Запомним их такими: имена и фотографии погибших в авиакатастрофе

В день общенационального траура по жертвам авиакатастрофы 25 декабря мы собрали фотографии погибших и информацию о них. Запомним их такими. И помолимся о них.

Состав экипажа Ту-154 85572

1. Майор Волков Роман

Командир разбившегося Ту-154. Летчик первого класса. Вырос в Ленинградской области, сын военного летчика. На момент катастрофы налетал более трех тысяч часов. У Романа Волкова остались жена и двое маленьких детей.

2. Капитан Ровенский Александр

Второй пилот потерпевшего крушение самолета. 26 декабря должен был сыграть Деда Мороза на утреннике в детском саду у своих дочерей.

3. Подполковник Петухов Юрий

Штурман. В 2011 году был награжден за посадку Ту-154 Минобороны, у которого отказала система управления. После появления видео той посадки в соцсетях интернет-пользователи прозвали его “танцующим Ту-154”.

4. Капитан Мамонов Андрей

Старший штурман. Уроженец Калининградской области. 34 года.

5. Старший лейтенант Парикмахеров Валерий

Бортинженер. 29 лет. Родом из Красноярского края, в Москву переехал после окончания авиационного инженерного училища в Иркутске. В Москве у него осталась жена и два маленьких сына.

6. Майор Трегубов Андрей

Бортовой инженер по авиационному оборудованию.

7. Старший лейтенант Сушков Bиктор

Старший бортовой механик. Уже не первый раз летел в Сирию. Уроженец Воронежской области. После армии работал во внутренних органах. Около года назад перешел в авиацию. В планах у бортинженера была свадьба и дети.

8. Старший лейтенант Суханов Алексей

Старший воздушный радист – бортовой переводчик. 31 год.

Пассажиры

Военнослужащие:

1. Генерал-лейтенант Халилов Валерий

Начальник ансамбля – художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, народный артист Российской Федерации, генерал-лейтенант.

Родился в семье военного дирижера. Музыкой начал заниматься в четырехлетнем возрасте. Окончил Московскую военно-музыкальную школу (ныне – Московское военно-музыкальное училище) и Военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. По окончании обучения был назначен военным дирижером оркестра Пушкинского высшего военного командного училища радиоэлектроники ПВО.

После того, как оркестр под управлением Валерия Халилова занял I место в конкурсе военных оркестров Ленинградского военного округа (1980) – стал преподавателем кафедры дирижирования Военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

В 1984 году Валерий Халилов переведен в орган управления военно-оркестровой службы Министерства обороны СССР, где служил в качестве офицера военно-оркестровой службы, старшего офицера и заместителя начальника военно-оркестровой службы.

С 2002 года по 2016 год Валерий Халилов – начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер.

В апреле 2016 года приказом Министра обороны Российской Федерации Валерий Халилов назначен на должность Начальника ансамбля Александрова.

Валерий Халилов – музыкальный руководитель таких международных военно-музыкальных фестивалей, как «Спасская башня» (г. Москва), «Амурские волны» (г. Хабаровск), «Марш столетия» (г. Тамбов) и Международный военно-музыкальный фестиваль в Южно-Сахалинске.

Валерий Халилов – член Союза композиторов России.

2. П-к Хасанов А.Б.

3. П-к Ваганов Александр

46 лет. Сотрудник управления кадров Восточного военного округа.

4. Полковник Иванов А.Ю.

5. Подполковник Колосовский Андрей

55 лет. За день до полета получил звание “Заслуженный военный летчик” из рук президента России Владимира Путина, а осенью – медаль “Боевое содружество” от Министерства обороны Сирии.

6. Майор Долинский А.И.

7. Полковник Негруб Александр

Уроженец города Волжского Волгоградской области, начальник штаба – заместитель командира авиационной эскадрильи. В Подмосковье у Александра остались жена и маленький ребенок.

8. Капитан Абросимов Сергей

26 лет. Сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков Антон

Директор департамента культуры Минобороны.

