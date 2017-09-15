ЯНЕАЛКАШ – родителю ребенка-инвалида просто некогда пить

Социолог Ольга Крыштановская заявила в эфире на Первом канале, что основная причина рождения детей с инвалидностью - пьяное зачатие. Возмущённые таким отношением, родители детей-инвалидов запустили флешмоб и публикуют в сети свои истории под тегом #янеалкаш. "Правмир" публикует некоторые посты в рамках флешмоба

Евгений Глаголев, директор благотворительного фонда “Правмир”

Дорогой Институт социологии РАН, дайте пожалуйста свои пояснения по поводу высказывания Главного научного сотрудника вашего института Ольги Крыштановской на Первом канале о том, что главная причина рождения больных детей – пьяное зачатие.

Хотелось бы подчеркнуть, что у меня нет никакого желания каким-то образом опорочить доброе имя вашего Института или Ольги Викторовны, в друзьях у которой многие известные люди от благотворительности. Но меня, да и все родительское сообщество детей-инвалидов (судя по реакции на высказывание уже не только Лебедева) интересует, у Института конкретно или Ольги Викторовны есть данные исследований, подтверждающие это высказывание?

Я знаком с другой статистикой, в которой цифры говорят о том, что родителей алкоголиков или регулярно пьющих у детей-инвалидов с рождения как раз немного. Лично я, как отец ребенка-инвалида, как человек, работавший в системе паллиативной помощи детям со стороны НКО, и сейчас работающий в благотворительном фонде, помогающем взрослым и детям в разной ситуации, не могу согласиться с такой позицией, которая прямо порочит имя других родителей детей-инвалидов, а также способствует основанию позиции, аналогичной высказыванию господина Лебедева. Поэтому прошу ответить на мой открытый вопрос и поделиться исследованиями, подтверждающими высказывание Ольги Викторовны, как Главного научного сотрудника вашего института или саму Ольгу Викторовну поделиться такими сведениями. А пока присоединяюсь к уже стартовавшему флешмобу родителей детей-инвалидов #янеалкаш

Ирена Грегор, актриса

У меня растёт особая дочка с ДЦП, моё счастье по имени Диана. И Я НЕ АЛКАШ!!!! Я знаю многих родителей, в семьях которых воспитываются дети-инвалиды, дети с ОВЗ. Знаю истории многих. Могу сказать про ДЦП – основная причина инвалидизации таких детей – это родовая, неправильная предродовая диагностика, в некоторых случаях инфекции матери. Но это точно не асоциальный образ жизни, и это не заразно, это не синдром и не генетика.

В моём случае – это родовая травма, дочь родилась раньше срока. Меня с преждевременными родами по скорой не принял дежурный врач в 15 роддоме для недоношенных, по причине того, что я по родовому сертификату не прошла кардиолога, а он ответственность брать не хочет. До сих пор помню – у меня схватки, мне больно, умоляю его хоть посмотреть, какое раскрытие, а он орет на меня “Вы не прошли кардиолога!”. Вызвал мне скорую и отправил в другой роддом, какой примет, скорая с ним ругалась, но взяла меня и уехала, вызванивала роддома по дороге. Рожать начала в машине, на четвереньках держась за шатающиеся сиденья, когда скорая мчалась по встречке.

Меня принял роддом в Новогиреево, во время родов Диане свернули шею, сместились шейные позвонки, прекратив тем самым доступ кислорода к мозгу, а после родов делали без моего ведома и согласия 3 пункции в спинном мозге, что также усугубило ситуацию. До года не ставили диагноз, теряя наше золотое время. А сколько на нас, особых, наживаются? Первые дни жизни Диана лежала в реанимации, за кадром врач вымогал у меня деньги на волшебное иностранное лекарство, которое спасет ей жизнь – после, в выписке, этого лекарства не значилось. А сколько стоят реабилитации, вы в курсе???

