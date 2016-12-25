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Завтра во всех храмах Русской Церкви будут совершены панихиды по жертвам авиакатастрофы

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25 декабря. ПРАВМИР. По благословению Святейшего Патриарха завтра, 26 декабря, в день общенационального траура, во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе.
Завтра во всех храмах Русской Церкви будут совершены панихиды по жертвам авиакатастрофы

Сегодня за Божественной литургией в храме свт. Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне г. Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитву о упокоении погибших.

Ранее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем.

Напомним, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России потерпел крушение при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в Сирию.

Фрагменты корпуса пропавшего самолет обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

На борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров составляли артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме того, на борту находились  военнослужащие, а также и девять представителей российских СМИ.

Разбившийся самолет был введён в эксплуатацию 33 года назад — в 1983 году. По предварительным данным, причиной падения Ту-154 стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Минобороны опубликовало список пассажиров и экипажа разбившегося ТУ-154.

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