Пришел в Минобороны в 2013 году, присоединившись к команде Сергея Шойгу. За плечами у Антона Николаевича – огромный опыт работы в журналистике. Начинал еще в 1985 году как корреспондент газеты «Ленинградский университет». В конце 1980-х он три года работал в Сирии, затем стал комментатором и ведущим программ «Радио России» на РТР.

В 1993 году Губанков возглавил информационную службу радио ГТРК «5 канал», затем был руководителем программы «Вести-Петербург».

В 2008 году Губанков стал председателем Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга.

Придя в Минобороны, Антон Николаевич стал использовать нестандартные методы работы. В июле 2013 года он исполнил рэп о службе в армии, ролик которого записан с целью «повышения авторитета российской армии и престижа военной службы» и опубликован на YouTube. Автором текста являлся сам Губанков, идея записать песню родилась у него на коллегии Минобороны, посвященной престижу воинской службы. Губанков заявил, что каждый патриотично настроенный сотрудник ведомства должен не только честно служить, но и привносить в общее дело «хорошую дозу творчества и креатива», и утверждал, что «дамы млеют от солдатского взгляда» и что армии нужен солдат с «Бэтменом внутри и Рэмбо снаружи».

В 2014 году Губанков стал автором слов к песне «Вежливые люди», посвященной событиям в Крыму.

2. Бадрутдинова Оксана

Помощница Антона Губанкова. Ушла из жизни на следующий день после своего дня рождения. 24 декабря ей исполнилось 34 года. Последнее фото на ее странице – с благодарностями за поздравления – сделано накануне поздно вечером на аэродроме “Чкаловский”, откуда изначально вылетел разбившийся самолет.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»

1. Глинка Елизавета

Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Доктор Лиза стояла у истоков паллиативной медицины в России и на постсоветском пространстве, она работала в Первом Московском хосписе, стала основательницей первого хосписа в Киеве.

В 2010 году Елизавета Глинка осуществляла от своего имени сбор материальной помощи в пользу пострадавших от лесных пожаров. В 2012 году Глинкой и ее фондом был организован сбор вещей для пострадавших от наводнения в Крымске. С началом конфликта в Донбассе Доктор Лиза много раз приезжала туда, привозя медикаменты и вывозя на лечение в Россию раненых детей.

С 2015 года Елизавета Глинка работала в Сирии, занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению.

Средства массовой информации

Первый канал:

1. Рунков Дмитрий

Корреспондент Первого канала. Родом из Архангельска. После окончания университета работал корреспондентом “Вестей Поморья”, после переехал в Петербург, а год назад пришел на Первый канал.

2. Денисов Вадим

Оператор Первого канала. Ранее уже был в Сирии. Во время боев в Алеппо он выжил, несмотря на то, что единственную дорогу в город перекрыли боевики.

3. Сойдов Александр

Звукооператор Первого канала.

Телеканал НТВ:

4. Лужецкий Михаил

Корреспондент-продюсер телеканала НТВ. Родился и вырос в Моршанске. Окончил Саратовскую государственную юридическую академию. По специфике работы посетил несколько горячих точек, не единожды снимал материалы о деятельности Министерства обороны.

5. Пестов Олег

Оператор телеканала НТВ.

6. Толстов Евгений

Звукооператор телеканала НТВ.

Телеканал “Звезда”:

7. Обухов Павел

Корреспондент телеканала «Звезда».

8. Ржевский Валерий

Помощник оператора телеканала «Звезда». 21 год. Родом из подмосковной Андреевки. Только начал свою карьеру в СМИ в качестве помощника оператора федерального канала.

9. Суранов Александр

Оператор телеканала «Звезда».

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»

1. Сонников Андрей

Заместитель начальника ансамбля.

2. Гужова Любовь

3. Ивашко Алина

4. Бродский Владимир

5. Булочников Евгений

29 лет. Родом из Волгограда, выступал в воронежском хоре имени Массалитинова, а затем вошел в состав хора им. Александрова.

6. Голиков Владислав

Певец из Казани, тенор. Ведущий солист оперы Детского музыкального театра имени Наталии Сац, лауреат всероссийских конкурсов.

