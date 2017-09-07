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«За ребенка готова порвать, зарядить с ноги и поставить других на колени»

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Защищая своего сына от обзывательств, мать поставила нескольких мальчиков на колени и публично обругала матом. В фейсбуке у нее нашлось множество сторонников, которые рады были бы «добавить» обидчикам. Почему недопустимо бороться с чужими детьми – рассказывает педагог Марина Солотова.
«За ребенка готова порвать, зарядить с ноги и поставить других на колени»
Кадр из фильма "Ксена: принцесса-воин"

Поставила чужих детей на колени

Марина Солотова

Несколько дней назад в моей ленте в фейсбуке появился этот пост:

У нас во дворе одна из мамочек поставила трех чужих детей на колени. За оскорбления своего сына «какашкой». И отчитала их матом.

На колени. И матом. На трех мальчишек от 7 до 10 лет от роду.

И в этих двух строчках, и потом в многочисленных комментариях в один клубок сплелось немалое количество наших родительских проблем. И не только родительских. Давайте по порядку.

Дети обзываются. Все. Все до единого, поверьте. Большинство – не так безобидно, как маленькие соседи моего фейсбучного друга. С возрастом у многих это проходит. А у семилеток это в порядке вещей. Это хорошо? Нет, это плохо. Так же плохо, как не мыть руки перед едой, не выключать за собой свет в туалете, забывать в школе сменную обувь и обманывать взрослых.

Дети обзываются по многим причинам. Они так самоутверждаются: «Ты – какашка, а я – д’Артаньян». Они так играют: «Ну попробуй, догони меня теперь!» Они так шутят: «Смотрите, как весело!» Они так мстят: «У тебя велик круче? Получай!» Они так провоцируют: «У меня накопились эмоции, мне некуда их деть. Разозлись, давай поругаемся!» Они так привыкли: «Папа называет твоего папу “этот козел со второго подъезда”, а я тебя – какашкой!» И да, они так проявляют агрессию.

Наши дети в основном агрессивны. Понятие «детская жестокость» известно всем. Во все времена в детской среде жили и живут клички. Жиртрест, Шпала, Очкарик, Дылда, Шлеп-нога – помните?

Современные дети агрессивнее в разы, потому что среда у них такая. Потому что мы у них такие.

Потому что есть чужие мамы, которые ставят их на колени и ругают матом.

 

Жертва с чудесной и светлой душой

Каждая мать за своего ребенка готова порвать. И я готова. И очень часто держу себя в руках и говорю: «Марина, угомонись. Угрозы здоровью ребенка нет, пусть разберется сам. Вечером поговоришь». Иногда, правда, включаюсь. Когда обидчик старше и сильнее. Потому что с тем, кто старше и сильнее, мой ребенок не может говорить на равных.

Если вижу, что ситуация становится слишком накалена, иду к родителям. ВСЕГДА разговариваю с ними один на один, без детей. Потому что дети не должны слушать, как ругаются родители, и тем более в этом участвовать. Мы никогда не узнаем, кто на самом деле «первый начал». Наша задача – договориться и объяснить своим детям, как нельзя себя вести. Каждая мама (папа) должны объяснить СВОЕМУ ребенку, как нельзя себя вести. Еще раз: СВОЕМУ, а не чужому.  

В одном из комментариев к этому посту написано:

«Я видела много прекрасно воспитанных детей, которые не могут себе позволить оскорбить другого человека. Возможно, этот ребенок (имеется в виду жертва обзывательства) именно такой. С чудесной и светлой душой. Тогда опека мамы необходима».  

Нет, невозможно. У мамы, которая ставит других детей на колени и кричит на них матом, априори не вырастет ребенок, который не может себе позволить оскорбить другого человека. И душа его со временем будет не очень светлой, наверняка. Маме, наверное, в тот момент казалось, что она делает своему ребенку лучше. Что ребенок получил в результате?

В результате ребенок усвоил: не надо учиться отвечать на оскорбление, придет мама и «уроет» обидчиков, на унижение надо отвечать большим унижением.

 

«А я б еще с ноги зарядил»

И таких сигналов наши дети получают много. Потому что в сети нашлись мамы и папы, которые оправдывали действия психически неуравновешенной женщины:   

«Ой, если ее сын орал так, как у нас вчера ребенок во дворе, я понимаю эту мамашку», «На колени – это описываемая вами мамашка еще мягко сделала. Жестче надо. Чтобы хулиганам неповадно было», «Вот когда вашего ребенка будут терроризировать во дворе обидными словами, тогда и посмотрим, как вы каждого обозвавшего его будете тетешкать», «Ее ребенок пострадал от хулиганов? Пострадал. Она перенесла стресс? Перенесла. А то, что она поставила обидчиков сына на колени – это аффект», «Я бы еще с ноги зарядил»…  

И сейчас, догадываюсь, кто-то уже набирает в комментариях к этому материалу: «Вот из-за таких, как вы, у нас и вырастают подонки, которые издеваются над ровесниками и выкладывают на видео» (убивают невинных людей, разрезают на части собак – далее по списку). Нет, не из-за таких, как я. А из-за тех, кто пытается бороться с проявлениями детской агрессии агрессией взрослой.

