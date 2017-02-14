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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
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Запись в первый класс: простоять три дня и три ночи

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Родители, не доверяющие электронным системам, выстраиваются в трехсуточные очереди, чтобы записать своих детей в первый класс. В регионах спешно возводят пристройки и переводят школы на работу в три смены.
Запись в первый класс: простоять три дня и три ночи
Очередь родителей для записи детей в школу. Фото: rk.karelia.ru

Гранитом науки по зубам

В начале февраля одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях стала запись детей в детские сады и школы. Родители с возмущением рассказывали о ночных очередях, «купленных» прописках, массовых конфликтах и сбоях электронных систем. Не обошлось и без пострадавших.

В Нижнем Новгороде представитель радиостанции NN Radio Александр Фирстов рассказал в Facebook о своем друге, который был зверски избит в очереди на запись в первый класс. По его словам, в очереди родителей, которые трое суток ждали возможности записать детей в школу, возник конфликт из-за прописки – у пострадавшего она была временная.

По данным сайта NN.ru, в трехсуточной очереди стояли около 150 человек, а школа могла принять в первые классы только 75 детей.

При этом преимущество отдавалось жителям близлежащего района.

В школе и нижегородском департаменте образования открестились от инцидента и заверили, что очереди в первые классы организуют родители, а не учебные заведения. Тем не менее конфликт со всей очевидностью продемонстрировал серьезность проблемы – мест в школах не хватает, и с каждым годом отдать ребенка в удобную, и уж тем более престижную школу становится все сложнее.

День простоять и ночь продержаться

Десятки региональных СМИ опубликовали репортажи из ночных очередей. Несмотря на мороз, сутками ждали возможности записать детей в школы в Барнауле, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве.

«Это сейчас во всем Подмосковье и в некоторых районах Москвы. Потому что очень много “временных”, беженцев и так далее. И целевиков – многодетных. Да, записать ребенка в 1-й класс – проблема! Поэтому очередь к открытию школы – огромная. С детскими садами такая же история. Записывать ребенка надо на стадии “плод”. До моих знакомых не дошла очередь и к четырем годам, и это при том, что у них постоянная прописка», – приводят «Новые известия» слова жительницы Подмосковья Елены Злотниковой.

В некоторых регионах возможность подать заявление на прием в школу или детский сад через Госуслуги отсутствует, в других – электронная система часто дает сбои, и напуганные неудачными попытками родители предпочитают лично подавать документы. Например, в Челябинске в этом году была полностью сорвана запись в детские сады, писал Znak.com.

Фото: rk.karelia.ru

Фото: Николай Смирнов / rk.karelia.ru

Будем учиться в три смены

В Иркутске к 2018 году дефицит мест в городских школах возрастет вдвое, предупреждает «Альтаир». Городские власти спешно организуют возведение пристроек к действующим школам и возводят одно новое учебное заведение. Когда удастся полностью решить проблему, пока неясно.

В Новосибирске под учебные классы собираются отдавать помещения музеев, кроме того, местная администрация говорит о возможности увеличить количество детей в каждом классе. В Бурятии все школы с 1 сентября перейдут на двухсменный режим работы. А некоторые сельские школы уже сегодня работают в три смены – особенно те, что располагаются в приспособленных помещениях.

Всего в российских школах не хватает около 6 млн мест, заявила на днях в рамках «правительственного часа» в Госдуме вице-премьер Ольга Голодец.

«Прирост, который идет в нашей стране каждый год за счет увеличения каждого следующего поколения, вступающего в школьный возраст, дает очень серьезную нагрузку на школы. Этот дефицит, который мы сегодня испытываем, оценивается в 6 млн ученических мест», – цитирует слова заместителя председателя правительства по социальным вопросам ТАСС.

В это число входят ветхие и аварийные школы, а также школы, которые находятся на значительном удалении от населенных пунктов.

Голодец напомнила, что в прошлом году на строительство новых школ было выделено 25 млрд рублей, удалось ввести 167 тысяч новых мест для учеников. «Нам нужно увеличивать темпы. Эта программа должна развиваться стремительно», – подчеркнула она.

В этом учебном году в первые классы пришло на 145 тысяч детей больше, чем в предыдущем. Что же касается общего числа школьников, то в 2014 году их в России было 13 млн, а к 2020 году будет 19 млн.

Место в школе или доступность

Каждый ребенок имеет право на школьное образование и непременно будет обеспечен местом в школе, обещает Министерство образования и науки РФ. «Российское законодательство четко закрепляет право на получение школьного образования, и ни одному ребенку на территории России не может быть отказано в приеме в школу», – приводит ТАСС комментарий ведомства.

В министерстве напомнили, что прием заявлений от родителей первоклассников начинается в регионах не позднее 1 февраля и может продолжаться до 5 сентября. Каждая школа закрепляется за определенной территорией. В первую очередь в классы записывают детей, проживающих поблизости. В случае перебоев в работе электронных систем заявление можно подать непосредственно в школы или в центры оказания муниципальных услуг.

«Принцип приоритета в записи по территориальному признаку, в отличие от системы “живой очереди”, позволяет обеспечить шаговую доступность образовательной среды и существенно повысить уровень безопасности маршрутов для школьников», – уверяют чиновники.

По существующим правилам, отказать в приеме в государственную или муниципальную школу могут только по причине отсутствия свободных мест. В таком случае местные власти обязаны предоставить ребенку место в другой школе. Сколько до нее придется добираться – это уже другой вопрос.

Фото: ptzgovorit.ru

Фото: ptzgovorit.ru

Уволены из-за финансовых трудностей

Тем временем в стране массово сокращают учителей. Например, в Астраханской области за минувший год были уволены 1000 учителей. В качестве причин сокращения чиновники назвали процесс оптимизации школ и финансовые трудности. По данным телекомпании «Лотос», повышать зарплаты оставшимся педагогам не стали.

Как напоминает «Коммерсант», оптимизация учебных заведений в регионах проходит в соответствии с распоряжением правительства РФ о плане мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки до 2018 года». Предполагается, что в ближайшие два года будут закрыты 3639 сельских школ и детских садов.

На сегодняшний день в 6 тыс. российских деревень и сел нет школ. Из 940 населенных пунктов детям приходится добираться до школы более 25 км.

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