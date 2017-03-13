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Россию на «Евровидении – 2017» будет представлять певица на инвалидной коляске Юлия Самойлова

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13 марта. ПРАВМИР. Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на «Евровидении – 2017» призналась, что с детства мечтала об этом.
Россию на «Евровидении – 2017» будет представлять певица на инвалидной коляске Юлия Самойлова

«Я безмерно счастлива, что это произошло в моей жизни, потому что это то, к чему я шла с самого детства — смотрела телевизор и мечтала, представляла себя на сцене», — цитирует Самойлову РИА Новости.

Песню, которую она будет исполнять на конкурсе, Юлия написала не сама, однако, по ее словам, она очень ей близка.

«Песня очень мне нравится, она про меня, все, о чем я всегда говорю в каждом своем интервью, все, что я хочу донести до людей, это отражено в песне. Если у вас есть в сердце свет, то даже в самый темный день вы сможете осветить дорогу себе и всем людям, которые вас окружают, не гасите в себе этот свет», — пояснила девушка.

Ранее Первый канал сообщил, что Россию на конкурсе в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви «Flame Is Burning» произвело наиболее сильное впечатление на жюри.

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта, она – певица, композитор, автор слов к песням. Многократно побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, как в России, так и за рубежом. Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе».

Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Авторы музыки и слов песни «Flame Is Burning» — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале конкурса песни Евровидение-2017, который состоится 11 мая в Киеве.

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