Юлия Самойлова примет участие в пасхальном концерте в храме Христа Спасителя

19 апреля. ПРАВМИР. Певица Юлия Самойлова примет участие в пасхальном концерте хора «Сорок сороков».

Концерт «Песни Великой Победы» состоится 25 апреля в 19:00 в храме Христа Спасителя.

«Это будет первый концерт Юлии Самойловой в Москве после окончательного решения о не допуске российской певицы на “Евровидение”», – сообщил замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, его цитирует Интерфакс.

По его словам, хор «Сорок сороков» впервые выступит на большой сцене. В репертуаре коллектива – более трехсот произведений в оригинальной обработке. Основу составляют лучшие образцы духовного песнопения, русские народные песни и старинные романсы, песни советских, российских композиторов, песни военных лет.

В концерте примут участие финалист проекта «Голос» Эмиль Кадыров, финалист проектов «Фактор А» и «Новая звезда», солист группы «Ярилов зной» Александр Щербаков, Родион Газманов и группа «Баян Mix».