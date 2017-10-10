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За пять лет количество абортов среди подростков сократилось вдвое

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10 октября. ПРАВМИР. Количество абортов в возрастной группе 15-17 лет сократилось в два раза за последние пять лет.
За пять лет количество абортов среди подростков сократилось вдвое
“За последние пять лет число абортов в этой группе сократилось в два раза. Если в 2012 году было 13,7 тысячи абортов, то в 2016 году – 6,5 тысяч. То есть более чем на семь тысяч за последние пять лет уменьшилось число прерывания беременности в возрастной группе 15-17 лет”, — сообщила представитель Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Гусева.
Заседание экспертного совета при детском омбудсмене по вопросам совершенствования гарантированных государством мер социальной поддержки семей с детьми и создания благоприятных условий для их воспитания проходит во вторник, сообщает РИА Новости.

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