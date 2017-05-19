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Забытая Библия: если бы книга умела говорить

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Забытая Библия: если бы книга умела говорить
Фото: Spbda.ru

Меня много раз хотели продать, выбросить или сжечь

Протоиерей Александр Акулов

Протоиерей Александр Акулов

Сегодня меня перенесли с одного места на другое, и это уже хорошо. Раньше я могла месяцами лежать где-то под кипой газет, журналов и немногочисленных дешевых детективных изданий. Правда, раньше было еще хуже – меня много раз хотели выбросить, сжечь или, в крайнем случае, продать. Один раз хотели подарить, но подумали, что их неправильно поймут.

Кто это – они? Обычные люди нашего времени, которым я досталась по наследству от верующей бабушки. Из уважения к ней меня перевозили с места на место, до конца не понимая, зачем они это делают. За все эти годы меня несколько раз вытирали от пыли, пару раз перелистывали, насвистывая какие-то свои мелодии, но так ни разу и не поцеловали.

Тисненый крест и мое название – «Библия» – давно затерлись от старости. Кожаный переплет изредка вызывал восторг у хозяина, но это касалось исключительно качества кожи и мастера, который меня «перепеленал» в дореволюционной мастерской. В этом году мне уже исполнилось сто лет… А как мало я видела в этой жизни! А может, наоборот, много?!

Не просто читала, а пыталась многое выучить наизусть

Меня издали не в лучшие для Православной Церкви времена. Еще молоденькая и пахнущая свежей кожей и типографской краской, я попала к одному знатному помещику. Он с восхищением показывал меня своим гостям и особенно местному священнику, который говорил, что я не для красоты, а для изучения, чтобы жить, как во мне написано.

Но хозяин почему-то положил меня подальше от своего рабочего стола, и за целый год так ни разу и не открыл. Хотя знаю точно, что он часто ходил в церковь, а в доме у него было много дорогих икон… Его жена вообще мною не интересовалась, как и их многочисленные дети, которых родители воспитывали в духе европейского просвещения и прогресса.

Но одна я все-таки никогда не оставалась. Была одна молодая особа из прислуги, которая каждый день убирала дом и непременно втайне меня открывала и читала со слезами и радостью на лице. Это была прабабушка моих нынешних хозяев… У них в семье просто не могло быть меня. Им это было не по карману и не «по статусу». Печать таких книг стоила дорого, да и читать меня мало кто рекомендовал в те времена. Слава Богу, что не запрещали, как в средние века в Европе, но и не требовали изучения Истин, изложенных на моих страницах. Больше слушали священника в храме и делали то, что он говорил…

А Вера Анатольевна (она точно в Царствии Небесном) меня не просто читала, а пыталась многое выучить наизусть. Особенно она любила Евангелие от Марка и Послание апостола Павла к Римлянам. А еще она переживала, что совсем не понимала Откровения и боялась об этом спросить священника.

Часто в дом хозяина приходил местный батюшка, но почему-то разговор у них был не обо мне и моем содержании, а о каких-то своих делах.

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Вера благодарила Бога за праздник

Потом началась революция, и мне повезло больше, чем многочисленным моим однотиражникам. Когда революционеры начали жечь усадьбу, меня спасла Верочка, спрятав у себя в доме. На моих глазах убили помещика и застрелили местного священника. Вера плакала навзрыд, моля Бога о их прощении. Я до сих пор ощущаю горечь ее слез и слова искренней молитвы к Тому, Кто оставил Свое слово для людей.

Позже я узнала, что тысячи Библий были сожжены и уничтожены «борцами за справедливость и общее человеческое счастье». Бедные и несчастные люди! Ведь вместе с нами они сожгли свои души…

А миллионы из них погибли в Великой Отечественной войне… Бог помог Своему православному народу, но какой ценой?

Потом была Победа, и Вера благодарила Бога за праздник, молясь над моими страницами, перечитывая любимые главы и стихи. Так поступали не многие, да и нас осталось совсем мало… К сожалению, люди редко делают правильные выводы из своей истории и поступают по воле Божией. В основном делают, что хотят, а потому и живут в нескончаемых душевных смущениях и сомнениях… И многое – потому, что не знают и не хотят меня читать, принять и понять…

Многие думали, что война закончилась, но ведь это было иллюзией. Главные сражения за умы и души людей не прекращались никогда, и я тому свидетель. Но кто меня слушает?

