Забытая Библия: если бы книга умела говорить

Меня много раз хотели продать, выбросить или сжечь

Сегодня меня перенесли с одного места на другое, и это уже хорошо. Раньше я могла месяцами лежать где-то под кипой газет, журналов и немногочисленных дешевых детективных изданий. Правда, раньше было еще хуже – меня много раз хотели выбросить, сжечь или, в крайнем случае, продать. Один раз хотели подарить, но подумали, что их неправильно поймут.

Кто это – они? Обычные люди нашего времени, которым я досталась по наследству от верующей бабушки. Из уважения к ней меня перевозили с места на место, до конца не понимая, зачем они это делают. За все эти годы меня несколько раз вытирали от пыли, пару раз перелистывали, насвистывая какие-то свои мелодии, но так ни разу и не поцеловали.

Тисненый крест и мое название – «Библия» – давно затерлись от старости. Кожаный переплет изредка вызывал восторг у хозяина, но это касалось исключительно качества кожи и мастера, который меня «перепеленал» в дореволюционной мастерской. В этом году мне уже исполнилось сто лет… А как мало я видела в этой жизни! А может, наоборот, много?!

Не просто читала, а пыталась многое выучить наизусть

Меня издали не в лучшие для Православной Церкви времена. Еще молоденькая и пахнущая свежей кожей и типографской краской, я попала к одному знатному помещику. Он с восхищением показывал меня своим гостям и особенно местному священнику, который говорил, что я не для красоты, а для изучения, чтобы жить, как во мне написано.

Но хозяин почему-то положил меня подальше от своего рабочего стола, и за целый год так ни разу и не открыл. Хотя знаю точно, что он часто ходил в церковь, а в доме у него было много дорогих икон… Его жена вообще мною не интересовалась, как и их многочисленные дети, которых родители воспитывали в духе европейского просвещения и прогресса.

Но одна я все-таки никогда не оставалась. Была одна молодая особа из прислуги, которая каждый день убирала дом и непременно втайне меня открывала и читала со слезами и радостью на лице. Это была прабабушка моих нынешних хозяев… У них в семье просто не могло быть меня. Им это было не по карману и не «по статусу». Печать таких книг стоила дорого, да и читать меня мало кто рекомендовал в те времена. Слава Богу, что не запрещали, как в средние века в Европе, но и не требовали изучения Истин, изложенных на моих страницах. Больше слушали священника в храме и делали то, что он говорил…

А Вера Анатольевна (она точно в Царствии Небесном) меня не просто читала, а пыталась многое выучить наизусть. Особенно она любила Евангелие от Марка и Послание апостола Павла к Римлянам. А еще она переживала, что совсем не понимала Откровения и боялась об этом спросить священника.

Часто в дом хозяина приходил местный батюшка, но почему-то разговор у них был не обо мне и моем содержании, а о каких-то своих делах.

Вера благодарила Бога за праздник

Потом началась революция, и мне повезло больше, чем многочисленным моим однотиражникам. Когда революционеры начали жечь усадьбу, меня спасла Верочка, спрятав у себя в доме. На моих глазах убили помещика и застрелили местного священника. Вера плакала навзрыд, моля Бога о их прощении. Я до сих пор ощущаю горечь ее слез и слова искренней молитвы к Тому, Кто оставил Свое слово для людей.

Позже я узнала, что тысячи Библий были сожжены и уничтожены «борцами за справедливость и общее человеческое счастье». Бедные и несчастные люди! Ведь вместе с нами они сожгли свои души…

А миллионы из них погибли в Великой Отечественной войне… Бог помог Своему православному народу, но какой ценой?

Потом была Победа, и Вера благодарила Бога за праздник, молясь над моими страницами, перечитывая любимые главы и стихи. Так поступали не многие, да и нас осталось совсем мало… К сожалению, люди редко делают правильные выводы из своей истории и поступают по воле Божией. В основном делают, что хотят, а потому и живут в нескончаемых душевных смущениях и сомнениях… И многое – потому, что не знают и не хотят меня читать, принять и понять…

Многие думали, что война закончилась, но ведь это было иллюзией. Главные сражения за умы и души людей не прекращались никогда, и я тому свидетель. Но кто меня слушает?

