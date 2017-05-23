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За два дня мощам святителя Николая поклонились почти 20 тысяч человек

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23 мая. ПРАВМИР. Мощам святителя Николая в Москве поклонились около 20 тысяч человек за первые два дня их пребывания в Храме Христа Спасителя.
За два дня мощам святителя Николая поклонились почти 20 тысяч человек
Фото: РИА Новости

«Вчера на 21 час успело приложиться 18 600 человек. Подсчеты ведутся через те рамки, через которые паломники проходят, так что это единственная объективная цифра», – сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, его цитирует Интерфакс.

По словам Сучкова, паломники проводят в очереди от двух до четырех часов. В очередях дежурят православные волонтеры и священнослужители.

Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что «для тех, кто будет стоять в долгих очередях к святителю Николаю, время молитвы радикально возрастет, и они получат опыт, которого ранее не имели».

Часть мощей Николая Чудотворца, постоянно хранящихся в базилике города Бари (Италия), будет пребывать в России с 21 мая по 28 июля 2017 года.

Мощи пробудут в Храме Христа Спасителя до 12 июля. С 13 по 28 июля они будут находиться в Петербурге.

Договоренность о переносе части мощей святителя Николая была достигнута по результатам встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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