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Завершилась реставрация глав Софийского собора в Вологде

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14 сентября. ПРАВМИР. В Вологде завершены реставрационные работы в Софийском соборе, являющемся федеральным памятником архитектуры.
Завершилась реставрация глав Софийского собора в Вологде

«В 2016-2017 годах был проделан очередной исторический ремонт собора. На двух главках храма была заменена опорная конструкция подкрестных столбов, выполнена реставрация крестов с восстановлением утраченных декоративных элементов и монтажом их на главу», – говорится в сообщении.

Общая стоимость работ составила более 11 миллионов рублей.

Далее планируется выполнить реставрационные работы колокольни и отдельных помещений Вологодского кремля. Кроме того, в стадии ремонтных работ в настоящее время находится Воскресенский собор.

Софийский собор – древнейшее сохранившееся каменное сооружение Вологды. Был возведен в 1568-1570 годах по распоряжению Ивана Грозного. В храме практически полностью сохранились фрески XVII века и иконостас первой половины XVIII века. В 1935 году собор был взят под государственную охрану. Храм и весь архитектурный комплекс вологодского архиерейского подворья отнесен к категории объектов культурного наследия федерального значения.

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