Я НЕ АЛКАШ. Я веду и вела здоровый образ жизни, я вегетарианка, занимаюсь йогой, не пью алкоголь и не курю. В конце-то концов у меня высшее образование, красный диплом ГИТИС!!! Мне пришлось изменить свою жизнь и профессию, и чтобы выжить и лечить своего ребенка (за бешеные деньги, спасибо бесплатной медицине), я начала рисовать картины. Я не могу выйти на постоянную работу, так как моего ребенка не берут в школу (нет мест, спасибо, великая страна Россия).

В семьях с детьми-инвалидами вся жизнь разделяется в один момент на ДО и ПОСЛЕ. ДО – счастливая семья, ПОСЛЕ тяжелая борьба – за жизнь, здоровье, реабилитацию и социализацию (это отдельная больная тема, дети растут и становятся никому не нужными взрослыми инвалидами, а родители не вечные). У кого-то из детей легкое состояние, и они ходят с поддержкой или без, у кого-то – тяжелое, они прикованы к коляске или кровати. И это, господа хорошие, не на час, не на год, а на ВСЮ ЖИЗНЬ. Всю жизнь родители посвящают больному ребенку и ищут средства для существования (полная семья, если папа не ушел, не вынося такой жизни, как в моем случае. Ушел отец Ди, и не появляется, и не платит алиментов, а в большинстве случаев тяжелая участь остается на плечах матери, отдельное восхищение вызывают отцы, кто не уходит из семьи).

Дети-инвалиды – все Труженики и Герои, поскольку с рождения они постоянно в больницах. Им постоянно делают уколы, массажи, занимаются с ними лечебной физкультурой. Через их боль, слезы и протесты. Мы вынуждены заставлять их работать, потому, что в противном случае их состояние резко ухудшится. ЭТО МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ БЕЗ ПЕРЕДЫШЕК! И не смотря на все трудности, через которые мне и моему ребенку приходится проходить каждый день – я не жалуюсь на жизнь, а наоборот радуюсь каждому мгновению. Я стараюсь всегда помогать людям! И я не люблю, когда меня жалеют – я не мученик! Я и моя дочь – полноценные люди и граждане страны. Я не осуждаю других, и тем более не желаю никому зла. Я благодарна БОГУ мою дочурку и моего учителя – Дианочку, за прекрасных друзей и людей в нашей жизни. Но “зомбиящик” вещает на всю страну и зомбирует общество. Как следствие этого, мне приходится сталкиваться с негативом, агрессией, необразованностью и тупостью людей в наш адрес. Но, тем не менее, я верю в людей, верю, что эти нелюди с ТВ не смогут никак повлиять на доброту людей!

Ну что ж, благодаря мадам Крыштановской, господину чиновнику высочайшего ранга Лебедеву и программе “Время покажет” сегодня на 1 канале, вся страна узнала, что инвалиды рождаются преимущественно в асоциальных семьях от родителей- алкоголиков, что надо обязать матерей делать аборт при подозрении на патологию плода во время беременности и вообще не нагружать государство чрезмерными заботами о них.

Чего мы, к сожалению не узнали, так это что основная причина инвалидизации – это неправильная предродовая диагностика, родовая травма, в некоторых случаях инфекции матери, влияние медикаментов, качество продуктов питания, влияние окружающей среды, ухудшающейся экологии. Мы не узнаем от этих господ, что согласно мировой статистике, ребёнок-инвалид может родиться в семье с любым достатком, социальным статусом и цветом кожи.

Как же так случилось, что из более 100 семей, с которыми свела меня жизнь за последние полтора года – ни одной неблагополучной? Это люди с высшим образованием, успешной карьерой, планами на жизнь, которая разделилась на ДО и ПОСЛЕ. Это никак не семьи алкоголиков и наркоманов. Это семьи, где все силы брошены на борьбу за своего ребёнка – за жизнь, здоровье, реабилитацию и социализацию. Это маленький подвиг каждый день, это отчаянное желание встроить ребёнка в социум, сделать его максимально самостоятельным членом общества.

Любое государство можно судить по тому, как в нем относятся к самым беззащитным членам. К сожалению, в этом мы ещё настоящие неандертальцы сверху донизу.

Здравствуйте. Я- Наталья. И я #янеалкоголик #янепьяница #яненаркоман.