Почему меня не хотят понять и принять

Наконец, наступила свобода для Церкви. Нас стало много. Десятки тысяч по всей стране. Во многих домах и квартирах нас стало по несколько штук разного качества и форматов. Стало приличным и, к сожалению, даже модным нас дарить, не стесняясь произносить мое имя вслух. Но что изменилось в жизни обладателей самой ценной Книги в мире? Сколько крещеных православных людей поступают сегодня, как Верочка, спасшая меня чуть ли не ценой своей жизни?

Вот и сегодня я пылюсь. Меня уже никто не хочет сжечь или выкинуть на помойку, но разве мне от этого легче? Хозяева дома вроде бы ходят в церковь. Даже иногда исповедуются и причащаются. Детки всегда с ними, и люди они, судя по всему, хорошие… Но почему они не хотят меня принять и понять как руководство к действию и смыслу христианской жизни?

Знаю точно, что священники частенько напоминают о чтении Священного Писания, и каждое Богослужение зачитывают по нескольку стихов из меня, но даже эти пару строк не все батюшки толкуют для более глубокого понимания.

Фото: Spbda.ru

Фото: Spbda.ru

Христиан, любящих Библию, все меньше

Каждое утро после утренних молитв рекомендуется почитать избранные отрывки из Евангелия. Можно это сделать и во время работы. Благо, что в интернете Библия в электронном виде предлагается как самый доступный способ изучения Священного Писания. Но и это мало кто делает… А кто живет по прочитанным словам из меня? Кто весь день, молясь и трудясь, пытается жить по Евангелию?

Вот и получается, что нас много, а христиан, любящих Библию, все меньше и меньше. Конечно, я имею в виду православных людей, для которых строятся великолепные храмы, совершаются удивительные по своей красоте и духовной сути Таинства, но и ведь и Библия не должна только лежать на Престоле.

И даже не только дома, в уголке, где мы молимся и готовимся ко Причастию.

Я должна быть в каждом сердце, поддерживая душу в ее постоянном поиске Бога… Меня надо полюбить больше всех на свете, чтобы и минуты не прожить без святых слов, сказанных Самим Богом для всех верующих и жаждущих спасения.

От избытка веры и стараний мы не пострадаем. А вот от пренебрежения мною рождается безверие, суеверия и «поверхностный бег по духовным волнам» церковной жизни. И когда страстная буря усиливает волнения нашей души, то оказывается, что плавать мы не умеем, а корабля, на котором могли бы преодолеть стихию, за всю жизнь так и не построили. Потому что строили без меня. По собственным представлениям и чертежам «своего приготовления», совсем не используя наставления Настоящего Кораблестроителя нашей спасительной Вечности…

А вдруг этого «потом» не будет?

Каждый раз, когда меня перекладывают с места на место, даже не открывая, мне хочется бежать из дома. Но потом задумываюсь: а в другом месте будет лучше? Я вижу, что само желание у хозяев иногда появляется, но оно откладывается на «потом». А вдруг этого «потом» не будет? Что тогда?

Ведь без меня православному человеку жизнь только кажется духовной и правильно церковной…

Простите меня, хозяева Библии, что я так строга к вам. Но и поймите меня правильно. Без меня христианину жить тяжело. Без многого можно и желательно обходиться, а вот без чтения и изучения меня никак невозможно. А иначе зачем сказано на моих страницах: «Как видите, без исполнения Его слов нам не познать Самого Бога, Который открылся и Моисею, и Апостолам, да и простым святым, знавшим меня наизусть, чтобы жить во Свете и просвещать других людей…»

А это всё во мне. Только надо сделать меня обтрепанной, с загнутыми и исписанными страницами. Со знаками вопросов и восклицаниями открытий!

Я люблю быть такой «измученной» вами. И все это ради вас, мои дорогие православные христиане!

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Любовь ко мне даст вам свободу, в которой истинно познаётся Воскресший Христос!

Радость общения со мной будет взаимной, если я буду всегда с вами. Это не диктат только одной точки зрения, а уверенность в Божественности моего содержания без всяких оговорок на самоуверенность.

Библия, которой я являюсь по законному праву Истины, пережила уже достаточно, чтобы состариться, но я чувствую себя абсолютно молодой и суперсовременной! Только давайте, дорогие друзья, поймем и поможем друг другу, чтобы совместными усилиями угодить Богу!

А иначе погибнем не в огне, так… Но об этом даже говорить не хочется. Просто начните читать меня с любовью к Богу, Который меня сочинил и дал жизнь вечную. Тогда и людей полюбить станет полегче, а к себе относиться по-христиански осознанно и духовно более ответственно…

Христос Воскресе!

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