Исполнитель партий Принца в опере С. Прокофьева “Любовь к трем апельсинам”, Подколесина в опере А. Гречанинова “Женитьба”, Тамино в “Волшебной флейте” В.А. Моцарта, Ленского в “Евгении Онегине” П.И. Чайковского, Марка в опере М. Броннера “Съедобные сказки”, Царевича Гвидона в “Золотом петушке” и многих других. Был женат, двое детей.

7. Осипов Григорий

Родился в Баку. После окончания консерватории стажировался в Вене. Последние семь лет солировал в Большом театре, а также работал в московской филармонии, выступал с ансамблем имени Александрова. Гастролировал по России, а также в Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Италии, Испании – объездил буквально весь мир.

8. Санин Виктор

Солист ансамбля, заслуженный артист России. Родился и вырос в Тульской области. 28 декабря ему бы исполнилось 56 лет. Работал в ансамбле с 1995 года. Выпускник «Гнесинки», работал в «Союзконцерте», творческом центре Сергея Беликова, ансамбле песни и пляски МВО.

9. Майоров Константин

Главный хормейстер Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Заслуженный артист РФ. Певчий столичного храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке.

10. Буряченко Борис

Выпускник Московской консерватории Борис Буряченко был не только хормейстером Академического ансамбля им. А.В. Александрова, но и хористом хора Высоко-Петровской обители на Петровке. Он не рассказал, что летит в Сирию, просто предупредил коллег о новой командировке.

Регент хора Высоко-Петровского монастыря Алексей Любимов рассказал, что Борис всегда был интеллигентным, скромным, прекрасно вписывался в коллектив, был на своем месте. Был «универсальным певчим – мог спеть и баритоном, и вторым тенором, если нужно». Борис работал в хоре около двух лет – в основном по выходным из-за напряженного графика в ансамбле. «В прошлые выходные он пел у нас на подворье монастыря и говорил, что в следующие выходные будет занят. Про Сирию не упоминал», – рассказал регент.

11. Бабовников Дмитрий

Дмитрий Бабовников – финалист всероссийского конкурса «Новая звезда» и участник костромской группы «КАЛИНА folk». Коллектив стал одним из сильнейших участников проекта. Во время концерта на одном из этапов проекта на телеканале «Звезда» Дмитрий Бабовников в составе группы успешно выступил перед министром обороны России Сергеем Шойгу с песней «Старый клен». В ансамбле Александрова 37-летний Дмитрий Бабовников состоял последние 15 лет.

Дмитрий старался как можно чаще видеться с 5-летней дочерью, с женой они были в разводе. За несколько часов до вылета он пришел поздравить дочку с наступающим Новым годом, нарядившись в костюм Дела Мороза. В соцсетях Дмитрий выложил фото с подписью: «Поздравил любимую дочу с Новым Годом! Сказала – у него папин голос и папин нос!» Друзья говорят, что папа пообещал вернуться к празднику с подарками.

12. Баздырев Андрей

32 года. Женился всего месяц назад. Последние фото на странице – с собственной свадьбы. Андрей трогательно держит супругу Марию за руку и нежно смотрит на свою избранницу. Пара не только расписалась в ЗАГСе, но еще и обвенчалась.

13. Белоножко Дмитрий

14. Бесчастнов Дмитрий

36 лет. Уроженец Владикавказа, выпускник колледжа искусств им. Гергиева, не раз выступал в составе хора на крупных концертах – его «коронкой» было исполнение знаменитой «Смуглянки» из фильма «В бой идут одни старики».

15. Васин Михаил

25-летний Михаил Васин – талантливый вокалист Ансамбля имени Александрова – разбился на потерпевшем крушение самолете Ту-154 вместе с невестой, 22-летней Ралиной Гильмановой, накануне свадьбы. Ребята собирались пожениться в начале следующего года, о чем Михаил уже сообщил своей маме и старшему брату в родной кубанский город Лабинск.

Михаил Васин был родом из Краснодарского края, Ралина – из Казани. Познакомились молодые люди в ансамбле, а на прошлый Новый год Михаил сделал Ралине предложение. Девушка ответила согласием.

По словам друзей погибшей, Ралина танцевала в ансамбле сольные партии, была очень талантливой балериной, буквально “летала по сцене”.

