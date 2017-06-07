Законопроект о замене гимна России на «Боже, царя храни» внесен в Госдуму

7 июня. ПРАВМИР. Группа депутатов от ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о замене гимна России на «Боже, царя храни».

Как отмечают авторы законопроекта, действующий гимн «Россия — священная наша держава» представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского гимна, который, по мнению депутатов, так и не стал символом, объединяющим большинство россиян.

«Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты полагают, что утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю страны, включающую в себя и монархический, и советский периоды.

Гимн «Боже, Царя храни!» был утвержден указом императора Николая I в 1834 году и применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.