Задержана владелица сгоревшего в Красноярске дома престарелых

29 августа. ПРАВМИР. Владелица частного пансионата для престарелых, при пожаре в котором погибли три человека, задержана в Красноярске.

«По месту жительства 47-летней владелицы пансионата проведен обыск, изъята представляющая интерес для следствия документация. Сама она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о ее аресте», – говорится в сообщении Следственного комитета по Красноярскому краю.

По версии следствия, которая считается приоритетной, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата (бане). После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и верхний этаж здания.

Площадь пожара составила 250 кв. м., погибли три человека, еще одна женщина была доставлена в ожоговую реанимацию. Эвакуированы 34 постояльца.

Уголовное дело было возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Полиция установила мужчину 1986 года рождения, владельца бани на расположенном по соседству от пансионата участке. Он может быть причастен к возгоранию, против него возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности».