24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. О портрете среднестатистического российского больного, положительных тенденциях в укрощении инфекции, и все еще сохраняющемся риске заражения в общественных местах, рассказала главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава РФ, директор НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор Ирина Васильева.

— Ирина Анатольевна, многие считают, что туберкулез — это удел социально неблагополучных людей, а их самих это никогда не коснется. Кто среднестатистический пациент фтизиатра? Можете составить его портрет?

— Это совершенно неправильное представление, заболеть туберкулезом может и совершенно благополучный человек, даже с хорошим иммунитетом, если он встретился в неблагоприятный момент своей жизни с заразным больным. Если говорить о портрете, то чаще всего это молодой человек 24-35 лет, который ведет активный образ жизни, и при этом, возможно, перерабатывает. У него есть средства хорошо питаться, но нет на это времени. То есть, он мало спит и нерегулярно питается, плюс стрессы на работе. Еще, конечно, должна быть встреча с инфекцией, которая могла произойти, когда угодно, даже 10 лет назад. Но просыпается эта инфекция в организме, когда у человека падает иммунитет. По любой причине: из-за болезни, переутомления, стресса.

Но, конечно, социально-неблагополучные люди входят в группу риска. Их иммунитет ослабляют плохие жизненные условия, алкоголизм, наркомания. Всегда выше заболеваемость в местах лишения свободы — из-за ухудшения условий, проживания в общей камере, скученности. Причем речь идет не о заражении, а именно о развитии заболевания, не проявлявшегося в нормальных условиях. Заразные заключенные в общие камеры не попадают — на входе всем обязательно проводятся флюорографические осмотры, и, если выявляется туберкулез, человека лечат в тюремной больнице.

— Какие еще есть группы риска?

— В развитии туберкулеза играют свою роль не только социальные и поведенческие, но и медицинские факторы. Так, больные сахарным диабетом, по данным ВОЗ, заболевают туберкулезом в 4-5 раз чаще. Вероятность заболеть повышается у людей с хроническими заболеваниям легких, желудочно-кишечного тракта, а также у больных, которые получают лекарственные препараты, подавляющие иммунитет. Такие препараты применяются при лечении рака, ревматологических заболеваний, после трансплантации.

В группу повышенного риска входят больные ВИЧ-инфекцией, у которых нет иммунной защиты. При встрече с больным заразной формой туберкулезом ВИЧ-инфицированный подхватывает палочку Коха, и это очень быстро развивается в болезнь, чего не произошло бы у человека с хорошим твердым иммунитетом. Если заражение туберкулезом произошло раньше, чем заражение ВИЧ, то бактерия туберкулеза просыпается, провоцируя заболевание. По статистике, вероятность развития туберкулеза при ВИЧ-инфекции увеличивается в 30-40 раз. И хотя в последние годы, общая численность больных туберкулезом в России уменьшается, доля таких больных с ВИЧ-инфекцией растет.

— А как вообще происходит встреча с инфекцией? Можно ли заразиться туберкулезом в транспорте, других общественных местах?

— Это может случиться где угодно — в транспорте, в супермаркетах. Даже не обязательно встретиться с заразным больным напрямую, достаточно просто вдохнуть воздух, в котором остались капельки его мокроты. Такое часто происходит в закрытых пространствах с большой скученностью людей. Но это еще не значит, что подхвативший инфекцию здоровый человек с нормальной иммунной системой обязательно заболеет. В 9 случаях из 10 срабатывает иммунитет, но вот люди, чей организм чем-либо ослаблен, попадают в оставшиеся 10%. Заразиться туберкулезом можно в любом возрасте, и чаще всего это происходит в молодости. Но инфекция может дремать в организме человека, пока спокоен и стабилен, и защищен иммунитетом, а просыпается тогда, когда происходит сбой.

Способствуют развитию болезни и всевозможные социальные потрясения — это влияет на эмоциональный фон, и как следствие — на защитные силы организма.

— Это то, что произошло в нашей стране после развала Советского Союза?

— В 90-е годы нестабильная обстановка в стране, неустроенность, миграционные процессы серьезно повлияли на рост заболеваемости. Рост туберкулеза, связанный с социально-экономическими потрясениями в нашей стране, отмечался в конце 90-х — начале 2000-х годов. Дело в том, что туберкулез — болезнь, которая медленно развивается и медленно отступает. По статистике, пик заболеваемости пришелся на 2002 год, а пик смертности — на 2005 год. То есть развитие эпидемии туберкулеза шло 10 лет, а сейчас идет постепенный спад, но отголоски того периода еще ощущаются.

