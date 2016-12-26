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Заключенные из Удмуртии связали носки и варежки для нуждающихся

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26 декабря. ПРАВМИР. Осужденные Сарапульской исправительной колонии связали носки и варежки для нуждающихся.
Заключенные из Удмуртии связали носки и варежки для нуждающихся
Фото: 18.fsin.su

Вязаные вещи осужденные женщины, содержащиеся в исправительной колонии №12 в Сарапуле, передали ижевскому центру помощи «Теплый кров», сообщает пресс-служба Управления ФСИН по региону.

Около сотни пар носков и варежек, шапки осужденные связали для людей, находящихся на попечении благотворительного центра — тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, лишен жилья и документов, имеет заболевания.

Фото: 18.fsin.su

Фото: 18.fsin.su

В акции осужденные участвуют уже второй год, и останавливаться не собираются. Вяжут с удовольствием, по принципу «добро порождает добро». «Неизвестно, что нас ждет после освобождения, говорят женщины, но мы верим, что найдутся добрые люди, которые помогут и нам».

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