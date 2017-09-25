Задержанный лидер «Христианского государства» оказался судим за убийство

25 сентября. ПРАВМИР. Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин, задержанный за давление на кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда», имеет судимость за убийство, разбой и подделку документов.

«Александр Калинин был судим по части 2 статьи 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами), по части 3 статьи 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере) и по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов)», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В 2002 году он был приговорен Норильским городским судом к восьми годам лишения свободы, отметил источник.

В настоящий момент Калинин и трое его сподвижников по ХГ арестованы по уголовным делам: лидеру вменяют статью «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения», а рядовым членам, в том числе брату Калинина, — поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.

Ранее организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда». В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как «желание унизить святых православной церкви».