Защита Руслана Соколовского обжаловала приговор

22 мая. ПРАВМИР. Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского подала жалобу на приговор.

Жалоба была подана в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в понедельник, сообщил Интерфакс со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

Блогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский был осужден 11 мая по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (ст. 148 УК РФ), возбуждение национальной розни (ст. 282 УК РФ), незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (138.1 УК РФ).

Соколовский получил условный срок в 3,5 года. СМИ называли блогера «ловцом покемонов» за то, что в одном из своих роликов он ставил эксперимент, посадят ли его в тюрьму за игру в «Покемон Go» в екатеринбургском Храме-на-Крови. После этого эксперимента его и задержали.

Суд обязал Соколовского удалить видеоролики, ставшие предметом судебного разбирательства.

Ранее «Правмир» детально разобрался в том, за что на самом деле осудили блогера Руслана Соколовского. Он неоднократно оскорбительно отзывался не только о верующих, но и о других социальных группах, среди которых инвалиды, тяжелобольные люди, пациенты хосписов, дети с синдромом Дауна, женщины.