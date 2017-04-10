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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
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Человек человеку бревно: за этим ли мы отдаем детей в школу?

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Вернувшийся с конференции TEDx в Воронеже учитель Федор Шеберстов поделился в фейсбуке текстом своего выступления на конференции.
Человек человеку бревно: за этим ли мы отдаем детей в школу?

Мамы и папы!

Скажите пожалуйста, а вы своего ребенка в школу отдадите? А зачем?

Почему – я понимаю. А где же ещё ему быть, пока родители на работе – дома скучно, во дворе страшно. Да и как без школы (ГИА, ЕГЭ) он сможет дальше – вуз, колледж, работа…

Мой вопрос – когда вы его туда отдаёте на 9 или 11 лет, вы чего от школы хотите, кроме аттестата?

Не знаний, случаем? Поднимите, пожалуйста, руку, кому из вас пригодился в жизни школьный курс химии? А физики? А, пардон, математики (кроме арифметики)?

Есть ещё мнение, что школа – это подготовка к миру взрослых. Мол, как тут с нами такими выжить, если не потренироваться. Социализация, мол.

Мой опыт это не подтверждает. 8 лет за партой в обычной школе – и я усвоил твердо: человек человеку бревно. Если повезло. Да и как там социализироваться – на переменках? В туалете? После уроков? Не сидя же за партой… Сейчас у меня шестеро детей, все пацаны, старшему 28, младшему 4. Двое из старших в школу не ходили, и проблем с социализацией у них нет – людей не боятся потому что.

Так вот, у меня было время подумать, и я точно знаю, чего хочу от школы.

Во-первых, я хочу, чтобы моему ребенку там было хорошо, то есть интересно и не страшно. Прямо сейчас чтобы было хорошо, не откладывая на 9 лет.

А во-вторых я хочу, чтобы после школы мой ребенок верил в свои силы, был любознательный и упорный. Точка. Китайский выучит сам, если будет нужно. Это формула успеха в мире, где не будет половины сегодняшних профессий. В мире, где рутинные операции будут делать роботы. Все работодатели ищут и не могут найти одного и того же – инициативности и самостоятельности.

Вы когда последний раз были в школе? Два последних года я работаю в программе Учитель для России (УДР – это отважные выпускники лучших вузов страны, работающие учителями в обычных школах). Сейчас у нас 40 школ, из них 7 в Воронеже и области, я в некоторых побывал. А вы знаете, что в школах дети не задают вопросов? Нет задачи такой. Да и боятся многие учителя детских вопросов – а вдруг нет ответа? Не может же учитель ошибиться. Любознательности мы ждем? Креативности? И у ребенка вашего в школе нет права на ошибку. За ошибку карают. Ошибка – двойка. Девять лет в поисках единственно правильного ответа на чужой вопрос. Инициативность говорите? Критическое мышление?

Так вот, именно мы с вами сделаем так, чтобы школа была интересной и полезной. Кроме нас никто этого не сделает, сверху эти изменения не придут. Нельзя сделать интересно по приказу. Мы только что начали, и все козыри у нас на руках. Школа же для этого – там взрослые, которым платят зарплату за то, чтобы вашему ребенку было интересно и полезно. Это нужно нам, нужно нашим детям, закон об образовании говорит ровно об этом, почитайте. Нам с вами осталось всего лишь разогнать морок.

А для этого сходите, пожалуйста, в школу. Вы были на уроке у своего ребёнка? Нет? Вы сходите. Вот послушайте.

Мои знакомые отдали недавно сына в престижную московскую школу. Рейтинг, чистота, порядок. И попал тот мальчик в класс к заслуженной учительнице России. И чего-то мальчик этот в школу ходить не хотел совсем, а потом родители обнаружили, что по утрам кроватка у него мокрая, начал их сын писаться по ночам. Начали разбираться и выяснили, что у заслуженной учительницы был авторский педагогический прием – «стул позора». Провинившийся ученик встает на стул этот, а остальные по очереди его позорят, каждый должен высказаться. Выгнали училку, конечно, хоть и непросто заслуженную выгнать.

Так вот, в школу или садик к своему ребенку. Нельзя? А почему? Законодательных ограничений про это нет. Представьте себя на месте учителя. Приходит к нему родитель, не ругаться и не просить – предложить помощь. Давайте, говорит, посижу на вашем уроке, помогу чем-то, материалы раздать, буйного утихомирить, непонятливому объясню что-нибудь. Во многих школах, а в некоторых странах – и во всех это безусловно приветствуется. Какие могут быть аргументы против?

А ещё предложите учителю повесить видеокамеру в классе. Не позволят? А вы скажите, что это важно ребенку – урок дома пересмотреть. Скажите так: Вам, Мариванна, это тоже должно быть полезно, в знаменитой Сингапурской школе Раффлз во всех классах камеры, там все учителя пересматривают свои уроки и обсуждают их потом с коллегами и наставниками. А если заграница не указ, расскажите про нашего великого педагога и соотечественника Шалву Амонишвили – во всех открытых им школах в классах есть камеры. А чего вы опасаетесь, Мариванна? Родители будут против? А я с ними поговорил уже. А можно еще сделать защищенный канал. А можно записывать видео на флэшку, и мы с Вами вдвоем потом запись посмотрим. Директору не покажем, ругать не будет, это для нас только с Вами.

Если вы это сделаете, сдвиг будет тектонический. Но это ещё не всё. Мы знаем, чего хотим, мы поняли, что там происходит, и теперь мы идем к директору школы свериться по целям. Если директор не хочет сделать школу интересной и полезной, дело труба. А если хочет, без нашей помощи ему не обойтись.