Мой ребенок – инвалид. И у меня много, очень много прекраснейших подруг (не у каждой такие есть), чьи дети имеют в основных документах “розовую справку”. Сегодня на Первом канале г-жа Ольга Крыштановская привела нас под одну черту. Наши особенные дети – это, якобы, результат пьянства.

А вот НЕТ!!!!

Мы – прекрасны! Мы – сильны! Мы не мучаем наших детей, они рождены не для мучения. Они рождены как и простые дети – чтобы жить.

Покажем какие мы. Флешмоб (акция, бунт – назови как хочешь). Родители детей-инвалидов – не пьяницы.



Дорогие друзья. Тоже поддержите нас и поймите нас.

Ну что все открыто высказывают своё мнение перед миллионами людей.

Я по поводу высказывания Главного научного сотрудника Ольга Крыштановской, которая на Первом канале высказала, что причина рождения больных детей – пьяное зачатие.

Что обидно – что люди верят этому. И представляете, как родители будут ходить по дворам с ребёнком?

У меня лично и врачи, и знакомые спрашивали: может вы выпивали или наркотиками баловались?

Ведь у многих логика, что дети с особенностями рождаются от алкашей и наркоманов.

Ведь если родители “чисты”, невозможно рождение такого ребёнка.

Я, как папа ребенка-инвалида (пишу, хоть не люблю это слово), хочу вам сказать от своего имени и родителей таких детей, что вы не правы и не имели права высказываться перед многомиллионной аудиторией и вводить людей в заблуждение.

У нас, у мусульман, есть такой обряд, что перед зачатием читается молитва. Надо быть не только чистым телом, но и духом.

А вы со своей колокольни судите.

Я, как и все родители по всему миру, присоединяюсь к уже стартовавшему флешмобу родителей детей-инвалидов #янеалкаш

И ещё добавлю #яненаркоман

Так как есть много заблуждений.

Дети – это подарок от Бога, и Он Сам выбирает, кому давать особенных детей.

Хочу подключиться к флешмобу и признаться. Друзья, #янеалкоголик. Вот такой вынужденный каминг-аут.

Много за последние дни прозвучало неадекватных, стигматизирующих, да попросту неграмотных высказываний в адрес родителей детей с особыми потребностями. Фраза Ольги Крыштановской о том, что наши “особенные” дети – результат пьяного зачатия и все мы алкоголики – во главе этого списка. Хотя неадекватно уже то, что общество всерьез обсуждает вопрос “рождаться или не рождаться детям с ОВЗ”.

Про ЛДПР давно все понятно. Эта партия заИгрывает с националистической тематикой уже много лет. Поэтому коллеги по партии искренне и с апломбом поддерживают Лебедева.

Но, кстати, если вспомнить наше недавнее прошлое, то станет неудивительно, почему часть общества до сих пор считает нормальным такие обсуждения и заявления, как слова Крыштановской и Лебедева.

Пламенный привет коммунистической и советской пропаганде. Ваши дела не прошли даром – последствия расхлебываем до сих пор.

Пара фактов.

Первый.

В 1968 году накануне первого Фестиваля молодежи и студенчества вышло распоряжение – убрать всех инвалидов за 101 километр. Чтобы не портили впечатление о прекрасных, здоровых, счастливых советских людях.

Факт номер два.

После войны, как писала Алексиевич, когда была одержана победа, внимание, над фашизмом, вернувшихся с нее тяжелых инвалидов, тех, что отдали здоровье за Родину, сослали (другого слова нет) в спецучреждения на Валаам и в Гефсиманский скит Сергиева Посада. То есть, друзья, у нашего общества по сути не было опыта жизни с людьми с особыми потребностями, не было опыта естественной инклюзии. И господин Лебедев, мышление которого, очевидно, в большей степени аутичное, чем у моего сына, не способно на фантазию о том, что такое общество возможно.

У нас же кто инклюзию и интеграцию двигает? Либо родители и родственники людей с инвалидностью, либо те, кто пожили в развитом обществе и поняли, как может быть, либо те, кто по причине глубокой духовности и доброте душевной готовы брать на себя ответственность за будущее общества, зная, что первый признак его (общественного) здоровья – это то, что в нем есть место людям самым разным, которые и есть “мы”.

