расставался!» – занятие довольно бессмысленное. Эта статья – собрание советов, которые могут изменить ситуацию.

Все в жизни можно перевести на часы опыта. Чем больше опыт, тем больше навык. Итак, вот три человека, о которых мы ничего не знаем, только часы опыта.

Вася: 200 часов бокса/100 часов биокружка/90 часов дополнительной математики/13 часов выпиливания лобзиком.

Лена: 190 часов скрипки/2000 часов чтения/5 часов плетения из проволочек.

Кирюша: 1000 часов социальных сетей/1500 часов телевизора/2500 часов игр.

Согласитесь, что уже этого достаточно, чтобы примерно описать характер.

Так что любой опыт переводится в часы. И чтение тоже – это часы опыта. Часы чтения, количество прочитанных книг, интеллектуальные единицы усвоения.

Для того, чтобы полюбить чтение нужно 300 часов личного опыта! И еще примерно 500 часов чтения вслух – голоса бабушки, мамы, тети и т.д. Тое есть 800 часов суммарно.

Один месяц круглосуточно. Не так уж и много, если разобраться. Или очень много. Как считать.

Что топит корабль чтения?

По статистике современный подросток (и взрослый тоже) читает художественную литературу девять минут в день. Почти в десять раз меньше, чем пятнадцать лет назад. Вспомним 800 часов, которые нужны, и разделив на девять минут получим… а то получим, что вообще никогда не накопим 800 часов, как не накопим на машину, откладывая по рублю в день.

Книги требуют больших энергозатрат мозга, воображения, большего усилия. Книги надо УЧИТЬ ЧИТАТЬ. А визуальная культура и гаджеты обучения не требуют. Почему это происходит? Что есть в компьютере такого, что перевешивает книгу и множество других занятий? Думаю, эффект вовлеченности – в игру, в сетевое общение, в социальную сеть. Человек больше не созерцатель, он полноправный участник – управляет ли он героями онлайн стратегии или делает что-то еще.

По своим детям замечаю, что компьютерные игры перевешивают даже мультики. Но тут все понятно. Игра все равно будет перевешивать, потому что игра – это еще и адреналин. Убьют твоего персонажа или нет. Выполнишь задание или не выполнишь. Конечно, удовольствие дают и книги, но удовольствие от книг менее острое и нужно приложить больше усилий, чтобы его получить.

На школу я бы слишком не надеялся. Даже очень хороший учитель по русскому и литературе ограничен в своих возможностях и количеством классов, и отчетами, которых все больше и больше с каждым годом. Школьная программа по литературе отстает лет на 40. И всегда будет отставать. Просто к тому времени, как приходит новое поколение педагогов, они начинают вставлять в программу те книги, которые читали сами в детстве.

Ну а они-то уже давно взрослые, что и отсекает современную литературу как таковую. Сейчас же получается, что программа становится тем сложнее, чем слабее становятся дети. Главное, что требовалось бы от школы – это привить любовь к чтению. Пока же успешнее прививается совершенно обратное.

“Почему папа играет на компьютере, а я читаю?”

Самое активное и важное время обучения и чтения – после пяти лет. Обычно же бывает, что мамы активно читают с двух до пяти лет, накупая тонны литературы с картинками и без, а в пять лет сдуваются. «Я вложила в него душу, читала ему в утробе, а он пенек! Это в папу-футболиста!» Знакомая фраза?

А в чем ошибка? Пусть лучше читают с пяти до восьми, и сдуются чуть позже.

Разумеется, это не значит, что не надо читать ребенку в три года. Надо, конечно. Но вас должно хватить лет до девяти минимум или вся работа уйдет в песок!

Покупайте те книги, которые будут интересны и детям и вам. Выбирайте книги вместе. Читайте их вместе – пусть у каждого будет закладка своего цвета. Смело отбирайте у ребенка книгу, чтобы он видел, что книга для вас ценность, а не просто «Читай, кому говорят!»

Читайте детям книги, которые интересны вам самим!!! Ребенок запоминает ваше счастье, а не текст книги. Готов смеяться тогда, когда смеетесь вы, даже если не понимает, что тут смешного. Читайте сами!!! Причем не время от времени, а постоянно.

Никакая декларируемая ценность, которая на самом деле не является ценностью для родителей, не будет усвоена детьми. Это просто трата слов. «Почему папа играет на компьютере, мама смотрит сериал, а я читаю? Я что, наказан?»

Следующий совет: НЕ ПОКУПАЙТЕ РЕБЕНКУ ПЛАНШЕТА И СМАРТФОНА ДО 14 ЛЕТ! Вы отбираете у ребенка минимум год развития.

Это факт такой же общепризнанный, как то, что курение вызывает рак. Дети многих успешных промышленников из Силиконовой долины в США учатся в школах и колледжах, в которых нет даже электронных книг, только бумажные. И, конечно, никаких смартфонов и соцсетей.

Фильмы и мультфильмы чтению вредят меньше гаджетов. Но советую – особенно для мальчиков – открыть познавательные и образовательные каналы на ютубе и образовательную мультипликацию. У нас собралась отличная коллекция. Дети очень много узнают и мы тоже вместе с ними, потому что много там и для нас нового. Лучшие познавательные программы – это «Спроси у Альберта», «Почемучки», «Семья почемучек», «Галилео» с Александром Пушным.

Очень большой любовью пользуются фильмы о насекомых. Дети любят разглядывать насекомых больше, чем животных. Может, потому, что они мелкие. Мы дома богомолов разводили, муравьев, тараканов шипящих на венике интересно разводить. Одно время я даже планировал открыть зоопарк насекомых – ужасно интересно и не требует больших вложений. Дарю идею всем желающим!