Подонки, которые издеваются над ровесниками и режут на части собак, вырастают из тех, кто в детстве усвоил, что издевательство сильного над слабым – норма. Что тот, кто сильнее, имеет право на унижение слабого.  

Каждое наше действие – для ребенка сигнал: «Делай как я». Дети-обидчики получили опыт унижения и зафиксировали, как это больно. Эти дети получили сигнал: тот, кто сильнее, может унизить. В следующий раз вместо «какашки» они поставят малыша на колени. Потому что они сами стояли на коленях.

Фото: Lihee Avidan Photography

Почему же дети согласились на это?

И главный вопрос: а почему они встали на колени? Почему согласились выполнить требования психически неуравновешенной женщины? Трое семи-десятилетних пацанов. Не убежали. Не спрятались. Не рванули за помощью. Не закричали во весь голос. Они стояли на коленях и слушали, как их материт чужая тетя, пока чья-то мама не вызвала во двор их родителей. Какое требование постороннего человека они выполнят завтра? Сядут в чужую машину? Полезут в форточку? Разденутся? Эта история продемонстрировала, что наши дети получают от нас неверную установку: ВСЕХ ВЗРОСЛЫХ НАДО СЛУШАТЬСЯ.

А среди взрослых есть и плохие люди. Они могут попытаться использовать наших детей в своих плохих целях. Поэтому наши дети должны четко знать, что все взрослые делятся на несколько групп:

1. Есть семья – родители, бабушки и дедушки, тети и дяди. Этим людям можно доверять. Они никогда не сделают тебе ничего плохого. Их просьбы и требования можно и нужно выполнять.

2. Есть знакомые – соседи, мамины подруги, папины товарищи. Ты можешь разговаривать с этими людьми, но их просьбы и требования выполнять не обязан, пока не разрешат люди из первой группы.

3. Есть взрослые, которые ходят на работу, чтобы тебя учить, лечить, продавать тебе мороженое и так далее. Их просьбы и требования можно выполнять только в той части, в какой это касается их работы. Ты обязан дать учителю технологии дневник, если он требует, но если он закрывает дверь в кабинет, где кроме тебя и него – никого, или пытается настойчиво узнать, где и во сколько ты гуляешь, ты должен немедленно рассказать об этом родителям.

4. Есть незнакомые люди. Мы не можем знать, хорошие они или плохие. Поэтому ты не должен выполнять ни одну их просьбу или требование. А если незнакомый человек настаивает, надо громко кричать и звать маму.

Наши дети должны четко знать, что взрослый – сильнее. Поэтому не надо пытаться с ним бороться. Со взрослым бороться может только взрослый.

 

И что – теперь всегда и везде ходить за ребенком?

Наши дети должны четко знать, что самое главное – это их жизнь и здоровье. И сохранять их надо любой ценой. Кстати, об этом надо помнить и родителям тоже. Очень часто мы опасаемся, что ребенок вырастет несамостоятельным, не сможет за себя постоять и так далее. Отказываемся водить за ручку, предоставляем ему право самому за себя постоять.

Еще из комментариев:

«По-вашему, нужно уподобиться этой мамаше и всюду ходить за ребеночком? А то вдруг его комарик укусит!», «Ребенок будет делать ошибки, и заранее “научить” его быть “умным” во всех ситуациях невозможно», «Вы сами до какого возраста своих детей за ручку водили?»

Невозможно, согласна. И возраст постоянной опеки один для всех детей не определить. Показатель должен быть один: до тех пор, пока ребенок научится адекватно оценивать степень опасности и правильно вести себя, оказавшись в опасной ситуации. Кто-то учится этому уже к 8 годам, а кому-то надо ждать до 14.

Ну а как быть с тем ребенком, которого обидели? Ребенка надо учить правильно реагировать на обзывательства, которые, повторю, неизбежны. Отвечать. Не обращать внимания. Переводить всё в шутку. Реагировать неожиданно.

Моя дочь, к примеру, на каждый выпад в свой адрес научилась отвечать: «Спасибо. Я тебя тоже люблю». Помогает.

А главное – найти способы, которые помогут ребенку поднять самооценку. Их много, поверьте. И тогда маленькому человеку жить станет гораздо легче.

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