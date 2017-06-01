Защита диссертации по теологии – шаг на пути к светскому государству

1 июня. ПРАВМИР. Протоиерей Павел Хондзинский, защитивший в четверг первую в России диссертацию по теологии, не считает это событие историческим.

«Пока мне очень сложно абстрагироваться и как-то это все эмоционально пережить. После защиты я отправился обратно на факультет, и у меня еще не было возможности отстраниться и посмотреть на все со стороны», – сказал протоиерей «Правмиру» после защиты.

В то же время Хондзинский отметил, что сегодняшнее событие – шаг на пути от атеистического государства к светскому.

«Семьдесят лет государство дискриминировало религиозное мировоззрение, в том числе и в первую очередь православное. Сейчас мы от этого уходим. Светское государство равным образом относится к разным религиям и атеизму и дает им равные возможности», – считает Хондзинский.

По его словам, никаких сюрпризов в ходе самой защиты не было.

«Сюрпризы были в последние дни, когда некая группа биологов решила завалить мою защиту с помощью отрицательных отзывов. Но ничего, справились», – говорит протоиерей.

Комментируя свои слова о том, что у него было чувство, будто он «пробивает стену», Хондзинский сказал, что это – скорее эмоциональная реакция на возникшие преграды.

«Эту стену начали пробивать задолго для меня. Была брешь, которую надо было расширить», – пояснил протоиерей.

Диссертация Павла Хондзинского называется «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского». Ее защита состоялась первого июня в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия в Москве.