Рост заболеваемости после распада Союза был связан еще и с потерей контроля над туберкулезом. Была дестабилизирована и разрушена наша противотуберкулезная служба, возникли проблемы с ее финансированием. Туберкулез — это инфекция, которая должна жестко контролироваться, иначе заболеваемость сразу идет вверх.

— Сейчас этот контроль восстановлен?

— Да. И благодаря этому в России снижаются показатели заболеваемости и смертности, особенно выраженно это стало в последние 3-4 года. У нас есть на сегодняшний день предварительные данные за 2016 год: заболеваемость составила 53,3 случая на 100 тысяч населения, а смертность — 7,8 на 100 тысяч. То есть, за последний год смертность снизилась на 15%, а заболеваемость — на 7,7%. Это очень хорошая динамика, в истории до сих пор не было примеров снижения смертности столь высокими темпами.

Но Россия все равно еще остается в сформированном Всемирной организацией здравоохранения списке стран с высоким бременем туберкулеза — это связано с абсолютным количеством больных в нашей стране. Уровня европейских стран мы еще не достигли, но ВОЗ обратила внимание на произошедшие у нас существенные изменения, и даже предлагает сделать опыт России в борьбе с туберкулезом примером для других стран. В этом году в г. Москве по инициативе Министерства здравоохранения РФ, поддержанной Всемирной организацией здравоохранения и лично генеральным директором ВОЗ Маргарет Чен, состоится первая в мировой истории глобальная министерская конференция по проблеме туберкулеза, в составе министерских делегаций 194 стран — членов ВОЗ и 40 стран с высоким бременем туберкулеза, и Россия выступит на нем в качестве лидера мирового движения по элиминации туберкулеза.

— Каким именно опытом сможет поделиться Россия и с кем?

— Прежде всего Россия может поделиться со странами с высоким бременем туберкулеза своей системой диспансерного наблюдения и раннего активного выявления болезни. И сейчас ВОЗ рекомендует другим странам по нашему примеру активно заниматься поиском больных. Такой практики нет ни в одной стране мира, существует лишь пассивное выявление. То есть, когда больной, обеспокоенный какими-то симптомами обращается к врачу, и при обследовании у него выявляется туберкулез. Российская фтизиатрическая служба, чтобы выявить туберкулез, проводит скрининговые осмотры здорового населения. И это самая надежная профилактика туберкулеза.

У взрослых это флюорографическое исследование, которое позволяет выявить заболевание на ранней стадии, когда оно не успело нанести существенного ущерба организму, а также еще не заразно, и человек не представляет опасности для окружающих. У детей скрининги проводят с помощью кожных проб, которые позволяют выявить факт инфицированности. Это нужно, чтобы поймать тот момент, когда ребенок уже проконтактировал с микобактерией туберкулеза, и предпринять необходимые профилактические меры, а также отобрать детей для углубленной диагностики на выявление развившегося заболевания в его начальной стадии.

В последние годы в России разработаны и внедрены новые алгоритмы диагностики и лечения туберкулеза с акцентом на персонифицированный подход в отношении наиболее проблемных лекарственно устойчивых форм туберкулеза, чего нет в клинических рекомендациях других стран. Также Россия славится активно развивающейся фтизиатрической наукой и инновациями, в практику внедрены и с успехом применяются отечественные диагностические разработки, которыми заинтересовались зарубежные коллеги.

Кроме того, ВОЗ обратила внимание на всю российскую систему контроля и диспансерного наблюдения. Человек наблюдается у фтизиатра не только пока он болен, но и еще какое-то время после выздоровления, проходит профилактически курсы лечения. И, конечно, вакцинация. Многие западные страны уже отказались от вакцинации, и это оправдано, потому что у них низкая заболеваемость. Но в странах с высокой заболеваемостью вакцинация очень важна — прививка БЦЖ не защищает полностью от туберкулеза, но предотвращает развитие у детей его тяжелых, смертельных форм.

— Почему такие прививки не делаются взрослым людям?

— Потому что взрослые, в основном, уже имеют латентную туберкулезную инфекцию, то есть инфицированы микобактерией туберкулеза. И в этих случаях вакцинироваться уже нельзя. Раньше у нас была трехступенчатая вакцинация: при рождении, в 7 лет, в 14 и в 21 год. Сначала отменили последнюю ревакцинацию, потому что к 20-21 году все люди уже инфицированы, и вакцинировать уже некого. Сейчас уже отменили и ревакцинацию в 14 лет. Но для взрослого человека нет большого смысла в вакцинации, так как такой вакцины, которая бы защищала от туберкулеза полностью, пока нет.

Ирина Резник