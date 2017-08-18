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Яблочный Спас – 2017: топ нелепых заголовков

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О чем рассказывают СМИ в преддверии праздника Преображения? Правмир публикует подборку самых нелепых ответов на поисковые запросы - наслаждайтесь!
Яблочный Спас – 2017: топ нелепых заголовков

Мы думали, что день урожая сейчас отмечают только в детских садах, но оказалось, что это не так!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А какие вы знаете “яблочные” приметы?

Видимо, эту ценную информацию и “скушали” дети в библиотеке.

Как вы думаете, что?!

Все, что можно делать за три дня до праздника, за два – к сожалению уже нельзя. Вообще!

 

А уж в сам праздник – еще нельзее!

Но зато можно провести этот день так, чтобы потом снова все было можно!

Почему Спас?

Яблочный Спас – народное название православного праздника Преображения Господня.  Все просто: Спас – это Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Спас – это имя, а не диковинное название яблочного карнавала, в котором нас настойчиво убеждают заголовки.

А что празднуем-то?

19 августа Церковь празднует Преображение Господа нашего Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Преображение переводится с греческого как “превращение в другой вид” или “изменение формы”. На горе Фавор апостолы увидели божественное преображение Христа, явление Его величия и славы. Лицо Спасителя стало подобным свету молнии, одежды белыми, как снег. Он стоял, окруженный сиянием, как солнце лучами. Спасителю явились два пророка – Моисей и Илия – и беседовали с Ним.

Таким образом, вера учеников была укреплена и приготовлена к испытанию предстоящих страданий и смерти Спасителя.

При чем тут яблоки?

Обычай освящать в этот день “начатки плодов” восходит к Ветхому Завету, когда, по Закону Моисееву — “Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего” (Исх.23:19) — в Иерусалимский Храм в знак благодарности Богу приносили плоды нового урожая: злаки и виноград. Там, где виноград не растет, его заменили яблоки. Отсюда и народное название праздника — Яблочный Спас.

Что же можно и что нельзя делать в этот день?

Можно делать все, что позволяет христианская совесть, как и в любой другой день года. Принято приходить в храм, участвовать в богослужении, исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин, после службы проходит освящение плодов, в том числе ваших любимых яблок. Некоторые освящают виноград, сливы, персики и даже арбузы!

И что, ни одной приметы?

Ни одной! Христос вас уже Спас, какие же приметы могут быть важнее и сильнее?

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