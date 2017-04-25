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Заключенным предложили выдавать 50 тысяч рублей при освобождении

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25 апреля. ПРАВМИР. Бывшие заключенные при освобождении смогут получать не менее 50 тысяч рублей, если будет одобрена инициатива Алексея Лобарева, члена Общественного совета при ФСИН, главы Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов.
Заключенным предложили выдавать 50 тысяч рублей при освобождении

Лобарев полагает, что денег, которые получают отбывшие наказание люди, недостаточно для того, чтобы устроить свою жизнь в переходный период. Поэтому они часто начинают получать деньги привычным для них способом — нарушая закон.

«Сейчас 50-80% освобождающихся заключенных вскоре возвращаются назад, потому что не имеют средств к существованию. Ведь нужно, чтобы человек имел телефон, чтобы позвонить, мог что-то купить, пройти какую-либо переподготовку и устроиться на работу, оплатить на пару месяцев жилье или его аренду и так далее», – цитирует Лобарева RT.

По его словам, деньги для жизни на свободе можно заработать во время отбывания наказания, однако в российской исправительной системе трудоустроены немногим больше 30% осужденных, остальным просто не хватает рабочих мест. В результате люди не могут создать адекватную финансовую подушку для первых месяцев жизни на воле. Неработающим заключенным при выходе на свободу по закону полагается лишь 850 рублей.

Для исправления ситуации Лобаврев предлагает выстроить новую экономическую модель — обучать заключенных востребованным специальностям и привлекать предпринимателей для предоставления рабочих мест. Это позволит обеспечить возможность зарабатывать деньги для жизни на свободе.

Инициатива будет представлена 27 апреля на круглом столе во ФСИН в Москве.

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