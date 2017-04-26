Юлия Самойлова выступила в Храме Христа Спасителя (видео)

26 апреля. ПРАВМИР. Певица Юлия Самойлова после запрета на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» впервые публично вышла на сцену. Это произошло на Пасхальном концерте мужского хора «Сорок сороков».

Мероприятие прошло в зале церковных соборов храма Христа Спасителя во вторник, 26 апреля, сообщает ТАСС.

Выступление Юлии Самойловой начинается с 21-й минуты

«Я хочу исполнить песню, с которой начался мой путь на большой сцене – “Молитва”», – сказала Самойлова со сцены.

По ее словам, она будет готовиться к следующему «Евровидению» в 2018 году.

«Я буду готовиться, и всегда готова. Я поставила себе цель, и пока она не будет достигнута, “Евровидение” будет моей мечтой», – сказала Самойлова журналистам после концерта.

В программу концерта вошли православные песни и молитвы, а также песни времен Великой Отечественной войны в исполнении хора «Сорок сороков», Эмиля Кадырова, Родиона Газманова, группы «Ярилов зной» и дуэта «Баян Mix».