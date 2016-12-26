Заключенные из Удмуртии связали носки и варежки для нуждающихся

26 декабря. ПРАВМИР. Осужденные Сарапульской исправительной колонии связали носки и варежки для нуждающихся.

Вязаные вещи осужденные женщины, содержащиеся в исправительной колонии №12 в Сарапуле, передали ижевскому центру помощи «Теплый кров», сообщает пресс-служба Управления ФСИН по региону.

Около сотни пар носков и варежек, шапки осужденные связали для людей, находящихся на попечении благотворительного центра — тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, лишен жилья и документов, имеет заболевания.

В акции осужденные участвуют уже второй год, и останавливаться не собираются. Вяжут с удовольствием, по принципу «добро порождает добро». «Неизвестно, что нас ждет после освобождения, — говорят женщины, — но мы верим, что найдутся добрые люди, которые помогут и нам».