А по сабжу.. по поводу высказывания Крыштановской о пьяном зачатии. Ну, жаль, что человек, который когда-то был уважаемым, скатился до уровня рассуждений бабки с лавки. Бывает и такое. Видали – плакали. Я давно предлагаю за такие открытия спецпремию выдавать. Пока ученые всего мира ищут причины рождения детей с различными нарушениями, наши эксперты уже знают ответ.

У нас какой герб, такая и страна, одна голова в прошлое смотрит, другая – в будущее. Крыштановская к той части, что в прошлом застряла, видимо, относится. Ну, не я ей судья, точно.

Адекватные люди воспримут это как шутку, я думаю. Родители детей с особенностями получат микротравму, потому что слышать это больно, но справятся, потому что другое мнение тоже есть. Что нас не убивает, то делает сильнее. Ровно потому, что #мынеалкоголики.

P.S. Хочу сделать одну оговорку в конце. Поскольку алкоголизм – это болезнь, и достаточно тяжёлая, с наследственной компонентой, очень не хочется, чтобы флешмоб стигматизировал людей с этим заболеванием. Уважения достойна каждая личность.

#янеалкаш и #яненаркоман. Я уже пять лет объясняю детям и их родителям, что мой сын не заразный, и что с ним можно играть! И в этом виноваты вы!

Г-жа Ольга , спешу вас расстроить. Среди родителей детей-инвалидов нет алкашей. Им просто некогда ;) Я, например, ребенку и за маму, и за папу. Должна и денег заработать, чтобы купить жизненно необходимый препарат для своего ребенка (т.к к сожалению , такая статья Конституции РФ , как ПРАВО НА ЖИЗНЬ, у нас в стране плохо соблюдается), быть мамой и научить ребенка кататься на велосипеде и играть в футбол. А еще исправить ошибки врачей (подтянуть в развитии). Мне просто некогда пить ;) Было бы в сутках 25 часов, все бы были заняты .

А прежде чем судить о ком-то, окунитесь в проблему, посетите больницы и посмотрите в глаза родителей и их деток, которым вы плюнули в душу

У Миши ДЦП, и я не алкаш.

Очень здорово, что мамы особых детей сейчас вместе!

Если честно, слишком много эмоций, чтобы писать что-то еще.

Я знаю многих родителей, в семьях которых воспитываются дети-инвалиды, дети с ОВЗ. Знаю истории многих. Основная причина инвалидизации таких детей – это неправильная предродовая диагностика, родовая травма, в некоторых случаях инфекции матери. Но не асоциальный образ жизни.

Вся их жизнь разделилась в некоторое время на ДО и ПОСЛЕ. ДО – счастливая семья, любящие супруги, легкая беременность, ожидающие ребенка родители. ПОСЛЕ тяжелая борьба – за жизнь, здоровье, реабилитацию и социализацию. У кого-то у детей легкое состояние, и они ходят с поддержкой или без, у кого-то – тяжелое, они прикованы к коляске или кровати.

И это, господа хорошие, не на час, не на год, а на всю жизнь. Всю жизнь один из родителей посвящает больному ребенку, а второй в это время (если папа не ушел, не вынося такой жизни) ищет средства для существования. Дети-инвалиды – все Труженики и Герои, поскольку с рождения они постоянно в больницах. Им постоянно делают уколы, массажи, занимаются с ними физкультурой. Через их боль, слезы и протесты. Мы вынуждены заставлять их работать, потому, что в противном случае их состояние резко ухудшится.

И в свете всего этого я хочу спросить: как вы все можете судить о нашей жизни, когда многие из вас вообще ничего о ней не знают? Придите в детский хоспис, НПЦ ДЗ ДПН, НПЦ ДП ДЗ г. Москвы, НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого. Посмотрите на них. Гляньте им в глаза. Они такие же люди, как и ваши дети. Тоже хотят играть, бегать, любить, заводить семьи, просто жить. Найдите больницах хоть одного родителя-алкаша, покажите его нам, пожалуйста!