Законопроект о гарантиях прав жителей при реновации принят в первом чтении

“Принятие закона города Москвы “О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве” позволит существенно повысить уровень защиты прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве. Прошу поддержать этот законопроект, принять его в первом чтении при отсутствии поправок в целом”, – обратилась к депутатам Мосгордумы редактор законопроекта, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой приводит ТАСС .

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин внес законопроект “О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве”.

В программу реновации могут быть включены только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам, где большинство собственников и нанимателей квартир поддержат участие дома в программе, сказано в документе. Решение должно приниматься двумя третями собственников и нанимателей.

При этом жильцы могут отказаться от участия дома в программе в любое время, но до дня заключения первого договора, предусматривающего возникновение права собственности на предоставляемое жилое помещение.

Жильцы домов, которые будут снесены в рамках реновации, должны обеспечиваться равнозначными квартирами в новостройках.

В качестве еще одной дополнительной гарантии законопроект предполагает предоставление равнозначных квартир в том же районе, в том числе в Центральном административном округе, но за исключением Зеленограда и Новой Москвы. Новое жилье, согласно документу, должно иметь улучшенную отделку.

Также предполагается, что если гражданина не устраивает равнозначная квартира, он сможет получить равноценную квартиру или денежную компенсацию. Среди других дополнительных гарантий называются комфортная городская среда, помощь в переезде и полноценное возмещение собственникам нежилых помещений.