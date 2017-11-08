Священник Александр Хворост, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского г. Дружковка, предложил поразмышлять о наболевшем — потребительстве в Церкви. Зачем мы приходим в храм? Что он для нас — сфера духовных услуг, место выдачи благодати, магазин «святынек» или нечто гораздо большее?

Мы живём в эпоху научно-технического прогресса, небывалого подъёма материального уровня и благосостояния населения. Это приводит к тому, что в социуме формируется культура потребления. Чрезвычайно широкий рынок товаров и услуг влияет на мышление человека, его отношение к окружающему. Это, конечно же, проявляется и в Церкви — ведь мы живём в обществе, и к нам приходят люди, которые своё потребительское отношение к жизни реализуют и в храме.

Прихожан, относящихся к Церкви потребительски, можно разделить на три группы.

Заплатил — получи

Первые относятся к деятельности Церкви как к сфере услуг. Видят там прежде всего выгоду. Такой человек покупает в храме нужное ему: крещение, венчание, освящение жилища, автомобиля и так далее. Люди этого типа считают, что заплатили, и потому должны получить качественное обслуживание. Крестят детей, чтобы те не заболели, венчаются, чтобы семья была крепче (или чтобы появились дети, если их до этого не было), освящают дом, чтобы мирно жить, автомобиль — чтобы не попасть в аварию. Недавно столкнулся с анекдотическим случаем, когда мусульманин пришёл в православный храм и попросил священника освятить автомобиль, потому что не мог его долгое время продать. Освятил, продал и был очень этим доволен. Самое смешное заключается в том, что он так поступал уже не раз.

Такие люди порой готовы жертвовать большие деньги на храм, но с той целью, чтобы Господь дал им за это ещё больше. Из-за чего это происходит? — конечно же, из-за духовного невежества и полного непонимания природы Церкви в целом.

Всё «как положено»

Вторая категория: люди, которые относятся потребительски к благодати. Они неплохо относятся к Церкви, считают, что она приносит обществу пользу, но в храм приходят с практическими целями. Готовы приобщиться к жизни Церкви, но нечасто, несколько раз в год. Они придут на Крещение освятить канистру воды литров на двадцать, а потом год не будут появляться в храме. С радостью освятят куличи на Пасху, вербу на Вход Господень во Иерусалим или яблоки на Спас.

Они видят в этом определённую пользу (например, поддержание традиций своего народа), стараются всё делать «как положено»: закажут панихиду по покойнику, на третий, девятый и сороковой день помянут, поставят свечку за здравие и упокой в храме, но на литургии их увидишь редко. Эти люди признают важность и «пользу» Церкви, которые понимают неправильно, так как не осознают её мистической природы.

VIP-христиане

Третий тип — это внутрицерковное потребительство. Ему подвержены некоторые воцерковлённые люди, которые регулярно ходят в храмы и считают, что вступили в определённые отношения с Богом, то есть их жизнь в Церкви накладывает на Него какие-то обязательства. Они с радостью выполняют все церковные правила и предписания, но думают, что за это Бог им что-то должен взамен. Готовы часто ходить на службы, чтобы им это «засчиталось», — как в спорте очки набирают. Готовы причащаться, чтобы не болеть. Постоянно бывают на богослужениях — и по этой причине считают себя какими-то особенными, высокодуховными.

Думают, что в глазах Бога они будут иметь больший вес, потому что больше молятся, чаще ходят в храм, вычитывают множество акафистов. Уверены, что это делает их духовнее, благодатнее, приводит ко спасению. Да, они, казалось бы, дорожат молитвой и к таинствам прибегают, но, к сожалению, равнодушны к насущным проблемам Церкви. На службу придут, а убирать в храме или поддерживать его никогда не будут. Выстаивать богослужения и спасаться станут, но помогать — нет.

Разновидность третьей категории — накопители святынь. Водичка из разных источников, земелька с могил святых, и так далее. К ним относятся и любители многочисленных паломнических путешествий. Они всегда рады отправиться в какой-нибудь монастырь вместо того, чтобы заниматься домом или проблемами своего прихода.

А как правильно?

Все эти люди заблуждаются, поскольку превратно понимают то, что нам даёт Христос. Основная мотивация христианина, смысл его жизни — это любовь. Всё, что мы делаем, — делаем из любви. Христос проявил к нам Свою небывалую любовь: взошёл на Крест и пожертвовал Собой. Он говорил: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13), — и не только говорил, но и воплотил это.

Когда Бог восходил на Крест, Он не искал ни выгоды, ни пользы. Сделал это добровольно и по любви. Когда мы что-то делаем — молимся, жертвуем, причащаемся, венчаемся — то должны тоже делать это из любви ко Христу и Церкви. Мы жертвуем свои время, силы, деньги в знак благодарности за любовь, которую Он проявил к нам. Вот основная наша мотивация: мы совершаем всё не ради того, чтобы что-то получить, но в ответ на любовь.

Вспомним евангельскую грешницу, которая омывала ноги Спасителя слезами и умащивала драгоценным миром. Господь сказал: «прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит» (Лк. 7:47). Если мы будем воплощать в жизнь эту заповедь, то есть шанс, что Господь нам больше простит. Очень важно заботиться о приумножении любви в своём сердце. К сожалению, многие об этом забывают.

В советское время понимание многих аспектов церковной жизни было утрачено либо исказилось. Люди, жившие в СССР, привыкли, что очень многое достаётся им бесплатно — например, образование, здравоохранение. В итоге многие ждут, что в Церкви всё тоже будет бесплатным — забывая, что она более ста лет сама себя обеспечивает. Забота о ней ложится на плечи неравнодушных людей: духовенства, прихожан.

Часто люди берут в Церкви то, что им выгодно, а вот невыгодное оставляют для других. И свой крест нести не хотят. Мне бы хотелось спросить у них вот что: а если завтра ходить в храмы снова станет невыгодно? Если за этим последуют гонения? Как тогда они станут относиться к Богу и своей вере?

В этой связи вспоминается анекдот. Священник с ружьём входит в храм перед службой, взводит курок, наводит на людей и говорит: «Кто готов пострадать за Христа — прошу остаться!» Храм за две минуты опустел, только две бабушки стоят в уголке. Он убирает ружьё и говорит: «Вот теперь можно начинать Божественную литургию!»

Ведь литургия — для тех, кто по любви пришёл ко Христу. Только любовь должна двигать христианином.