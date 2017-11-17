Я вспоминаю мам в больнице как образец мужества

"Нам повезло. Всего неделя реанимации, всего 30 минут на ИВЛ после укола для поддержания лёгких". Во всем мире 17 октября - день недоношенных детей. Родители малышей, родившихся раньше срока, делятся в социальных сетях своими историями. "Правмир" собрал некоторые из них.

Мой ПДР был 2 января. А Ваня родился 23 октября. И в итоге разница между моей младшей сестрой и моим сыном не 5 месяцев, а ровно 10 недель. И прямо говоря я себя просто ненавидела за это, что не смогла доносить своего ребенка и дать ему нормальный старт.

Нам повезло. Всего неделя реанимации, всего 30 минут на ИВЛ после укола для поддержания лёгких. Ещё четыре недели на наборе веса и лечении пневмонии в ОРИТ Морозовской ДГКБ. Ровно в месяц мы оказались дома.

Всё было хорошо. Но этот страх. Ты как больной ждёшь каждого нового достижения своего ребенка. Как сумасшедший боишься нового дня. Похода к врачу. Вдруг скажут что ты упустил что-то. Потому что даже если внешне всё окей, ты знаешь о рисках.

Только родители недоношенного поймут эти страхи. Потому что когда твой ребенок родился в срок, то его болезни и отклонения – это его предопределённость. А когда не в срок, то маленькое хрупкое тело попадает во враждебную среду и даже если сразу всё шло нормально, под воздействием этой среды может произойти сбой. И прямо говоря, страшно решиться на второго ребенка, потому что я в зоне риска преждевременных родов, и я знаю о рисках. А не потому, что материнство даётся тяжело.

Слова “Всё будет хорошо” мало что дают (почти ничего!). Слова “я с тобой”, “мне так жаль”, “чем я могу помочь?” имеют большую силу поддержки.

Спасибо всем врачам на нашем пути за высокий профессионализм и отдачу. Силам вселенной, которая оберегает нашего сына. И моему мужу.

Ване 2.1 и у него всё хорошо.

17 ноября – день недоношенного ребенка. На знаменитом фото моей дочери – 50 дней. Ее вес при рождении – 900 г (до потери веса после родов, начали прибавку с 750 г)

5 декабря она отпразднует свое пятилетие. С весом 24 кг в платье на 7 лет. Чудеса случаются. Мамы, не сдавайтесь. Соберитесь. Боритесь. Тут поможет ваша исполнительность и аккуратность, знания врачей и любовь!

Когда-то мы были такими маленькими, хрупкими и беззащитными.

В тот момент я и сама была уязвима. Пугающие диагнозы врачей и невозможность видеть малышей (всего полчаса в день). Очень нелегко, когда твои детки лежат в кувезе и как могут набираются сил, а ты не можешь потрогать, обнять, поцеловать, да и просто быть рядом. Нам оставалось лишь верить и ждать. Слава Богу это продлилось не долго, и почти через месяц нас отпустили домой!

Не многие знают, но наша дочь родилась на 28й неделе 1450 кг и 39 см. Сегодня я могу спокойно об этом говорить. Это сложный путь. Сложный для ребенка, сложный для родителей. Невозможно описать несколькими строками наш первый год, да и не нужно. Слава Богу, у нас все хорошо.

Я горжусь ею. Горжусь моей девочкой. Горжусь мужем, его поддержкой. Горжусь близкими и родными, их уверенностью что все будет хорошо. Да что говорить, я и собой горжусь . Благодарна врачам и вселенной за все.

Все происходит не случайно.

Я, как любая будущая мама, тысячу раз представляла себе мою малышку: розовенькая мордашка, нежные волосики, первая неумелая улыбка, мутно-синие глазки, первый крик… И, естественно, она здорова.

Но вот случилось непонятное: малышка родилась гораздо раньше срока, вокруг нее суетятся врачи. Не было первого крика, глазки она открыла только через неделю, на руки впервые я ее взяла через месяц.

В первые дни меня захлестнули совершенно новые чувства: потрясение случившимся, испуг и разочарование. Все кажется безнадежным. Я беспомощна. Мне стыдно, что я не смогла с блеском выполнить свой естественный долг. Никак не осознать, что весь этот кошмар творится наяву, малышке так плохо, и это моя вина…

Я счастлива, что моя девочка-боец. Спасибо, что помогла мне это пережить и научила по-настоящему любить. Я сделаю для тебя то же. А пока у тебя есть еще один твой день

В мае этого года с разницей в 1 минуту на свет появились наши двойняшки- Арсений и Кирилл, и теперь я с гордостью ношу звание многодетной мамы! К сожалению, я не смогла доходить до положенного срока.

Я помню момент, когда впервые посмотрела на своих малышей через стекло кувеза, в котором они находились.. Крошечные ручки, крошечные ножки. А кожа такая прозрачная, что кажется вот-вот разглядишь сквозь нее, как бьётся внутри маленькое сердечко… Это очень тяжело увидеть, особенно если представляешь себе, как выглядит средний новорожденный малыш… Ещё тяжелее собраться и осилить путь восстановления.

