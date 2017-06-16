Задержаны подозреваемые в убийстве Дениса Вороненкова

16 июня. ПРАВМИР. Подозреваемые в причастности к убийству бывшего депутата задержаны в городе Павлоград Днепропетровской области, сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Правоохранители проводят задержания лиц, которых подозревают в причастности к этому преступлению. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий», – сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что «также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности, обыски». Следственные действия проводятся представителями Генпрокуратуры Украины вместе с полицией.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Напавший на Вороненкова — бывший боец Нацгвардии Украины Павел Паршов — был застрелен охранником экс-депутата.