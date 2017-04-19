Ярославские чиновники запретили детям без прививок ходить в школу

19 апреля. ПРАВМИР. Детей без прививок не пускают на занятия в школу и детский сад в Ярославской области.

Жительница Данилова Наталия Юдина рассказала, что в прошлом году ее дочь пошла в первый класс школы № 12, а через месяц директор предупредила о ревакцинации от полиомиелита. Поскольку девочка была не привита, директор отказалась пускать ребенка в школу, сообщает издание «Открытая Россия».

Женщина рассказала, что директор ей предложила отправить ребенка в другую школу или перейти на семейное или домашнее обучение.

После того, как Наталья отказалась продлевать домашнее обучение, сославшись на письмо, в котором объяснялось, что для разделения привитых и непривитых детей достаточно рассадить их за разные парты и усилить дезинфекцию.

В ответ директор пожаловалась в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН), а Наталью Юдину привлекли к административной ответственности и вынесли предупреждение. В марте Юдина обжаловала решение в суде, а КДН подала апелляционную жалобу.

По данным общественной организации «Здоровое детство», с 10 марта 10 учеников одной из школ Ярославля сидят дома, потому что их родителей угрозами заставили согласиться на семейное обучение, а в деревенской школе под Угличем из-за одного привитого школьника четверым непривитым запрещено ходить на уроки.