За пять лет количество абортов среди подростков сократилось вдвое

“За последние пять лет число абортов в этой группе сократилось в два раза. Если в 2012 году было 13,7 тысячи абортов, то в 2016 году – 6,5 тысяч. То есть более чем на семь тысяч за последние пять лет уменьшилось число прерывания беременности в возрастной группе 15-17 лет”, — сообщила представитель Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Гусева.