Женщины все же сильнее мужчин.. Мужчины сильны физически, по природе, женщины- по духу. Мужчины не плачут? Пфф…. Плачут, когда видят, как самоотверженно их жены выхаживают таких крошечных деток. До сих пор я вспоминаю героических мам, с которыми мы вместе лежали в больнице, ухаживая за нашими крошками, как образец мужества. И я желаю мужества вам, если ваш малыш увидел этот мир раньше срока!

Сегодня 17 ноября международный день недоношенных детей и с недавних пор этот день стал нашим профессиональным праздником.

25 февраля родилась наша малышка Есения в 26 недель и весом 850 грамм. Как все это пережили не знаю. По шкале Апгар 1/2, легочное кровотечение, несколько переливаний крови малышки, 2,5 месяца на искусственной вентиляции легких, две операции обошли в последний миг малышку стороной. Но она оказалась бойцом и слава Богу!!

Мой сынок родился на 24 неделе с весом 745 грм.и 31см. Порой мне страшно вспоминать начало всей этой истории, но забыть ее я не смогу, потому что это начало жизни моего любимого долгожданного сыночка. Меня часто спрашивают:чего вы добились, какие у вас успехи? Я считаю,что мой главный успех – я смогла принять эту ситуацию, я смогла принять своего ребенка таким, какой он есть.

Единственная микстура от болезни, с которой столкнулся ребенок – это безусловная любовь матери,только благодаря этому случаются чудеса. Мама и ребенок – это единое целое,а недоношенный ребенок – очень хрупкое и нежное существо,которому мама необходима как воздух.

Я день и ночь молилась, молилась,чтобы его состояние не ухудшилось,чтобы он потихоньку шел вперед, набирал вес и рос большим, здоровым крепышом, полным сил. Господь меня слышал и ни на минуту меня не оставлял, он даровал мне силу духовную и уверенность в добром развитии событий. Слава Господу, который нас помиловал!



Сегодня день недоношенного ребенка. Для нас это важный день, потому что наш Мишутка появился на свет раньше срока весом всего 1,750 кг. Мало что может сравниться с тем, что чувствует мать недоношенного ребёнка в первые дни его жизни. Много пережито, много слез пролито, но мой маленький боец с большим желанием жить все перенёс. Огромное спасибо за это всему персоналу СКПЦ.

Сегодня я могу уже по другому взглянуть на всю эту ситуацию и пожелать каждой маме недоношенного ребёнка не отчаиваться, ведь потом не будет так страшно, как в первое время и пусть каждый малыш окрепнет и станет здоровым и счастливым! А любовь родителей творит чудеса.

17 ноября – кто знает тот поймет.

В 2016 году, я не смогла об этом рассказать и показать. Все еще внутри болело и страх надрывал душу.

Сейчас это румяные красотки по 80см и весом 10кг.

А 19.06.2016, в стенах НИИ ОММ, путем ЭКС, на 33 неделе беременности, с весом 1980 и 2000 грамм – родились наши близняшки.

Международный день недоношенных детей — отмечается ежегодно 17 ноября по всему миру, чтобы повысить осведомлённость о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей.

Сейчас для меня очень важно отметить этот день и написать всем кто в страхе и тем кто не понимает :

Мы справились!

И вы справитесь!

С них сняли все диагнозы и мои девочки сейчас такие же как их сверстницы. Если ты читаешь эти строки и знаешь не по наслышке о недоношенных детях, послушай

– ты справишься! Ты не одна!

17 ноября отмечается День недоношенного ребёнка. Его также называют “Днём белых лепестков”. Это название особенно подчеркивает хрупкость и беззащитность недоношенных деток. Наш Темыч – это наш “белый лепесточек” и, как ни странно, – истинный боец! Боец за жизнь и за здоровье!

Родился он на 28 неделе, с весом 1210 грамм, ростом 34 см. Не буду описывать несчётное количество диагнозов в выписке с роддома, все трудности, переживания и страхи, которые нам пришлось пережить! Ведь главное – результат! Сейчас маленький комочек превратился в потрясающего мальчишку!

Сегодня международный день недоношенного ребенка

Знаю что это такое, как это тяжело выходить такую кроху. Сначала реанимация в которую конечно же не пускают и ты живёшь в машине у больницы, готовая в любую секунду прибежать к своей крохе, потом месяцы в кувезе и мама все время без сна. Когда будильник за ночь срабатывает 24 раза, чтобы ввести лекарство. Когда тебе нельзя спать, чтобы не пропустить сигнал датчиков об ухудшении состояния. Когда малыша возят туда-сюда из реанимации в отделение и для тебя педиатр с информацией из реанимации, как восьмое чудо света. Когда у тебя литры молока и ты становишься молочным донором. Когда ты впервые берешь своего ребенка на руки через полтора месяца после рождения. А каждое взвешивание и прибавление веса на 100 грамм – нереальное счастье!