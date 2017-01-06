Инокиня Евгения (Сеньчукова) - о том, зачем нужен пост и что такое Сочельник?

Человек задал мне вопрос:

– Правда, что в Рождественский сочельник не едят до появления первой звезды на небе?

– По уставу в Рождественский сочельник не едят до совершения вечерни. По уставу это после трех часов дня. Но в наше время проще: вечерня с Литургией Василия Великого заканчивается около часа дня. Насчет звезды ничего точно сказать не могу, но в Якутске закат в это время года бывает около половины четвертого.

– И все-таки – как правильно поститься в сочельник?

– В сочельник правильно молиться в храме, и это главное. Ну и не объедаться, конечно. Многие стараются в этот день трапезу не ставить. А вот в Южной России и на Украине есть традиция праздничной трапезы вечером – на стол ставят двенадцать постных блюд. До этого не едят.

– То есть до первой звезды?

… На колу мочало, начинай сначала.

Устав любого поста я знаю назубок. Волнения «как отметить Новый год» или «день рождения в Великий пост – что делать?» – мне неведомы.

И именно поэтому я твердо знаю, что в нынешних условиях собственно постных дней – всего несколько в году, ибо настоящий пост в отношении еды – это воздержание. А все остальное – просто смена режима питания.

Один из таких по-настоящему постных дней – Рождественский сочельник. И если вы хотите понять, зачем на самом деле существует пост перед Рождеством, задумайтесь над ним.

Исторически Литургия в Навечерие Рождества Христова совершалась ближе к середине дня. В некоторых Поместных Церквах так служат до сих пор. В 2013 году я с друзьями встречала Рождество в Вифлееме. Служба в Сочельник начиналась около полудня. Сначала Иерусалимского Патриарха встречала арабская православная молодежь. Потом в базилике Рождества Христова совершались Вечерня и Литургия Василия Великого. Из храма мы вышли около четырех часов дня – пообедали в ближайшем кафе хлебом с хумусом и ушли отдыхать до вечера. В воздухе звенело Рождество Христово. Кажется, мы заехали в Бейт-Сахур – село рядом с тем самым полем, где некогда пастухи услышали ангельское пение «Слава в вышних Богу…».

У поста есть несколько функций:

– воздержание от определенных видов пищи. Считается, что жирная пища с высоким содержанием белка возбуждающе действует на организм, в том числе и на психику. Если же организм в условиях недостатка энергии начинает экономить силы, его просто не хватает на дополнительное их разбазаривание – на гнев или иные сильные эмоции, то есть страсти. Но тут возникает проблема. Согласно Типикону, в пост поставляется одна трапеза – ближе к вечеру (поэтому субботы и воскресенья, в которые исключается мясо и даже рыба, но по уставу полагается две трапезы, постными днями не являются). Организм не успевает «испугаться», что его не докармливают. Зато психика вполне себе возбуждается от того, что пища непривычная, иногда вредная, но самое главное – не особенно сытная. Мы догоняемся сухариками, макаронами, сладкими булочками или срываемся на близких, раздражаясь на пустом месте. А часто делаем и то, и другое.

– экономия средств с целью помощи бедным. Чаще всего, это просто утопия. Хорошая рыба стоит дороже говядины и тем более курицы. Можно, конечно, демонстративно проигнорировать пользу для тела, принести его в жертву Богу и ближнему, купить дешевых крабовых палочек или селедки для белка, морковку для витаминов, а оставшиеся средства потратить на приобретение еды бездомным или пожертвования на операцию тяжело больным детям. Но практика показывает, что так поступят единицы.

– упрощение еды в смысле приготовления – таким образом высвобождается время на духовный труд. И снова практика говорит, что либо готовка становится еще более занудной и длительной (сварить курицу или яйца куда сложнее, чем придумывать новый маринад для рыбы – иначе домашним она быстро надоест), либо экономия времени оказывается совсем небольшой. Да и сэкономленное тратится не на чтение и молитву, а на уборку или работу.

– послушание Церкви. Признаемся: это основная причина нашего поста. Так в календаре написано. Так батюшка сказал. Так до нас несколько веков делали. Можно и таким образом поститься, но надо просто честно проговорить: это замечательный способ поддержания традиции, связи времен, если хотите – но никак не аскетическая практика.

Но есть у поста еще одна функция. Правда, чтобы ее понять и прочувствовать, надо соблюдать пост «по-настоящему», вовсе отказавшись от трапезы.

Пост – это изменение порядка времени. Мы привыкли делить день по трапезам: утром – завтрак, в середине дня – время обеда (офисным работникам даже известен промежуток, когда можно заскочить в ближайшую кафешку и съесть свой бизнес-ланч), вечером – ужин. Даже если мы не завтракаем по утрам, мы хорошо знаем и понимаем словосочетание «утренний кофе».

Таким образом, еда – это некий ритуал, упорядочивающий наше личное время.

В то же время трапеза – элемент культуро- и социообразующий. Те же «утренний кофе» и «бизнес-ланч», а также «праздничный стол», «семейный ужин» – понятия более или менее универсальные. И Христос не зря так часто использует в притчах образ трапезы, пира как чего-то объединяющего; многие ключевые события в жизни евангельских персонажей происходят во время застолья; да и Сам Спаситель приходит к нам в виде трапезы, на которую приглашаются все верные. Евхаристическое богослужение – Литургия, общее дело. Святитель Иоанн Шанхайский повторял: «Трапеза – литургия после Литургии».

Именно об этом напоминают нам постные дни, время которых сжимается, как пружина.

Времени нет. Есть ожидание. Часы отстукивают ритм (как не хватает ходиков и кукушки в наше электронное время!), но ничего не определяют. Телевизор отключен, общение и бытовые заботы сокращены до минимума. Подарки спрятаны под елкой или розданы. Пахнущая хвоей, мандаринами и корицей тишина поглощает лишние звуки. Часы – сердце – молитва. Ей, гряди, Господи Иисусе! Где-то Твоя неуютная колыбелька?

Эта тишина – и есть пост.

Единственная – вечерняя – трапеза в Навечерие Рождества не зря считается праздничной, несмотря на скудность и нежирность. Русские эмигранты рассказывают, как вечером собирались всей семьей за стол – сочиво, грибной пирог и сладкий компот-узвар из сухофруктов. Как раз тогда разворачивались подарки, и Младенец Христос детской ладошкой трогал сердца всех членов семьи. Любой украинец знает традиции Святого Вечера – в их числе уже упомянутая трапеза из двенадцати постных блюд без алкоголя и воды (пьют тот же самый узвар). За столом начинают петь колядки – народные рождественские песни: «Бог предвічний народився!» – и пружина времени разжимается. Ожидание закончилось, началось время Благовестия, в которое мы устремляемся вместе с учеными волхвами и простыми пастухами…

Можно, конечно, обойтись и без всей этой психологии-мифологии поста. Но с ней – нагляднее.

Господи, приходи!