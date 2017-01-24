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За семь лет россияне на треть снизили потребление алкоголя

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24 января. ПРАВМИР. Потребление алкогольных напитков россиянами с 2009 года сократилось на треть, сообщает Роспотребнадзор.
За семь лет россияне на треть снизили потребление алкоголя

По экспертным оценкам среднедушевое потребление алкоголя в Российской Федерации составляет более 10 литров на человека (2009 год – 15 литров), сообщает ведомство.

Кроме того, с 2009 года на 30% снизилось число случаев острых отравлений алкоголем. Количество больных, взятых первично под диспансерное наблюдение с диагнозом «алкоголизм», снизилось почти на 37%. Также на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, если потребление чистого алкоголя на душу населения превышает 8 литров в год, то это отрицательно сказывается на здоровье населения.

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