Почему меня не хотят понять и принять

Наконец, наступила свобода для Церкви. Нас стало много. Десятки тысяч по всей стране. Во многих домах и квартирах нас стало по несколько штук разного качества и форматов. Стало приличным и, к сожалению, даже модным нас дарить, не стесняясь произносить мое имя вслух. Но что изменилось в жизни обладателей самой ценной Книги в мире? Сколько крещеных православных людей поступают сегодня, как Верочка, спасшая меня чуть ли не ценой своей жизни?

Вот и сегодня я пылюсь. Меня уже никто не хочет сжечь или выкинуть на помойку, но разве мне от этого легче? Хозяева дома вроде бы ходят в церковь. Даже иногда исповедуются и причащаются. Детки всегда с ними, и люди они, судя по всему, хорошие… Но почему они не хотят меня принять и понять как руководство к действию и смыслу христианской жизни?

Знаю точно, что священники частенько напоминают о чтении Священного Писания, и каждое Богослужение зачитывают по нескольку стихов из меня, но даже эти пару строк не все батюшки толкуют для более глубокого понимания.

Христиан, любящих Библию, все меньше

Каждое утро после утренних молитв рекомендуется почитать избранные отрывки из Евангелия. Можно это сделать и во время работы. Благо, что в интернете Библия в электронном виде предлагается как самый доступный способ изучения Священного Писания. Но и это мало кто делает… А кто живет по прочитанным словам из меня? Кто весь день, молясь и трудясь, пытается жить по Евангелию?

Вот и получается, что нас много, а христиан, любящих Библию, все меньше и меньше. Конечно, я имею в виду православных людей, для которых строятся великолепные храмы, совершаются удивительные по своей красоте и духовной сути Таинства, но и ведь и Библия не должна только лежать на Престоле.

И даже не только дома, в уголке, где мы молимся и готовимся ко Причастию.

Я должна быть в каждом сердце, поддерживая душу в ее постоянном поиске Бога… Меня надо полюбить больше всех на свете, чтобы и минуты не прожить без святых слов, сказанных Самим Богом для всех верующих и жаждущих спасения.

От избытка веры и стараний мы не пострадаем. А вот от пренебрежения мною рождается безверие, суеверия и «поверхностный бег по духовным волнам» церковной жизни. И когда страстная буря усиливает волнения нашей души, то оказывается, что плавать мы не умеем, а корабля, на котором могли бы преодолеть стихию, за всю жизнь так и не построили. Потому что строили без меня. По собственным представлениям и чертежам «своего приготовления», совсем не используя наставления Настоящего Кораблестроителя нашей спасительной Вечности…

А вдруг этого «потом» не будет?

Каждый раз, когда меня перекладывают с места на место, даже не открывая, мне хочется бежать из дома. Но потом задумываюсь: а в другом месте будет лучше? Я вижу, что само желание у хозяев иногда появляется, но оно откладывается на «потом». А вдруг этого «потом» не будет? Что тогда?

Ведь без меня православному человеку жизнь только кажется духовной и правильно церковной…

Простите меня, хозяева Библии, что я так строга к вам. Но и поймите меня правильно. Без меня христианину жить тяжело. Без многого можно и желательно обходиться, а вот без чтения и изучения меня никак невозможно. А иначе зачем сказано на моих страницах: «Как видите, без исполнения Его слов нам не познать Самого Бога, Который открылся и Моисею, и Апостолам, да и простым святым, знавшим меня наизусть, чтобы жить во Свете и просвещать других людей…»

А это всё во мне. Только надо сделать меня обтрепанной, с загнутыми и исписанными страницами. Со знаками вопросов и восклицаниями открытий!

Я люблю быть такой «измученной» вами. И все это ради вас, мои дорогие православные христиане!

Любовь ко мне даст вам свободу, в которой истинно познаётся Воскресший Христос!

Радость общения со мной будет взаимной, если я буду всегда с вами. Это не диктат только одной точки зрения, а уверенность в Божественности моего содержания без всяких оговорок на самоуверенность.

Библия, которой я являюсь по законному праву Истины, пережила уже достаточно, чтобы состариться, но я чувствую себя абсолютно молодой и суперсовременной! Только давайте, дорогие друзья, поймем и поможем друг другу, чтобы совместными усилиями угодить Богу!

А иначе погибнем не в огне, так… Но об этом даже говорить не хочется. Просто начните читать меня с любовью к Богу, Который меня сочинил и дал жизнь вечную. Тогда и людей полюбить станет полегче, а к себе относиться по-христиански осознанно и духовно более ответственно…

Христос Воскресе!