Не все книги «идут» всем детям. В среднем, «идет» одна книга из трех-четырех предложенных. Этот принцип знают опытные библиотекари, когда пытаются подобрать к каждому читателю ключик в виде его собственной, особой книги. Для других, может, еще не пришло время. Так что бывает, что какая-то из книг «лежит» год-два, пока до нее доходят руки.

Мы любим делать то, что умеем!

Самые сложные – это первые 100 часов чтения (всего треть от трехсот). Потом еще двести – через пень-колоду. А потом свобода!!! Условно говоря, если бы вы могли сейчас посадить ребенка на колени и вычитать ему эти 100 часов (Всего-то 5 дней круглосуточно) было бы великолепно.

Пока у ребенка нет навыка свободного чтения, он не будет любить читать. Навык же этот приобретается только практикой. Помню, как мама заставляла меня читать Карлсона, а я перелистывал его через 10 страниц, чтобы он поскорее закончился. А потом меня прорвало и я прочитал «Карлсона» 15 раз подряд! Уже сам.

Попросите вашего ребенка почитать вам вслух. Если он читает мало, то иногда срабатывает такой фокус. Вы прочитываете три четверти страницы, а он пару абзацев внизу страницы.

Постепенно можно увеличивать количество абзацев.

Очень помогает «жужжащее» чтение. Т.е. чтение шепотом, с шевелением губами. Те учителя, которые практикуют «жужжащее» чтение на уроках и переменах, знают, как оно полезно. При «жужжащем» чтении читает весь класс и долго – минут по 20-40, а при традиционном каждый по абзацу и всё.

Кроме того, даже якобы читающие дети сильно перевирают тексты. Попросите почитать вашего ребенка вам вслух (даже если ему 10-12 лет) и вы поймете, что много слов не читается, а перевирается и догадывается, так что в мозг ребенка попадает уже какая-то ахинея. Типа «палка гудит в лесу» вместо «галка летит по лесу».

Многие дети читают периодами. Некоторое время (неделя, месяц) могут прочитать много, потом наступает пауза. Потом полгода без книги и снова книжный запой, вызванный, допустим, интересной книгой, которую дала школьная подруга. Чтобы это ситуация не возникала, нужно стараться покупать детям книги, которые выбирают они сами. Не всегда дети читают то, что читали в детстве их родители. Книги, к сожалению, тоже стареют.

А сейчас самый важный совет для всех отчаявшихся родителей. Он стоит всех советов, которые были выше. Это наш семейный секрет, хотя я думаю, что многие и так уже его знают.

Аудиокниги творят чудеса

При слове «аудиокниги» многие почему-то представляют себе пластинки и кассеты. Но это уже вчерашний день. Все равно, что при слове поезд представлять себе первый паровоз. Те постановки были короткие, обычно на 60 минут – по длине магнитофонной пленки или размеру пластинки. Современные аудиокниги – это 10-12 часов звучания обычно в исполнении хорошего радийного актера, обладающего прекрасным голосом.

Если вы сумеете увлечь ребенка аудиокнигами, то через год ваш ребенок гарантированно будет прочитывать по 3-4 книги в неделю и еще книг по 6 прослушивать. Это реальные вполне, даже средние нормы.

Аудиокниги творят чудеса. Эти те самые читающие бабушки, которые сейчас вымирают как мамонты.

Аудиокнига – это лифт к книге бумажной. Лифт не заменяет ног, но без лифта жизнь в современном городе нереальна. Аудиокниги помогают прочитать тяжелую книгу, которая глазом идет плохо. А это добрая половина всей классики и школьной программы. И вообще после аудиокниг (полные варианты текстов, прочитанные хорошим актером) нередко начинают читать даже те дети, которые раньше сопротивлялись чтению. Действительно очень советую аудиокниги. Если не знаете с чего начать, советую «Таню Гроттер» в чудесном исполнении Аллы Човжик. Мы обычно с этого начинаем, но возможны и другие варианты.

Как приучить к аудиокнигам? На чем слушать? Телефоны подходят не все. Компьютер и планшет хорош, но ребенок не будет слушать на компьютере, когда рядом игры и «вконтакте».

Лучший вариант магнитофон, в который вставляется карта памяти. Мы раньше использовали плееры недорогие, но их хватает недели на две, потом они тонут в супе. Наушники рвутся тоже штук по пять в неделю. У колонки слишком слабый звук. Поэтому магнитофончик с флешкой или картой памяти – самый реальный вариант. Обычно они не дороже 1000 рублей (+-).

В пробках по дороге на детскую секцию очень спасает, если на флешке, вставленной в магнитолу, есть несколько записанных книг. Причем лучше такие книги, которые и вам самому нравятся. Ключевые слова в педагогике именно такие: «увлекись сам, и увлекутся другие».

Надо читать ребенку вслух каждый день. Ну и, конечно, самый большой подарок ребенку – активная постоянно читающая мама. Опыт показывает, что каждый почти писатель, журналист, филолог – обладатель такой мамы. Ему просто повезло, что он получил хороший прогрев на старте.

Это, конечно, идеал, потому что много всяких обстоятельств бывает. Мама на работе, или возвращается поздно, когда ребенок уже спит. Но в любом случае полезно будет бросить в свою сумку детскую книгу (не самую тяжелую, но потолще) и читать ее в детской поликлинике, в очереди, в машине в пробке, или еще где-то. Таких минут набирается за неделю довольного много.