У Михаила, по словам заведующей Лабинским городским отделом культуры Иветты Велохиной, был редчайший тембр голоса – бас-профундо. Поэтому он начал работать в ансамбле, еще будучи студентом консерватории.

Поездка в Сирию была плановой, и хотя Ралина признавалась, что ехать «немного страшно», она добавляла: “Ничего, мы же артисты!”

16. Гильманова Pалина

17. Давиденко Кирилл

Родом из подмосковного Протвино. Выпускник детской школы искусств «Камертон», а затем – музыкальной Академии имени Гнесиных и Московского государственного университета культуры и искусств.

18. Денискин Сергей

Заслуженный артист Мордовии. Все, кто знал Сергея, говорят, что он был добрейшей души человек. Рос в обычной, небогатой семье. После 8-го класса поступил в культпросветучилище, по окончании которого некоторое время трудился в районном ДК, а потом следом за сестрами перебрался в Подмосковье.

19. Журавлев Павел

20. Закиров Pадик

Выпускник детской школы искусств №2 Ижевска. По воспоминаниям одноклассников, он был музыкальный и спортивный парень. Любил английский и немецкий языки.

21. Иванов Максим

Выпускник Уфимского училища искусств. У Максима остались жена и маленькая дочь.

22. Иванов Александр

23. Котляр Сергей

24. Кочемасов Андрей

Выпускник Пермского музыкального колледжа. Учился сначала на отделении народных инструментов по классу баяна, а потом занялся вокалом, поскольку у него очень красивый тенор и абсолютный слух. По словам его преподавателей, Андрей после окончания учебы сначала уехал в Екатеринбург к жене. Но потом карьерная лестница привела его в Москву, в ансамбль имени Александрова.

25. Кривцов Алексей

После окончания Пермского музыкального колледжа пел в Пермском оперном театре, затем уехал в Москву, пел в хоре Большого театра. А затем перешел в ансамбль им. Александрова, где у него было больше возможностей проявить себя.

26. Литвяков Дмитрий

Уроженец Брянской области, выпускник Орловского государственного института культуры. Работать в прославленном ансамбле начал в 2009 году. Последнюю запись в соцсетях сделал за несколько часов до рокового вылета. У Дмитрия осталась жена и грудной ребенок.

27. Мокриков Алексей

Уроженец Тульской области. В 2015 году окончил Тульский колледж искусств им. Даргомыжского, а позднее был принят в Ансамбль.

28. Моргунов Алексей

Только в этом году выпустился из Красноярского института искусств.

29. Насибулин Евгений

Бывший участник группы “Любэ”. Работал в группе продюсера Игоря Матвиенко в начале 1990-х годов и перешел в ансамбль песни и пляски имени Александрова.

30. Новокшанов Юрий

55-летний уроженец Новокузнецка. Окончил музыкальное училище, затем уехал в Новосибирск, где работал в оперном театре, после выступал в драматическом театре в Омске. Часто навещал родных в Новокузнецке, отдыхал на даче в Ашмарино, катался на лодке. Очень хорошо играл на аккордеоне для друзей и соседей – многие сбегались послушать его игру и пение. В ансамбль имени Александрова поступил относительно недавно, в марте этого года. Очень гордился этим.

31. Поляков Владимир

32-летний солист ансамбля песни и пляски имени Александрова. Родился и вырос в Магнитогорске, окончил городское музыкальное училище, некоторое время работал в Магнитогорской хоровой капелле, затем поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных и переехал жить в Москву. В ансамбле имени Александрова выступал около пяти лет.

32. Савельев Андрей

Солист Нижегородского камерного музыкального театра имени Степанова.

33. Соколовский Анатолий

Жил в подмосковной Лобне.

34. Тарасенко Артем

Из Красноярского края. Закончил колледж искусств имени Иванова-Радкевича. Успешно прошел прослушивание и стал участником прославленного коллектива в 2012 году, через год после окончания учебы.

