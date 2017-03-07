Закон о единой российской нации будет переименован из-за «неготовности общества»

7 марта. ПРАВМИР. Закон о единой российской нации будет переименован в закон «Об основах государственной национальной политики».

«Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название», – заявил руководитель рабочей группы по подготовке концепции законопроекта академик Валерий Тишков, его цитирует «Коммерсант».

В законе должны прописать «понятийный аппарат, разграничение полномочий между уровнями власти, систему мониторинга межнациональной ситуации».

По данным издания, концепция российской нации как единой политической нации вызвала дискуссию. В национальных республиках высказались против из опасения, что российская нация станет нацией русских, а остальные народы потеряют свою этничность.

В октябре 2016 года президент России Владимир Путин поддержал идею создания закона о российской нации. Предложение прозвучало на заседании совета по межнациональным отношениям.