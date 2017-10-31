“Я выйду из игры победителем – на своих ногах!”

Алексей из Пензы год назад серьезно пострадал в ДТП и теперь борется за возвращение к прежней жизни. Интеллект полностью восстановлен, сознание вновь и вновь возвращает его ко дню трагедии, но он уверен, что снова сможет ходить. Алексей – один из пяти подопечных фонда "Православие и мир", нуждающихся в реабилитации.

Да, еще год назад Алеша – студент Пензенского государственного автомобиле-дорожного университета, волонтер различных благотворительных мероприятий, каратист, жизнерадостный и веселый парень, добрый и отзывчивый, очень упорный, что, вероятно, и помогло ему выжить. Свободное время он проводил на тренировках и с ребятами в гараже.

Вот что пишет о себе Алексей: «Еще год назад я и подумать не мог, что моя жизнь может так резко измениться, что мне и моей семье придется за нее побороться. Многие боятся летать на самолетах, хотя все прекрасно знают, что аварий с участием автомобилей происходит во много раз больше. Но садясь в личный или общественный транспорт, мы не задаемся вопросом, доберемся ли до пункта назначения. Нам всегда кажется, что с другими может случиться все, что угодно, но только не с нами. К сожалению, никто из нас не застрахован от случайностей, несчастных случаев, болезней и прочих «сюрпризов», перед лицом которых мы оказываемся совершенно беспомощными, вне зависимости от того, ребенок ты или взрослый.

Восьмого ноября прошлого года меня подвозили с учебы, и я попал в ДТП, сидя на месте пассажира, и как часто бывает, весь удар пришелся на меня. Черепно-мозговая травма, сильный ушиб головного мозга, сломанное бедро – маленькая часть из списка диагнозов. Говорят, меня долго пытались вытащить МЧСники из того, что осталось от автомобиля, что я провел 2 месяца в коме, без шансов выйти из нее. Я ничего этого не помню, к сожалению или к счастью…

Придя в себя, я обнаружил, что из молодого, полного сил парня, спортсмена, с огромными планами на будущее, я превратился в обездвиженное тело, не способное совершенно ни на что… Я чувствовал страх, панику из-за того, что не мог выразить свои мысли, не мог никак контактировать с внешним миром, просто лежишь и вынужден покорно наблюдать за всем происходящим.

Можете себе представить, что вы не способны даже руку поднять, произнести хоть слово, словно пленник в собственном теле? Все, что я мог на тот момент – это дышать, и то благодаря трахеостоме.

Так проходил день за днем, врачи со мной занимались по специальной программе, а я все еще мог быть только безмолвным наблюдателем того, как меня крутят, вертят, пытаясь снова поставить на ноги. Там, в больнице, и появились первые успехи, и довольно значительные, тогда же и пошла речь о том, что у меня есть шансы вернуться к прежней нормальной жизни, если интенсивно заниматься. Дело пошло в гору. Но тут меня ждал новый «сюрприз»…

Мне пришло сообщение от моей девушки, что она со мной расстается. Это был удар ниже пояса, когда в тяжелый момент тебя оставляют люди, в которых ты нуждаешься, которых считал неотъемлемой частью своей жизни, с которыми видел свое будущее. Я не берусь никого судить, никто не знает, как бы сам поступил в той или иной ситуации, но тогда это меня сломало. Во всяком случае, это было честно, за что я благодарен, потому что остаться с человеком из-за жалости – что может быть хуже. Я опустил руки, я сдался.

Шло время, и я стал осознавать, что если я не начну что-то делать, то так и останусь в состоянии пленника своего тела. Во мне проснулось желание во что бы то ни стало восстановиться и доказать всем, кто в меня не верил, что я смогу, что я сделаю все для того, чтобы вернуть себе свою жизнь. Мечтал о том дне, когда смогу сказать, стоя на своих ногах, – «вот он я, у меня получилось, я восстановился, справился без вас и больше в вас не нуждаюсь, я здоровый, я живой».

Теперь я понимаю, что доказывать все это нужно в первую очередь самому себе и никому другому. Это моя жизнь, и я буду за нее бороться. Есть такое выражение: «Если тебе когда-нибудь захочется найти человека, который сможет одолеть любую, даже самую тяжелую беду и сделать тебя счастливым, когда этого не может больше никто, ты просто посмотри в зеркало и скажи: “Привет!”». Я принял правила, которые мне навязали обстоятельства, и намерен выйти из этой игры победителем».

Прошедшие месяцы упорного восстановления не прошли даром. Друзья-студенты и все, кто не остался равнодушным к беде парня, собрали средства на первый курс лечения Алексея в подмосковном реабилитационном центре «Три сестры». Там Леша научился сидеть, у него появилась шепотная речь, наблюдалась положительная динамика в руках. Затем Алексей был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России на операцию по удалению трахеостомы.

Сейчас Алеша находится дома, в Пензе, где, к сожалению, нет центров реабилитации необходимого уровня и грамотных специалистов. Поехать на срочный повторный курс реабилитации в центр «Три сестры» Алексей не может, нет средств. Родители Алеши (отчим и мама) обращаются к нам за помощью: ждать нельзя, ведь чем больше проходит времени после травмы, тем дольше и сложнее восстанавливаться. Финансовые возможности семьи исчерпаны, было очень много трат, а у Алексея еще есть младшая сестра, заканчивающая 10-й класс.

«Нам нужна любая помощь, чтобы поставить сына на ноги. Специалисты центра “Три сестры” дают шансы на то, что он восстановится и вернется к прежней жизни. Леша очень старается, выполняет все рекомендации. Мечтает он об одном: научиться снова самостоятельно ходить. Несмотря на все сложности, он не падает духом и надеется вернуться в университет», – делится отчим Алексея, который растил его с годика.

«Не зря говорят: “Помочь человеку, которого никогда не видел, может только другой Человек”. Взамен же я отвоюю свою прежнюю жизнь, в спасении которой вы принимали участие, став навсегда ее частью. Ну что, еще повоюем?» – спрашивает нас Алексей.

Реабилитацию предоставляют бесплатно только один раз в год, но, к сожалению, этого не хватает, чтобы встать и пойти. Благодаря вашей помощи у Алексея и еще четырех человек появится шанс приблизиться к своей мечте – жить полноценной жизнью. Татьяна Шулика, Нино Сухиашвили, Виктор Нестеров , Владимир Миронов и Алексей Тульчеев ждут вашей поддержки, даже самая малость поможет им встать на ноги.