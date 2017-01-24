Земля на пороге и нож в дверном косяке

«Вас точно сглазили»: около трети россиян считают других способными наводить порчу или сглаз. О том, почему люди верят в колдовство, рассказывает священник Александр Пикалев (г. Владикавказ).

Когда бежать не в церковь, а к врачу

– Какое отношение к колдовству ближе вам: естественные причины всех необычных явлений, отсутствие влияния на верующих, или реальное существование и воздействие на всех людей?

– Мне ни разу не приходилось сталкиваться со случаями колдовского воздействия, которые нельзя было бы объяснить земными причинами. Сам я с колдовством не сталкивался, но видел много людей, которые верят в него, а также людей, которые колдовством занимаются. Но все колдуны, маги, наводители порчи, которые мне попадались, были низкопробными шарлатанами.

– Если верующий человек полностью отрицает существование колдовства, то ему задают вопрос: он что – не верит в бесов? Как же бесы воздействуют на людей, если не через колдунов и экстрасенсов?

– В случаях бесовского воздействия на человека, описанных в Библии, четко видно, что Господь попускает такое воздействие с вполне определенной целью: показать, насколько Бог могущественнее любых подобных проявлений.

Есть и другая сторона вопроса: любым непонятным явлениям человек стремится находить мистические причины.

В медицине есть такое явление – сонный паралич. В храмы часто приходят люди и рассказывают, как на них нападают бесы, душат их во сне – недавно ко мне обращалась такая девушка. Я ей объяснил медицинскую сторону этого явления, и она явно была разочарована, что там не было ничего мистического.

Это явление объяснимо с точки зрения физиологии мозга. Бывает, человек просыпается, и не может пошевелить ни рукой, ни ногой, не может вдохнуть воздух полной грудью, не может ничего сказать, чувствует себя парализованным, но при этом он не спит. Через минуту-две такое состояние проходит. Человек пугается, бежит в церковь, объясняя себе происходящее вмешательством бесовских сил, хотя лучше обратиться к невропатологу, который пропишет лекарство.

– Но когда человек, верящий в то, что на него наслали порчу, или что его душат бесы, приходит в церковь, то у священника может появиться возможность использовать этот страх в миссионерских целях?

– Когда человек приходит в храм, мы должны научить его правильно верить в Бога, согласно Священному Писанию и догматам. Думаю, что задача священника, видящего, что проблемы пришедшего человека не связаны с мистикой, а имеют вполне земные причины, объяснить этому человеку, что ничего страшного не происходит и есть конкретное земное решение. Если человек приходит к священнику с флюсом, тот же не отправляет его, например, на отчитку. Так и с психосоматическими проблемами надо отправлять человека к профильному специалисту.

В этом и заключается помощь священника – в указании пути реального решения проблемы. А вот когда человек интересуется христианством, Священным Писанием, спасением (безотносительно своей психосоматики) – это уже работа священника.

Сверхспособности или «глюки» мозга

– Чем можно объяснить ощущения людей, когда они уверены, что на них навели порчу? Внушаемость, гипноз, НЛП?

– Давайте сразу скажем, что НЛП (нейролингвистическое программирование) – это такое же шарлатанство, как и гомеопатия. Пропиаренный мем, за которым абсолютно ничего не стоит.

Конечно, человека можно загипнотизировать – можно загипнотизировать и животное: курицу, кошку. Дрессировщики знают, как это делать.

Мозг человека – невероятно сложная штука, весь научно-технический прогресс не смог пока создать устройства, которое по своей сложности хотя бы напоминало человеческий мозг. Но каждый, кто работал с компьютером, знает: компьютер глючит.

И чем сложнее операционная система, тем более заковыристые глюки она может выдавать.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал эффект дежавю: я попадаю в какое-то место или вижу какого-то человека, и у меня четкое ощущение, что это когда-то со мной уже было. Наш мозг порой путает, что было до, а что – после, что – в прошлом, а что – сейчас, и возникает эффект ложного воспоминания. Используя определенные методы психического воздействия, этот эффект можно усилить, так обработать сознание человека, что он не только сознается, что совершил какое-то преступление, а еще и поверит, что он это совершил.

– А дети или люди, которые рассказывают о своих прошлых жизнях? Это тоже из рубрики «глюки мозга»?

– Вы можете услышать множество рассказов о людях, которые начинали говорить на языках, которые никогда не учили, вспоминать события, участниками которых они не могли быть, но все эти рассказы объединяются одним: они не имеют никакого научного подтверждения. Когда эти феномены начинают проверять, то они почему-то исчезают. Газеты говорят, книги об этом пишут, а ни один ученый не может подтвердить.

