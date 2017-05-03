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Запрет на выезд в лес и разведение костров введен в 51 регионе России

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3 мая. ПРАВМИР. В 51 регионе России введен особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на разведение костров, сжигание травы, мусора, порубочных остатков, а также на выезд в леса населения, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Запрет на выезд в лес и разведение костров введен в 51 регионе России

«Особый противопожарный режим» действует в трех регионах Дальневосточного, 12 регионах Сибирского, пяти регионах Уральского, 11 регионах Приволжского, одном регионе Северо-Кавказского, одном регионе Южного, четырех регионах Северо-Западного и 14 регионах Центрального федеральных округов», – цитирует представителя министерства Интерфакс.

В МЧС сообщили, что ведут из космоса мониторинг ситуации с природными пожарами, моделируется развитие наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты.

В ведомстве напомнили, что дополнительные меры по защите населения и социальной инфраструктуры от природных пожаров принимаются в соответствии с решением оперативного совещания Совета Безопасности МЧС России.

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