35. Трофимов Алексей

Уроженец Коломны, 29 лет. Закончил филологический факультет (музыкально-литературное отделение) Коломенского государственного педагогического института; магистратуру при Московском государственном институте музыки им. А.Г. Шнитке. Лауреат известных студенческих музыкальных конкурсов, имеющих международный статус, – «Musica Classica» и «Открытая Европа». Четырежды становился лауреатом Московского фестиваля студенческого творчества «Фестос» среди студентов профильных вузов. С сентября 2015 года работал в Академическом ансамбле песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова.

36. Узловский Аркадий

Выпускник кафедры хорового дирижирования Орловского государственного института культуры 2016 года.

37. Халимон Bладимир

Солист ансамбля имени Александрова. Владимиру Халимону было всего 32 года. В 2011-м женился, в 2016 году у них в семье родилась дочка, за день до катастрофы ей исполнилось 10 месяцев.

38. Штуко Александр

30 лет. Представитель известной тверской творческой династии. У Александра остались мама и сестра.

39. Крючков Иван

33 года. Выпускник знаменитой академии имени Гнесиных, помимо музыки Иван горячо любил фотографию. Со своей камерой он не расставался даже во время многочисленных гастролей. Символично, но большинство своих фотографий Крючков посвящал небу, аэропортам и самолетам. Последним статусом в соцсети Ивана стала шутливая запись: слишком стар, чтобы умереть молодым.

40. Ермолин Вячеслав.

61-летний балетмейстер-постановщик, народный артист России. Занимался подготовкой к всероссийскому фестивалю-конкурсу «Служу родному отечеству», участвовал в Фестивале детского и молодежного творчества «Круг друзей» и уже долгие годы был предан ансамблю.

41. Быков Cергей

42. Колобродов Кирилл

Заслуженный артист России, один из ведущих танцоров балетной труппы.

43. Корзанов Олег

Олег и Екатерина Корзановы, служащие в балете при ансамбле имени Александрова, вместе объехали практически весь мир. Русские народные танцы молодые люди в паре исполняли везде – от Польши до Марокко, и в каждом городе срывали овации. Около трех лет назад у Корзановых родился долгожданный первенец.

44. Корзанова Екатерина

45. Ляшенко Кирилл

46. Михалин Виктор

47. ст.с-т Попов Владислав

48. Разумов Александр

Выпускника Красноярского хореографического колледжа включили в состав ансамбля сразу после получения диплома в 2006 году.

49. Серов Александр

Уроженец Сурского Александр Серов в 2012 году окончил ульяновское училище культуры, танцевал в ансамбле «Волга» и в училище культуры в Волжском. После учебы работал в «Гжели», затем перешел в ансамбль имени Александрова. Александру было 24 года, он опаздывал на рейс из-за работы в шоу, но все же успел и сел в самолет на аэродроме «Чкаловский». У Александра Серова осталась супруга Варвара, которая также занимается танцами – работает в театре «Сац». Молодые люди поженились год назад. Друзья рассказывают, что Александр понимал, что лететь в Сирию, чтобы поздравить российских военных с наступающим Новым годом, опасно, но считал, что это его долг.

50. Шахов Иван

Волгоградец. Сын артистов балета волгоградского ансамбля «Казачий курень». Выступал с 14 лет, в составе Казачьего театра и ансамбля «Казачья воля». Парень проявлял значительные успехи как танцовщик, был очень талантливым. В конце 2010 года, проработав в казачьем ансамбле 3,5 года, он ушел в армию. Там попал в ансамбль песни и пляски имени Александрова. После армии стал работать и жить в Москве. Был женат.

51. Арчукова Анастасия

52. Георгиян Оганес

Уроженец Луганска. Был студентом Донецкой Государственной музыкальной академии имени С.С. Прокофьева, потом окончил еще и вокальное отделение Национальной академии музыки Украины имени П.И. Чайковского в Киеве, где обучался вокальному мастерству у замечательного педагога, народного артиста Украины, профессора Константина Дмитриевича Огневого.

В 1998-1999 годах работал в составе коллектива Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова, а в 1999 году стал солистом Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Артист занят в постановках: «Богема», «Вертер», «Любовный напиток», «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных», «Лючия ди Ламмермур», «Сказки Гофмана», «Демон». Певец также играет в спектаклях Государственного академического Большого театра России, например, публике он запомнился по блестящему исполнению партии Собинина в опере М. И. Глинки «Иван Сусанин» и Принца в опере С. С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Также Оганес Георгиян сотрудничал с московским театром «Арбат-опера».