Существует в России так называемая «премия Гудини» в миллион рублей, которую может получить каждый, кто в лабораторных условиях, в условиях контролируемого эксперимента докажет свои сверхъестественные способности. Пока деньги лежат, ждут своего героя.

Все эти ловкие мошенники, талантливые психологи, которые наживаются на человеческих страхах, надеждах, пасуют перед голой математикой, перед научной проверкой, все их способности испаряются.

Как наказать «колдуна»

– В житиях древних святых мы часто читаем о колдунах, о вреде, который они приносили, о том, как святые спасали людей от их воздействия. Это народный фольклор или церковное предание, надо ли в это верить?

– Колдуны существуют, то, что они делают, называется колдовством. Имеют ли их действия эффект? Имеют, на тех людей, которые серьезно к этому относятся. Если человек верит в то, что колдун может наслать на него порчу, а потом обнаруживает у себя на пороге посыпанную земельку или нож в дверном косяке, то у него тут же повышается уровень стресса и начинает страдать его организм. У человека в сильном стрессе снижается иммунитет, и на фоне этого стресса из-за веры в колдовство человек действительно может заболеть. И врачи могут не помочь, потому что они будут лечить объективные проявления болезни, но не причину стресса.

– Часто в православных статьях говорится, что Церковь силу колдовства не признает, но при этом все равно рекомендуется эту упомянутую земельку с порога, найденную иголку, подкинутые предметы сжигать…

– Нет никаких канонов, которые регламентировали бы, как правильно поступать с такими вещами. Если вы что-то нашли на пороге – относитесь к этому как к мусору, а если знаете человека, который гадит у вас на пороге, и можете это доказать, то можно обратиться в компетентные органы, чтобы этого человека наказать.

– Некоторое время назад говорили об инициативе законодательно запретить деятельность колдунов, экстрасенсов. Как вы относитесь к такой инициативе?

– Их следует запретить как шарлатанов, мошенников, в Уголовном кодексе существует конкретная статья, и эти люди должны проходить по ней. Они заявляют об эффективности своей деятельности, но подтвердить это фактами никак не могут, а деньги берут. Это вопрос юридический.

А людей нужно просвещать, рассказывать, что, веря колдунам и экстрасенсам, они верят в пустоту и ничего хорошего из этого не получат, кроме того, что им окончательно свернут набекрень мозги.

Дьявол – это пустое место

– Серьезным грехом считается обращение к колдунам и экстрасенсам: что в таком случае вредит человеку – магия или бесы?

– С самого начала христианства вопрос приоритета стоял очень остро. Мученики отказывались бросить щепотку ладана на кадильный языческий алтарь, предпочитали умереть. Казалось бы: ну, кинул ладан, ну, сгорел он – делов-то. Но этот поступок для христиан означал, что, совершив такое, они тем самым признали бы некую силу этих божеств.

Поэтому когда человек обращается к колдуну, при этом считая себя христианином, то происходит парадоксальная вещь: человек, который верит в Бога, в то же время верит в того, кто этому Богу противостоит, пытается с ним наладить отношения. Мы и Богу помолимся, и с дьяволом заключим контракт. Именно поэтому такой человек совершает страшный смертный грех.

– Если человек приходит в храм и кается, что занимался колдовством, то ему следует каяться в мошенничестве и обмане или в том, что приносил реальный вред людям?

– Если человек верил в могущество темных сил, приносил им некие жертвы, посвящал себя им, то он должен каяться именно в этом.

Можно ли кому-то реально навредить с помощью колдовских ритуалов – для меня этот вопрос открыт.

Священное Писание однозначно говорит: «Идол в мире есть ничто». Дьявол – это пустое место, дьявольские козни для нас – ноль. Как можно беспокоиться по поводу ничего?

Колдовство заслуживает не страха или постоянного стресса, а презрения. Какая-то сумасшедшая бабка что-то на меня нашептала, кинули мне мусор на порог – это их проблемы. Колдовство – это проблема колдуна, его души, нравственности, психики. Люди, которые в это верят, легко сходят с ума из-за их личных отношений с темными силами.

– Если колдун верит в то, что наслал на человека порчу, а потом тот человек умер, надо ли каяться в грехе убийства?

– Все люди умирают, связывать смерть с колдовством не стоит. А колдуну следует каяться в своей вере в то, что дьявол по его слову якобы может кого-то убить. Нет у колдуна силы убить своим колдовством, если бы было иначе, то возникли бы большие сомнения во всемогуществе Бога. А на уровне веры – да, это поступок, равносильный убийству, потому что колдун верил, что может убить, и все равно шел на это.

Вера в «магию» таинств

– Большинство псевдостарцев любят пугать людей колдунами, но чем такой старец, лечащий отчитками, копием или надеванием на голову святого чугунка, отличается от того же колдуна?

– По форме ничем. Магическое мышление – это вера в то, что если ты правильно произнес какие-то слова, совершил правильные действия, то сам обряд как таковой обязывает потусторонние силы совершить то или иное действие. Если христианин, например, верит, что сам факт накрытия его епитрахилью и прочтения разрешительной молитвы на исповеди избавляет его от грехов (а не факт его покаяния), то такой человек является носителем магического мышления: он верит в таинства, как верят в колдовство, в то, что таинство имеет автоматический результат.

Но таинство действует в зависимости от веры человека во Христа, поэтому человек, прибегающий к церковным таинствам, получает не то, что хочет получить, а то, что ему полезно получить. Человек, верящий в Церковь как в ритуальное бюро, мало чем отличается от человека, верящего в колдовство.

– И священнослужитель может так свои действия воспринимать, магически?

– К сожалению, да. Есть такое расхожее мнение, что при рукоположении священник получает некие особые магические права: право крестить, право прощать грехи, право совершать службы. Но на самом деле у священника нет особых прав по сравнению с мирянином, у него есть особые обязанности: служить, выслушивать исповеди, крестить. А когда священник начинает думать про себя как носителя сверхспособностей: батюшка руки вверх поднял – все грехи с него упали, то он сам попадает в бедственное положение.

Мистические переживания – кайф для мозга

– По прошлогоднему опросу ВЦИОМ, треть россиян считают других людей способными наводить порчу или сглаз. На дворе компьютерный век – почему до сих пор такое количество людей верят в колдовство?

– Научно-технический прогресс – это маленький период, последние 150-200 лет. Человеческий мозг не успевает за прогрессом. Если мы некритически к себе относимся, то мы – люди каменного века.

У мозга есть интересное свойство – ему неуютно, когда он что-то видит и не может объяснить, почему это происходит. Страх и отторжение здесь – естественная реакция.

Поиск объяснений – тоже естественная реакция, но искать объяснения можно разными способами. Можно, как это делает наука, заниматься методичным, детальным изучением, собирать факты, создавать теории, которые со временем могут дать ответы на наши вопросы.

А можно, столкнувшись с непонятным, тут же впасть в мистический трепет, все списать на бесов, инопланетян, энергетику, колдунов. Стремление найти мистическое объяснение непонятным вещам – это нормальное, физиологическое состояние нашего мозга, атавизм, который мы тянем за собой из каменного века. Это естественно, но вредно для нас, как аппендикс, который может воспалиться и убить своего хозяина. Это свойство мозга лишает человека критического мышления, делает его необучаемым, парализует интеллект.

Нельзя полностью отказаться от мистических переживаний: мы можем их испытывать, например, смотря фильм, хотя мы понимаем, что никаких реальных событий там не происходит, все это постановка. Но сила искусства убеждает нас в том, что это реально. Эти переживания имеют ту же основу: нам хочется верить в то, чего нет на самом деле. Мистическая часть нашего сознания воспринимает некритично – поэтому мы можем плакать над фильмом.

Так же и в компьютерных играх: вы понимаете, что в реальности у вас нет оружия, вы никого не убиваете, но мозг видит картинку и верит, что вы – супергерой и стреляете из бластера.

Мозг испытывает тут такой же реальный кайф, как если бы человек делал это на самом деле.

– Церковные люди менее подвержены вере в колдовство, чем нецерковные?

– К сожалению, в церковной среде очень много людей, которые потребляют мистические продукты, совершенно не давая себе отчета в том, насколько это качественно. Сама привычка испытывать некритически мистические переживания, не имея личного отношения к этим переживаниям, порицается святоотеческой традицией. Такой человек может поверить во что угодно, если это вызвало сильный эмоциональный эффект: «Я же чувствую!»

Как ребенок, который верит, что под кроватью живет бабайка. Можно миллион раз показывать ему, что под кроватью никого нет, но ребенок будет находить множество объяснений, почему родители не видят бабайку: бабайка спрятался, а вот когда родители уйдут, то бабайка вернется. Ребенок не обманывает, он просто не понимает разницы между вымыслом и реальностью.

И когда человек считает, что его частные эмоциональные переживания важнее, чем объективная реальность, то этот человек банально инфантилен. Он верит во все, что ему предложат, потому что ему лень думать своей головой.