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За что на самом деле осудили блогера Соколовского

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Вчера, 11 мая, в Верх-Исетском суде Екатеринбурга вынесли обвинительный приговор «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому. Блогер получил 3,5 года условно за возбуждение вражды и оскорбление чувств верующих. Правмир разобрался в ситуации детально.
За что на самом деле осудили блогера Соколовского
Фото: ntv.ru

Правда ли, что Соколовский осужден “за ловлю покемонов в храме”?

Эта формулировка не соответствует решению суда и сути обвинения. В том числе в составе преступления она отсутствует, заявил в разговоре с ТАСС юрист Денис Паньшин.

За что тогда осудили Руслана Соколовского?

Блогер признан виновным в нарушении ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Кроме того, в его действиях обнаружены признаки возбуждения национальной розни (ст. 282 УК РФ), также ему вменили незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (138.1 УК РФ).

Отзывался ли Соколовский оскорбительно о вере и группах верующих?

Да, в своих видеороликах он неоднократно называл группы верующих оскорбительными словами, использовал нецензурную лексику в их адрес.

Оскорблял ли блогер еще кого-то, кроме верующих?

Да, Соколовский в своих роликах неоднократно оскорбительно отзывался о различных группах граждан: инвалидах, тяжелобольных людях, пациентах хосписов, детях с синдромом Дауна, женщинах и других социальных группах.

Являются ли эти действия преступлением?

По нынешнему законодательству – да.

УК РФ, Статья 148. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий

  1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, –

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

УК РФ, Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

  1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”, –

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Что за “шпионская ручка”?

Во время обыска в квартире, в которой проживал обвиняемый, правоохранители изъяла авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

В ходе судебного заседания Соколовский утверждал, что изъятая в ходе обысков ручка не является спецсредством, поскольку оборудована индиактором начало записи, а значит, речи о негласном наблюдении идти не может. Тем не менее, суд решил, что сам факт помещения видеокамеры и диктофона в корпус ручки уже является достаточным основанием, чтобы считать получившуюся инструкцию шпионским устройством.

В ходе судебного заседания Руслан Соколовский заявлял, что обнаруженная ручка принадлежит другому человеку, а сам он хотел купить такую же, но не успел. Суд счел это неубедительным, поскольку в своем ролике «Вступил в секту» он заявлял, что приобрел «шпионскую ручку», чтобы ходить с ней по различного рода экстрасенсам. Кроме того, по словам понятых, при обыске блогер подтверждал, что ручка принадлежит ему.

Призывал ли Соколовский к физическому уничтожению каких-либо групп граждан, угрожал ли кому-либо насилием?

Нет, в его роликах нет таких прямых призывов.

В этом случае могла бы быть применена часть 2 статьи 282 (те же деяния, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения), но речь идет о применении 1 части этой статьи.

Почему тогда говорят, что призывал?

Некоторые перефразируют его высказывание: “Все деньги пошли на (…) хоспис, где неизлечимо больные, они и так уже сдохнут… (…) им давать деньги?!” в записи под названием “Благотворительность для даунов”, утверждая, что Соколовский заявил: “Пусть они сдохнут”.

Высказывание “дауны тем более не должны размножаться и распространять свои отвратительные гены” также может быть воспринято как подобный призыв.

Удалось ли Соколовскому возбудить в людях ненависть и вражду?

В комментариях к его роликам достаточно много агрессивных высказываний как за, так и против содержания видео.

Почему блогеру дали условный срок?

Судья усмотрела в Соколовском стремление к раскаянию, хотя официально он свою вину не признал. «Суд учел характер и степень опасности преступления, но также учел и тот факт, что отягчающих обстоятельств в деле нет. Притом там есть смягчающие обстоятельства. Соколовский не судим, у него имеются положительные характеристики с места жительства. Обвиняемый помогал пожилой матери и попросил прощения в суде», — заявила судья Екатерина Шопоняк.

Какие ограничения будут у Соколовского в связи с решением суда?

Как сообщил РИА Новости адвокат блогера Алексей Бушмаков, условный срок можно считать победой, но не избавлением от наказания: “Приговор состоялся обвинительный, и на Соколовского лягут все ограничения, которые предусмотрены за деятельность, связанную якобы с экстремизмом. Это и включение в так называемый экстремистский список, и блокировка банковских счетов, это ограничение движения денежных средств по счетам, невозможность свободного передвижения, различные запреты, связанные с государственной службой, созданием некоммерческих организаций и фондов”, — отметил защитник.

Соколовскому запретили посещать места массовых мероприятий и гуляний; ему придется удалить со своих страниц девять видеороликов. Суд также не разрешил вернуть молодому человеку джемпер с надписью “Мразь”.

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