Был постоянным участником проектов Фонда «Таланты мира». Дипломант Международного конкурса теноров имени Давида Ясоновича Андгуладзе в Батуми и лауреат Международного конкурса молодых вокалистов в чешском Брно.

53. Игнатьева Надежда

Выпускница кафедры Орловского государственного института культуры. Только недавно вышла из декретного отпуска.

54. Клокотова Мария

Входила в состав балетной труппы ансамбля имени Александрова. Артисты Мария Клокотова и Дмитрий Папкин – супружеская пара, оба должны были вылететь в Сирию для участия в новогоднем концерте для авиагруппы ВКС РФ на базе “Хмеймим”. Но муж вылетел в Сирию на 2 часа раньше, потому что руководил погрузкой багажа, а Мария оказалась в Ту-154…

Мария работала в ансамбле имени Александрова 18 лет. Пара растила двоих детей, 11 и 4 лет. Накануне поездки в Сирию их старший ребенок заболел, и Мария хотела взять больничный лист, но все-таки полетела.

55. Ларионов Иван

56. Пырьева Лилия

Входила в состав балетной труппы ансамбля имени Александрова. Балерине Лилии Пырьевой было всего 19 лет. По мнению ее педагога, художественного руководителя Воронежского хореографического училища Татьяны Фроловой, Лилия могла стать звездой. Она получила диплом в июне этого года, девушка была лучшей в выпуске, и предложений у нее было много, но она выбрала ансамбль песни и пляски им. Александрова, потому что работать там было ее мечтой.

57. Сатарова Виктория

Из Подмосковья. Свой творческий путь начала в красногорском ансамбле народного танца «Россия».

58. Трофимова Дарья

Входила в состав балетной труппы ансамбля имени Александрова. Дарье было 25 лет. Она планировала вернуться домой к Новому году – Дарья знала, что выступление перед российскими солдатами займет всего час, они поздравят бойцов с наступающим Новым годом и полетят обратно. Сестра Дарьи рассказывает, что она была настолько увлечена танцами, что не вникала в реальную обстановку в Сирии. Она не интересовалась политикой и впервые полетела выступать в место, где идет настоящая война. Но супруг Дарьи был против ее поездки в Сирию. У них остался маленький сын – 3 года.

59. Хорошева Любовь

60. Цвиринько Анна

61. Шагун Ольга

Жительница Лобни.

62. Гурар Людмила

Заведующая Выставочным залом Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе. В 1990 году окончила факультет прикладного искусства Московского технологического института легкой промышленности им. А.Н. Косыгина (ныне – Московский государственный университет дизайна и технологии им. А.Н. Косыгина). Жила и работала в Москве.

Современный живописец, член Союза художников-маринистов и Международного художественного фонда, академик Европейской академии естественных наук (Ганновер, Германия). Награждена почетным знаком «За труды в военной культуре», медалью “За укрепление боевого содружества”. Лауреат и дипломант ряда российских и международных конкурсов.

Ездила в Сирию уже не первый раз. Проводила на блок-постах и среди сирийских детей мастер-классы. Перед Новым годом она отправилась в командировку, чтобы вручить призы сирийским детям, которые стали победителями в конкурсе на лучший плакат. Были отмечены 9 детских работ. Людмила везла ребятишкам подарки.

63. Сулейманов Борис

Выпускник кафедры хорового дирижирования Орловского государственного института культуры 2016 года.

64. Столяр Иван

Вокальный педагог, солист. 39 лет, уроженец Костромы. Окончил Костромскую художественную школу имени Шлеина и Костромское духовное училище, по окончании которого получил звание псаломщика-певца. Поступил в Костромское музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение, затем перевелся в Московский музыкальный колледж имени Шнитке, по окончании которого, в 2002 году, стал студентом вокального отделения Московского государственного института музыки имени А.Шнитке. В 2003 году принят в Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского. Иван Столяр – солист мужского камерного ансамбля “Пересвет” Московского Патриархата. Выступал в Народном клубе любителей русских басов.