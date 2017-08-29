О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Задержаны два администратора «групп смерти» в соцсетях

|
29 августа. ПРАВМИР. Полиция задержала на Камчатке и в Подмосковье двух администраторов «групп смерти» в социальных сетях.
Задержаны два администратора «групп смерти» в соцсетях
Задержанный в Подмосковье администратор "группы смерти". Фото: МВД РФ

Сотрудники управления «К» МВД России получили информацию о живущей в Камчатском крае девушке-администраторе группы, склоняющей подростков к суициду. Позднее выяснилось, что каждому из нескольких десятков участников группы администратор отправляла определенные задания, нередко опасные для жизни. В отличие от других подобных групп, в этом сообществе за невыполнение заданий подростки получали угрозы о расправе и о возможном убийстве их родственников. Девушка задержана.

Кроме того, задержан организатор «группы смерти» в Подмосковье, который руководил созданным в январе сообществом. «Ее администратор, 21-летний житель Московской области, придумывал для нескольких десятков своих подписчиков различные задания с целью оказать на них определенное психологическое воздействие», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в МВД заявляли, что с начала года в России заблокировано уже более 16 тысяч «групп смерти». Кроме того, в июле суд приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения одного из администраторов подобных сообществ Филиппа Будейкина.

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Администратор «групп смерти» Филипп Лис осужден на три года
Администратор «групп смерти» Филипп Лис осужден на три года
Новостная служба "Православие и мир"

Следствию удалось доказать причастность Будейкина к двум эпизодам

Администратор одной из «групп смерти» арестован в Челябинске
Администратор одной из «групп смерти» арестован в Челябинске
Новостная служба "Православие и мир"

Илья Сидоров — коренной москвич, у него среднее профессиональное образование, работает почтальоном в Москве, холост

Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Новостная служба "Православие и мир"

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Благотворительный фонд
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
82% собрано / 252115.8 руб. осталось
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
89% собрано / 32250 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Задержана владелица сгоревшего в Красноярске дома престарелых
Новостная служба "Православие и мир"

При пожаре погибли три человека

"
Генпрокуратура: Росгидромет ошибся при прогнозировании майского урагана в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

"
Археологи нашли в Великом Новгороде граффити с молитвой на глаголице
Новостная служба "Православие и мир"

Это самое больше из ныне известных новгородских граффити на глаголице

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Андрей Лоргус: Из дивана человек выберется сам
Дарья Рощеня

Самое простое, что может сделать семья – спихнуть сына в армию, но…

Полгода до крещения
Анна Ершова

Протоиерей Александр Сорокин о том, зачем долго учиться перед тем, как надеть…

Ореховый Спас: культы древних и избавление от страхов
Ольга Шульчева-Джарман

Какого спасения мы до сих пор ищем в Церкви

самое читаемое

Учителю не нужны 30 букетов в ведрах и тазах36,617

Протоиерей Георгий Митрофанов: Выгоревшие священники вызывают во мне уважение10,643

За что Христос упрекнул Богородицу6,955

Митрополит Антоний Сурожский: Что ответил Христос богатому юноше6,493

Дети и цветы – почему вместо, а не вместе?5,519

Что происходило в сердце Богородицы5,118

Какие слезы сделают для нас ближе мир Христов4,254

Экспертиза в Германии показала отсутствие алкоголя в крови «пьяного мальчика»4,226

Что остается нам на Земле после Успения Богородицы3,317

Протоиерей Андрей Лоргус: Из дивана человек выберется сам2,735

лучшие авторы

Настя Дмитриева47,260

Новостная служба14,489

Протоиерей Игорь Прекуп6,955

Митрополит Антоний Сурожский6,494

Алексей Газарян5,519

Протоиерей Алексий Иродов5,118

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)4,254

Иеромонах Димитрий (Першин)3,317

Дарья Рощеня2,735

Анна Резникова1,782

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть