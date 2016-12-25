Завтра во всех храмах Русской Церкви будут совершены панихиды по жертвам авиакатастрофы

25 декабря. ПРАВМИР. По благословению Святейшего Патриарха завтра, 26 декабря, в, во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе.

Сегодня за Божественной литургией в храме свт. Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне г. Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитву о упокоении погибших.

Ранее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем.

Напомним, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России потерпел крушение при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в Сирию.

Фрагменты корпуса пропавшего самолет обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

На борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров составляли артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме того, на борту находились военнослужащие, а также и девять представителей российских СМИ.

Разбившийся самолет был введён в эксплуатацию 33 года назад — в 1983 году. По предварительным данным, причиной падения Ту-154 стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Минобороны опубликовало список пассажиров и экипажа разбившегося ТУ-154.