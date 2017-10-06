Заседание Священного Синода проходит в Даниловском монастыре

6 октября. ПРАВМИР. Очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви проходит в пятницу в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф; епископ Бобруйский и Быховский Серафим; епископ Кызыльский и Тывинский Феофан; епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност; епископ Североморский и Умбский Митрофан.