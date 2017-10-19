Здание храма, в котором располагалась студия “Союзмультфильм”, передано Церкви

Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ – руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, слова которого приводит РИА Новости.
В сентябре студия, которая располагалась в здании бывшего храма с 1946 года, переехала в новый дом на улице Академика Королева. Там разместятся административные помещения, производственные цеха, детский образовательный центр и музей.
На заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в четверг сообщили о подписании приказа о передаче храма Церкви.