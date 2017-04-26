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Юлия Самойлова: Не у каждого есть силы, чтобы воспитать дух

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25 апреля Юлия Самойлова, российская участница «Евровидения», не допущенная к конкурсу по политическим причинам, выступила в концертном зале Храме Христа Спасителя в рамках программы хора «Сорок сороков». После выступления Юлия дала краткое эксклюзивное интервью корреспонденту Правмира.
Юлия Самойлова: Не у каждого есть силы, чтобы воспитать дух

– Юля, каково Вам было петь песню «Молитва», с которой Вы когда-то дебютировали на телевидении, сейчас, фактически в стенах храма Христа Спасителя? Какое впечатление от выступления, чувствовалась ли разница?

– В «Факторе А» это был мой первый выход на большую сцену, поэтому, конечно, то исполнение очень отличается: в первый раз это более волнительно. Сейчас мне было очень спокойно. Потому что вся концертная программа была трогательная, светлая, не было какой-то суеты, паники. Я абсолютно спокойно вышла на сцену, хотя немного волновалась, потому что не было репетиции – мы не успели отстроить уровень микрофона, гитары. Мы решили сегодня спокойно спеть эту песню, под гитару – обычно я включаю музыку и пою, но сегодня решила по-другому ее исполнить. Со мной Лёша пел (муж певицы – ред.), и я, наверное, больше переживала за него, потому что он новичок в этом деле – всего лишь второй раз играл. А в стенах храма мне очень понравилось, и даже возникла мысль, может, сольный концерт здесь сделать: понравилась акустика, сцена и… ощущение, атмосфера.

– Несколько дней назад в вашем инстаграме под хэштегом #мечта, #Евровидение появилась цитата: «…там, где мы беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, …мы призваны измениться сами». Что вы вкладываете в эти слова? Как меняет вас эта ситуация с конкурсом?

– Я имела в виду, что все жизненные ситуации делают нас лучше, делают нас сильнее, если мы правильно к ним относимся. Надо правильно относиться и идти дальше, развиваться, становиться лучше.

– Вопрос про инклюзивность: как вы считаете, в нашей стране важнее внешние перемены – строительство пандусов, скажем – или внутренние, изменение отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями?

–  Все-таки изначально – внутренние. Но это никак не отменяет того, что у нас большие проблемы с доступностью среды. Если в Москве, в Питере или в Сочи с этим все более или менее в порядке, то, к сожалению, в моей родной республике Коми, в таких маленьких городочках – большие проблемы.

Но, безусловно, я считаю, что, в первую очередь, родители должны правильно воспитать своего ребенка. Хотя родителей тоже должен кто-то воспитать для этого – не у каждого, к сожалению, есть знания и силы, чтобы правильно воспитать именно дух в ребенке. Правильно – это значит, не нужно жалеть его, но не нужно и слишком сильно от него что-то требовать, попрекать. «Ты такой же, как и все, но немножко отличаешься от других. Чего-то ты не можешь, но от этого ты не хуже других. Но и не лучше!».

Беседовала Валерия Михайлова

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