Сходите? Или боитесь, что директор вас не пустит на порог? Так, секундочку, вы заказчик: за вашего ребенка государство переводит в школу от 50 до 150 тысяч рублей в год (от региона к региону). И если вы ребенка оттуда заберете, у школы будет на 100 тысяч рублей меньше. У директора нет времени? А я знаком с Ефимом Лазаревичем Рачевским, директором образовательного комплекса Царицыно, 5000 учеников, 400 учителей, тонны общественной нагрузки. Так вот, у него хватает времени на диалог со ВСЕМИ родителями. Он сам отвечает на их вопросы в интернет-форуме, каждую субботу два часа принимает всех желающих. Я к нему ходил. Без записи. Очереди не было, мы поговорили сколько было нужно.

Идём к директору и спрашиваем: Иван Петрович, а ваша школа сейчас чего полезного даёт детям, и что вам хотелось бы, чтобы давала? Простыми словами, пожалуйста, чтобы я понял? Если хотелка директора вам понятна, спросите, как он этого добивается (есть ли в школе культура уважения, имеют ли дети право на ошибку, задают ли вопросы, что именно дети в школе делают вместе) и спросите, чем ему можно помочь, и деньги здесь, поверьте, не главное.

Я ставлю пять к одному, что если вы захотите поговорить с директором, вы сможете это сделать. А еще пять – что вы будете первым для директора собеседником, который пришел спросить, чего ему надо и чем помочь. А ему очень нужна Ваша помощь. Потому что помощи ему ждать больше неоткуда. Вы спросите его, учителей спросите – когда Система со всеми своими РАНО, методобъединениями, министерствами и рособрнадзором им помогла в последний раз делать детям интересно и полезно? Вот эти все миллиарды ему чем помогают?

Система не помогает, система требует и контролирует. И даже если придумал министр образования хорошего чего-нибудь, например, чтобы детям в школе интересно было и полезно, замминистра получит приказ обеспечить и отчитаться о:

«формировании ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде».

Это министр замминистра так попросил. А к учителю представляете, что приехало? Вы не смейтесь, это с вашими детьми закон велит так поступать. То, что я прочел – это ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт), если перевести, там написано, что школа должна помочь ребенку стать любознательным, самостоятельным и упорным.

В общем, надо директору помочь. Чем? Вы, случаем, не чиновник? Помогите тогда директору добыть из Системы пользы или хотя бы от нее защититься. Система состоит из людей, и они тоже хотят хорошего, только так же, как и мы, привыкли к этому напрочь абсурдному порядку вещей. Вы финансист? Эта компетенция в школе точно хромает. Можно оптимизировать бюджет, можно подумать о возможностях экономии и пр. Вы айтишник? Вам тогда просто цены нет. У вас экзотическая профессия? Вы можете рассказать о ней старшеклассникам. Вы консультант, коуч, фасилитатор? Любому директору нужна ваша помощь. Вам 20 лет и Вы нигде ещё не работали? Можете приходить раз в неделю как ассистент сверхзагруженного учителя и помогать ему в работе. Есть сотни способов помочь школе. Позвоните мне, если не знаете как.

Директор, конечно, может вас заболтать, задавить сразу по привычке своим авторитетом и опытом. Я вам помогу, у меня для вас проверочный вопрос.

Спросите директора, зачем в его школе учителя ставят оценки. Почему – мы знаем. И приведите ему такой пример: сейчас многие учителя пользуются программой uchi.ru. Это интерактивный курс по математике для начальных классов, интересный, удобный, умный. Так вот, у них есть статистика: дети, которые попадают в школу, базовый курс первого класса проходят очень по-разному. Некоторые дети проходят за его за 40 часов, другие за 30, за 20. Много таких, что за 4 часа справляются. Статистика прошлого года на ста тысячах российских первоклашек. Спросите, за что у Вас в школе оценки моему ребенку будут ставить? За прогресс? За усилия? За абсолютный результат? А ещё спросите, как быть с тем, что все дети такие разные?

А они во всем предметам настолько же разные, не только по математике. И если задумался директор, это хороший знак. Нет очевидного ответа на этот вопрос. Над этим думают сейчас во всех странах.

А если директор говорит, что у него всё хорошо, это плохой директор. Он не будет ничего менять в своей школе. А школы обязаны меняться. Их создавали по единому образцу в позапрошлом веке, и они до сих пор такие. Задача той школы – «заточить» ребенка под заказ, как детальку. Нашим детям повезло, им можно быть разными, а поэтому лучшими на свете. Школа будущего – это школа, где у каждого ученика своя образовательная траектория, где всё способствует развитию Личности. ФГОС так говорит, помните? Но школ таких пока очень мало, во всем мире процент небольшой совсем. Потому что Система не умеет делать разное. Система может производить только измеримый результат, а все человеческое, живое, творческое не меряется. Так что дело за нами.

Забирайте ребенка из плохой школы. А если у вас нет такой возможности, давайте ее менять. Ищите соратников, читайте книги, врубитесь во ФГОС. Помогайте директору и учителям. Они хорошие, просто очень усталые и не верят уже, что можно иначе. А главное – не предавайте своего ребенка, оставайтесь на его стороне, помогите ему пережить этот опыт с минимальными потерями. Пусть ошибается. Пусть станет автором своей собственной, неповторимой и красивой истории. Поговорите с ним сегодня, а в понедельник в школу. Задавать вопросы и разгонять морок. У нас получится, я уверен.

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