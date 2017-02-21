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За любовь его называли даже не духовным отцом, а “духовной мамочкой”

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20 февраля 2017 года на 98-м году жизни отошел ко Господу духовник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Кирилл (Павлов). 21 февраля братией Святогорской Лавры соборно была отслужена панихида по новопреставленному старцу. Перед заупокойным богослужением митрополит Святогорский Арсений сказал слово по случаю кончины архимандрита Кирилла.
За любовь его называли даже не духовным отцом, а “духовной мамочкой”
Фото: eparhia-saratov.ru

Отец Кирилл особо не любил рассказывать о своем прошлом. Не говорил он никогда, и не давал повода, чтобы о нем думали с какой-то значимостью. Он всегда кротко, смиренно с тихой улыбкой, тихий голос проповеди. Но когда выходил отец Кирилл говорить проповедь, то весь огромный трапезный храм Троице-Сергиевой Лавры и Успенский собор, где стояли тысячи молящихся, замирал. Люди боялись пошевельнуться или каким-то звуком прервать его проповедь, настолько люди стояли и внимали каждому его тихому слову. Он имел великие благодатные дары – дар прозрения, дар рассуждения, дар молитвы. Этот дар многие те, кто приходили к нему за советом, вспоминают и вспоминают, как будто они общались с одним из величайших старцев древности.

Отец Кирилл не любил говорить о своей подвижнической молодости, ведь молодость тогда для всего его поколения – была война Великая Отечественная. Однажды он дал интервью, в котором рассказал некоторые подробности, о которых старался больше умалчивать по своему глубочайшему смирению. Он сам родом был из Рязанской области, как он говорил, был простым пареньком сельским.

Во время Великой Отечественной войны он был одним из защитников Сталинграда. Ему пришлось защищать один дом, который по сегодняшний день называется Дом Павлова – это как раз в честь отца Кирилла. Он – Герой Советского Союза за оборону этого дома. Он звезду эту золотую никогда не надевал, и только один раз за всю жизнь, как говорят братья из Троице-Сергиевой Лавры, он надел звезду Героя Советского Союза – это, когда закрыли Киево-Печерскую Лавру, стоял вопрос о закрытии Почаевской Лавры, она стояла на грани. И при Хрущеве в 1963 году был поставлен вопрос о закрытии Троице-Сергиевой Лавры. Тогда отец Кирилл надел звезду, поехал на прием и добился, что Лавру оставили в покое. Почаев тогда ЮНЕСКО защитил, а Троице-Сергиеву Лавру защитил отец Кирилл.

Как он рассказывал, в развалинах дома тогда при обороне он нашел Евангелие. Это Евангелие он пронес через всю войну. Ежедневно он просто перечитывал Евангелие. Евангелие он знал наизусть.

Войну он закончил в Вене в Австрии. Сразу же после войны он пришел и поступил тогда на богословские курсы, еще семинария была закрыта, а были такие богословские курсы. Он солдат в шинели пришел туда, а впоследствии рукоположился, стал монахом и духовником в Троице-Сергиевой Лавре. Еще когда он учился на богословских курсах, когда надо было писать сочинение, и в сочинение вставить цитату из Святого Писания. Цитату помнили, а какая это глава и какой стих, уже не могли вспомнить, сразу шли к отцу Кириллу. И он, зная наизусть Священное Писание на память говорил главу и стих именно этой цитаты.

Братья называли отца Кирилла даже не духовным отцом, а называли духовной мамочкой, настолько батюшка был любвеобильным. Всегда собрались вечером на чтение в его келью. Старался батюшка тех, кто с гостинцами к нему приходил, всегда каким-то кратким словом наставлять. Читали Евангелие, читали святых отцов, читали душеполезную литературу, задавали вопросы, и батюшка на них отвечал.

В последние годы жизни он уже лежал такой немощный, что он уже не мог разговаривать, постоянно в бессознательном состоянии находился, только присутствовал, как бы жил еще среди нас. Казалось бы, присутствие человека, который уже не мог ни давать советов добрых, ни исповедовать, ни говорить проповеди, ни слова назидания, наставления, но его простое присутствие среди нас было необходимым, потому что среди нас в нашем обществе жил праведник, ради которого Бог миловал нас, живущих здесь. Потому что говорят, не стоит село без праведника и город без святаго. Поэтому его простое присутствие даже те, кто приезжали к нему, они говорили, что даже просто побыть рядом с отцом Кириллом, в той палате, где он лежал, просто рядом постоять, посидеть, такое ощущение было, как бы ты присутствовал у великой святыни, у мощей угодника и праведника божьего.

Братья и сестры, сегодняшний день мы стоим, наверное, не особо понимаем, какая это потеря не только для всех православных, но еще и для всего мира. Это потеря в земной жизни, но при этом приобретение в мире вечности, в царстве небесном. Мы еще одного праведника провожаем в горний Иерусалим, к которому он всю жизнь стремился, где он уже будет, как здесь при жизни молился за всех и переживал за всех, он точно также будет молиться за нас и в вечности.

Сегодня его душа бессмертная просит нашего с вами внимания, нашей с вами любви, нашего с вами поминовения по слову апостола: «Поминайте наставники ваши, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

К сожалению, многие старцы сейчас уходят в мир вечности. Уже нет духовника отца Кирилла архимандрита Григория Покровского, уже нет его духовника архимандрита Серафима Тяпочкина, нет архимандрита Иоанна Крестьянкина, архимандрита Димитрия Почаевского, протоиерея Николая с острова Залит Псковского. Умерли схиархимандрит Серафим в селе Ожоги, блаженный в памяти Алексей Федорович Старооскольский, как его звали больше Алеша, Василий слепой на Днепропетровщине. Очень многие старцы из жизни отходят, и мы остаемся без праведников. С ними, братья и сестры, мы жили и твердо надеялись на милость божью, потому что среди нас жили праведники, и Господь миловал и покрывал нас. А так мы остаемся со своей греховностью, со своей неисправленностью, со своей нераскаянностью.

Наверное, надо задумываться каждому из нас, что и мы здесь не вечные. И образ нашей жизни хоть чуть-чуть должен быть полезен не только для спасения нашей бессмертной души, но и для тех, кто с надеждой смотрит на нас как на верующих людей, ради которых Господь миловал мир.

Поэтому сегодня каждый из нас постарайтесь все помолиться об архимандрите Кирилле новопреставленном. Я верю, что его праведная бессмертная душа не оставит без молитвы и поминовения, благодатного освящения и нас с вами с любовью старающихся творить по научению Павла поминовение своих наставников.

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