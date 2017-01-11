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Законопроект о декриминализации домашнего насилия принят в первом чтении

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11 января. ПРАВМИР. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому побои в семье исключаются из списка уголовных преступлений.
Законопроект о декриминализации домашнего насилия принят в первом чтении
Фото: Getty Images

Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предполагает поправки в статью 116 Уголовного кодекса, которая с июля 2016 года переводит побои в разряд административных правонарушений, при этом оставляя побои, совершенные близкими родственниками, в сфере уголовного преследования.

Пока что за побои в семье предусмотрена уголовная ответственность. Если новый закон вступит в силу, побои в отношении близких будут отнесены к административным правонарушениям, но только если преступление совершено впервые. За повторные побои граждане будут преследоваться по уголовной статье.

Как отмечается в законопроекте, побоями считаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.

Ко второму чтению депутаты от фракции КПРФ собираются ко  внести в законопроект поправки, сохраняющие уголовную ответственность за побои в отношении детей, беременных женщин, а также лиц, находящихся в беспомощном состоянии.

Напомним, летом 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, который перевел преступления по ряду статей в разряд административных правонарушений. Согласно документу, побои, нанесенные неблизким людям, были исключены из УК РФ, если это правонарушение совершено впервые. При этом аналогичные деяния в отношении родственников оставались уголовно наказуемыми.

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