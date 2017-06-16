О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Задержаны подозреваемые в убийстве Дениса Вороненкова

|
16 июня. ПРАВМИР. Подозреваемые в причастности к убийству бывшего депутата задержаны в городе Павлоград Днепропетровской области, сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Задержаны подозреваемые в убийстве Дениса Вороненкова

«Правоохранители проводят задержания лиц, которых подозревают в причастности к этому преступлению. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий», – сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что «также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности, обыски». Следственные действия проводятся представителями Генпрокуратуры Украины вместе с полицией.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Напавший на Вороненкова — бывший боец Нацгвардии Украины Павел Паршов — был застрелен охранником экс-депутата.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Убийца Дениса Вороненкова скончался
Убийца Дениса Вороненкова скончался
Новостная служба "Православие и мир"

Киллер умер на операционном столе

В центре Киева убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков
В центре Киева убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков
Новостная служба "Православие и мир"

Убийство произошло возле отеля Premier Palace в центре Киева

Мужчина застрелил девять человек в Тверской области
Мужчина застрелил девять человек в Тверской области
Новостная служба "Православие и мир"

Выжившим удалось позвонить в полицию. Нападавший задержан

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
48% собрано / 2295424.08 руб. осталось
Срочное лекарство от меланомы  
Срочное лекарство от меланомы  
36% собрано / 145731 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Патриарх Кирилл: некоторые священники пытаются расколоть Церковь
Новостная служба "Православие и мир"

Предстоятель Церкви провел параллель с революционными годами

"
Ирина Лукьянова представит в Москве новую книгу о СДВГ
Новостная служба "Православие и мир"

Презентация книги «Экстремальное материнство» состоится в Московском Доме Книги

"
Я надеюсь!
Новостная служба "Православие и мир"

Дмитрий Хворостовский о том, как петь, когда жить больно

Все статьи автора
Статьи Дня
Онколог Наталья Мякова: «Рак – это несчастный случай»
Катерина Гордеева

И почему без умения сострадать настоящего врача не бывает

Чудом жив: как искали Диму Пескова
Ксения Кнорре Дмитриева

Эти правила от “Лизы Алерт” помогут сохранить вашим детям жизнь

Архимандрит Андрей (Конанос): Мы часто размахиваем верой, как флагом
Архимандрит Андрей (Конанос)

Но при этом наш дух не привлекает и не меняет людей

самое читаемое

Очередь к мощам святителя Николая: что говорят паломники32,052

Алексей Баталов: Я благодарю Бога…18,926

«Я вам не мамочка!»13,100

«Batushka ответит»: Сейчас я бы снял ролик про деньги священников по-другому10,016

Петр Мамонов: Что будем делать в четверг, если умрем в среду? (+видео)6,293

Москвичам рекомендуют не приходить к мощам Николая Чудотворца по субботам5,202

Протоиерей Артемий Владимиров – памяти Алексея Баталова3,793

Умер актер Алексей Баталов3,449

Я хочу, чтобы человека не сажали за телефон3,122

Пропавший четыре дня назад на Урале мальчик найден живым2,741

лучшие авторы

Ирина Якушева34,483

Новостная служба24,047

Анна Ольшанская18,967

Анна Уткина13,126

Валерия Михайлова10,029

Петр Мамонов6,312

Протоиерей Артемий Владимиров3,837

Кирилл Миловидов3,135

Ксения Кнорре Дмитриева2,672

Алла Мождженская2,037

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть