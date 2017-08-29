Задержаны два администратора «групп смерти» в соцсетях

29 августа. ПРАВМИР. Полиция задержала на Камчатке и в Подмосковье двух администраторов «групп смерти» в социальных сетях.

Сотрудники управления «К» МВД России получили информацию о живущей в Камчатском крае девушке-администраторе группы, склоняющей подростков к суициду. Позднее выяснилось, что каждому из нескольких десятков участников группы администратор отправляла определенные задания, нередко опасные для жизни. В отличие от других подобных групп, в этом сообществе за невыполнение заданий подростки получали угрозы о расправе и о возможном убийстве их родственников. Девушка задержана.

Кроме того, задержан организатор «группы смерти» в Подмосковье, который руководил созданным в январе сообществом. «Ее администратор, 21-летний житель Московской области, придумывал для нескольких десятков своих подписчиков различные задания с целью оказать на них определенное психологическое воздействие», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в МВД заявляли, что с начала года в России заблокировано уже более 16 тысяч «групп смерти». Кроме того, в июле суд приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения одного из администраторов подобных сообществ Филиппа Будейкина.